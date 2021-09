ASUS Republic of Gamers - akcesoria w kolorze Moonlight White

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kiedy stanowisko gracza wygląda ładnie? Oczywiście wtedy, gdy wszystkie peryferia na biurku komponują się z sobą kolorystycznie. Dlatego ASUS w swojej najnowszej odsłonie zaprezentował serią Republic of Gamers (ROG), w kolorze Moonlight White. W skład serii wchodzi klawiatura ROG Strix Scope NX TKL Moonlight White, myszka ROG Strix Impact II Moonlight White, słuchawki ROG Strix Go Core Moonlight White oraz dla zwolenników lżejszych słuchawek, dokanałowe ROG Cetra II Core Moonlight White. Wszystkie podzespoły utrzymano w tonacji kolorów bieli i srebrzystej szarości, co daje niezwykle estetyczny efekt, z pewnością przyciągający wzrok.







Ceny:

- ROG Strix Scope NX TKL Moonlight White - 119.99 USD

- ROG Strix Impact II Moonlight White - 49.99 USD

- ROG Strix Go Core Moonlight White - 79.99 USD

- ROG Cetra II Core Moonlight White - 59.99 USD







































Źródło: TechPowerUP