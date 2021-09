Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer przedstawiła dzisiaj kilka nowych urządzeń, poszerzających linię sprzętu przeznaczonego na konsole: Kaira X for Xbox i Kaira X for PlayStation, Kaira oraz Kaira Pro for Xbox White, a także Wolverine V2 White Edition. Dzisiaj debiutuje również uniwersalna podstawka do szybkiego ładowania do konsoli Xbox (Universal Quick Charging Stand for Xbox) dostępna w wielu żywych kolorach, idealnie pasujących do oficjalnych bezprzewodowych kontrolerów Xbox. Kaira X for Xbox i Kaira X for PlayStation zbudowano w oparciu o wielokrotnie nagradzane zestawy słuchawkowe Razera do komputerów PC i korzystają z przetworników TriForce o średnicy 50 mm, aby zagwarantować wysokiej jakości dźwięk podczas grania.







Dzięki ulepszonej separacji częstotliwości, przetworniki TriForce zapewniają wyraźne tony wysokie, czyste tony średnie i dudniące basy, dając w rezultacie niezwykle wciągający dźwięk. Elastyczny, montowany na wysięgniku mikrofon kardioidalny HyperClear pozwala na krystalicznie czystą komunikację podczas grania. Mikrofon charakteryzuje się skoncentrowanym, kierunkowym wzorcem zbierania dźwięku z otoczenia, aby eliminować niepożądane szumy tła.





Dzisiaj ogłoszono również nowe modele Kaira, Kaira Pro i Wolverine V2, wszystkie dostępne od teraz również w kolorze białym, tworząc odważny, czysty i świeży zestaw urządzeń peryferyjnych Xbox Series X|S dla graczy, którzy poszukują stylowych i wydajnych urządzeń peryferyjnych do konsoli Xbox.



CENY I DOSTĘPNOŚĆ



Razer Kaira X for Xbox (Czarny/biały)

- sugerowana cena detaliczna - 69.99 €

Razer.com i autoryzowani sprzedawcy - 23 września 2021

- Shock Blue, Pulse Red i Electric Volt (kolory)

Razer.com – przedsprzedaż od 14 października 2021



Razer Kaira X for PlayStation

- sugerowana cena detaliczna - 69.99 €



Razer Universal Quick Charging Stand for Xbox

- Carbon Black, Robot White, Pulse Red, Shock Blue, Electric Volt (kolory) - sugerowana cena detaliczna - 59.99 €

- Aqua Shift (kolor) - sugerowana cena detaliczna - 49.99 €



Razer Xbox White Suite

- Razer Kaira for Xbox - sugerowana cena detaliczna - 109.99 €

- Razer Kaira Pro for Xbox - sugerowana cena detaliczna - 159.99 €

- Razer Wolverine V2 - sugerowana cena detaliczna - 119.99 €





































Źródło: Info Prasowe / Razer