ASUS Republic of Gamers - arsenał najnowocześniejszych laptopów

Firma ASUS Republic of Gamers (ROG) zaprezentowała podczas targów CES 2022 nowe produkty gamingowe w ramach pokazu pod hasłem: ROG: The Rise of Gamers. Firma ASUS Republic of Gamers jest dumna z wiodącej pozycji w zakresie rozwoju nowych technologii i po raz kolejny przedstawia ekscytujące nowe produkty w erze, w której gaming nie jest już marginalnym hobby, a raczej kierunkiem dominującym w aktualnych technologiach. Firma ROG zamierza z przytupem rozpocząć nowy rok 2022, oferując urządzenia z nowym systemem operacyjnym, najnowszymi procesorami marki Intel i AMD, kartami graficznymi AMD i NVIDIA, a także z najnowszymi konstrukcjami obudowy.







Najnowszy tablet gamingowy Flow Z13 umożliwia rozgrywkę na PC na całkiem nowym poziomie mobilności i wszechstronności, a modele z serii Zephyrus Duo 16, Zephyrus G14 i Strix w nowych obudowach stanowią ulepszone warianty słynnych na całym świecie produktów. Firma ROG zapowiedziała również nowe akcesoria z serii Archer, wśród których znajdują się torby na sprzęt, a ponadto udostępniła nową, udoskonaloną prezentację cyfrową ROG Citadel XV – w której gracze mogą odkryć wszystkie nowe produkty.



ROG Strix SCAR i Strix G

Najnowszy ROG Strix SCAR został zaprojektowany z myślą o entuzjastach turniejów esportowych i jest wyposażony w najwyższej klasy komponenty, system operacyjny Windows 11 Pro, ekran o wysokiej częstotliwości odświeżania oraz inteligentne chłodzenie ROG ze środkiem termoprzewodzącym z ciekłego metalu Conductonaut Extreme. Dysponując w maksymalnej konfiguracji procesorem Intel Core i9-12900H 12. generacji i kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti o mocy 150 W z funkcją Dynamic Boost. Strix SCAR został zaprojektowany do rozgrywki z wysoką częstotliwością odświeżania. Przełącznik MUX gwarantuje najwyższej klasy wydajność karty graficznej, dysk PCIe 4.0 x4 umożliwia błyskawiczne ładowanie gier i aplikacji, natomiast duża pojemność pamięci RAM DDR5 4800 MHz zapewnia efektywną pracę wielozadaniową.



Strix SCAR jest dostępny w wariantach 15-calowym i 17-calowym, przy czym model 15-calowy jest oferowany w wersjach z trzema matrycami klasy IPS do wyboru: QHD 240 Hz, Full HD 300 Hz i QHD 165 Hz. 17-calowy laptop SCAR oferuje ekran QHD 240 Hz lub Full HD 360 Hz. Wszystkie ekrany dysponują technologiami Dolby Vision HDR i Adaptive-Sync dla zapewnienia oszałamiającej jakości obrazu bez efektu „tearingu” (rozrywania klatki) i „stutteringu” (przycinania płynności). Czas reakcji 3 ms gwarantuje ostrość wyświetlania ruchów, dzięki czemu gracze mogą podejmować decyzje z dokładnością do jednego piksela w trakcie intensywnych wymian ognia na gamingowym polu bitwy.



Powiększony trackpad gwarantuje najwyższy poziom precyzji w sterowaniu ruchem, kiedy użytkownik nie korzysta z myszy. Ponadto sportowe wzornictwo z matrycą punktową, klawiatura i pasek świetlny z indywidualnym podświetleniem RGB kompatybilnym z Aura Sync, a także spersonalizowane nasadki umocnień to funkcje umożliwiające graczom wyrażenie swojego stylu.



Nowe laptopy ROG Strix G15 i G17 są w maksymalnej konfiguracji napędzane procesorem AMD Ryzen 9 6900HX i kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti o mocy 150 W z funkcją Dynamic Boost dla zagwarantowania mocy na poziomie maszyn high-endowych. Model G15 oferuje opcje matrycy Full HD 300 Hz i QHD 165 Hz, natomiast G17 jest dostępny w wariantach Full HD 360 Hz i QHD 240 Hz idealnych do rozgrywki turniejowej. Wszystkie ekrany dysponują czasem reakcji 3 ms, technologiami Dolby Vision HDR i Adaptive-Sync. Ponadto Strix G jest dostępny w wariancie wykończenia Eclipse Gray, a także dwóch nowych odcieniach neonowych, Volt Green i Electro Punk, które na pewno wyróżniają się w tłumie.



Wszystkie modele Strix posiadają konstrukcje z czterema głośnikami, zapewniające wirtualny dźwięk wielokanałowy Dolby Atmos dla kryształowo czystej sceny dźwiękowej. Dwukierunkowa redukcja szumów wspomagana sztuczną inteligencją filtruje szumy z tła zarówno z wejściowego, jak i wyjściowego sygnału dźwiękowego podczas komunikacji, dzięki czemu głos wszystkich osób jest głośny i wyraźny.



Dodatkowo modele Strix są wyposażone w baterię 90 Wh, a także oferują możliwość ładowania z mocą 100 W przez port typu C dla wygodnego użytkowania w drodze. Karty Wi-Fi 6E i 2,5G LAN zapewniają najnowocześniejsze rozwiązania sieciowe dla minimalnych opóźnień zarówno w połączeniach przewodowych, jak i kompatybilnych sieciach bezprzewodowych.





ROG Zephyrus G14, G15 i M16

Zbierający doskonałe oceny ROG Zephyrus G14 to wydajny laptop gamingowy wyróżniający się stylowym wyglądem i ultramobilną konstrukcją, a w wersji na 2022 rok oferuje całą gamę nowych ulepszeń. Nowy G14 posiada fabrycznie zainstalowany system Windows 11, procesor AMD Ryzen 9 Series i mobilne karty graficzne AMD Radeon RX 6000S z przełącznikiem MUX dla zapewnienia najlepszych możliwych wartości FPS. Inteligentne chłodzenie ROG z ciekłym metalem i dostosowaną komorą parową zapewnia stale wysoką wydajność high-endowych komponentów, natomiast pamięć RAM DDR5 i dysk SSD PCIe 1 TB umożliwiają responsywną pracę wielozadaniową w różnych zastosowaniach.



Elegancki laptop G14 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokiej mocy obliczeniowej w ultramobilnej konstrukcji. Jest on dostępny w kolorze Eclipse Gray lub Moonlight White, a ponadto posiada płytkę z pryzmatycznym logo z przykuwającym uwagę efektem holograficznym/odblaskowym. Pokrywa posiada 14 969 otworów wykonanych precyzyjnie poprzez frezowanie CNC, natomiast modele z kultowym już wyświetlaczem AniMe Matrix posiadają 1449 diod mini LED – czyli więcej niż w zeszłorocznym modelu, co zwiększa możliwości personalizacji i dostosowania wyglądu komputera.



G14 to także jeden z pierwszych laptopów marki ROG wyposażonych w najnowszy ekran ROG Nebula, który oferuje odświeżanie ekranu 120 Hz przy rozdzielczości QHD ze szczytową jasnością 500 nitów, 100% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3 oraz czasem reakcji 3 ms. Ponadto technologia Adaptive-Sync, certyfikacja Pantone i Dolby Vision HDR zapewniają oszałamiające efekty wizualne z dokładnie odwzorowanymi kolorami i zminimalizowanymi efektami przycinania płynności i rozrywania klatki. Ekran został powiększony do współczynnika proporcji 16:10, co pozwoliło zwiększyć powierzchnię roboczą bez ustępstw w zakresie mobilności, ponieważ mniejsze oprawki wyświetlacza oferują stosunek wielkości ekranu do obudowy wynoszący 91%.



Głośniki Dolby Atmos, zestaw mikrofonów 3D z dwukierunkową redukcją szumów wspomaganą sztuczną inteligencją, a także superszybka łączność Wi-Fi 6E dopełniają specyfikacji tego mobilnego mocarza. Modele ROG Zephyrus G15 i M16 również zostały odświeżone, z najnowszymi komponentami firmy AMD i NVIDIA pamięcią RAM DDR5 i Wi-Fi 6E.



Model ROG Zephyrus Duo 16 na 2022 rok zapewnia nowy wymiar innowacyjności w kategorii laptopów z dwoma ekranami. Opracowane przez ROG rozwiązanie ScreenPad Plus™ udostępnia dodatkowy ekran dla większej przestrzeni do produktywnej pracy, strumieniowania treści lub rozgrywki, czy też nawet sterowania w kompatybilnych grach, jak np. Dying Light 2. Po otwarciu pokrywy laptopa ekran ScreenPad Plus™ unosi się i przesuwa do tyłu, dochodząc do głównego wyświetlacza. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowego 4-drożnego zawiasu. W porównaniu do modelu poprzedniej generacji udało się tutaj zlikwidować lukę pomiędzy dwoma ekranami, uzyskując niemalże bezramkowe wrażenia dla prawdziwej immersji.



Ta maszyna z systemem Windows 11 jest napędzana procesorem AMD Ryzen 9 6980HX i kartą graficzna NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti o mocy 165 W z funkcją Dynamic Boost dla zagwarantowania wysokiej mocy obliczeniowej, a dodatkowe wspomaganie zapewnia ulepszony środek z ciekłego metalu Conductonaut Extreme, który obniża temperaturę procesora o 15 stopni w porównaniu z tradycyjnymi pastami termoprzewodzącymi. Wlot powietrza układu AAS Plus 2.0 powstający przy uniesieniu dodatkowego ekranu zapewnia o 30% większy przepływ powietrza ponad wentylatorami, dzięki czemu najwyższej klasy komponenty zachowują niską temperaturę podczas rozgrywki i korzystania z aplikacji do pracy kreatywnej. Przełącznik MUX gwarantuje, że w czasie turniejów gamingowych uzyskujesz maksymalne możliwe wartości FPS.



Zephyrus Duo oferuje przełomowe opcje matrycy ekranu głównego. Pierwszym wariantem w modelu z 2022 roku jest ROG Nebula HDR, który zapewnia wszystkie specyfikacje standardowego ekranu ROG Nebula, ale w tej wersji ze strefami przyciemniania z 512 diodami mini LED oraz szczytową jasnością 1100 nitów – dla oszałamiającej jakości w zakresie kontrastu i kolorów. Ta matryca QHD 16:10 charakteryzuje się częstotliwością odświeżania 165 Hz i posiada certyfikację VESA DisplayHDR 1000, oferując współczynnik kontrastu: 100 000:1. Ekran Nebula HDR jest klasą sam dla siebie i zapewnia optymalną rozgrywkę w jakości HDR i niesamowite wrażenia podczas oglądania filmów.



Opracowany przez ROG we współpracy z firmą BOE drugi ekran jest nazywany wyświetlaczem Dual Spec (z dwiema konfiguracjami). Udostępnia on możliwość przełączania pomiędzy parametrami 4K 120 Hz a Full HD 240 Hz. Dzięki temu gracze mogą decydować zależnie od konkretnej gry lub aplikacji – czy nadać priorytetu rozdzielczości, czy też liczbie klatek na sekundę. Technologia akceleracji przetwarzania pikseli umożliwia superszybkie skalowanie w górę w trybie Full HD, zapewniając kryształowo czysty obraz przy wysokiej liczbie klatek animacji na sekundę.



Specyfikacji tego niesamowitego modelu flagowego marki ROG na 2022 rok dopełniają opracowana przez ROG technologia NumberPad na trackpadzie, klawiatura ze skokiem klawiszy 1,7 mm i indywidualnym oświetleniem RGB poszczególnych klawiszy, sześć głośników, w tym dwa woofery z systemem Force-Canceling, Dolby Atmos, dźwięk o wysokiej rozdzielczości, a także dwukierunkowa redukcja szumów wspomagana sztuczną inteligencją. Pomimo zintegrowania tak wielu rozwiązań technologicznych i dwóch ekranów, Zephyrus Duo 16 na 2022 rok charakteryzuje się mniejszą obudową w porównaniu do modelu poprzedniej generacji. Udało się tutaj zmieścić 16-calowy ekran w obudowie o wymiarach standardowo stosowanych w laptopach 15-calowych.





ROG Flow Z13, X13 i XG Mobile

Model ROG Flow Z13 to wariant z kompaktowej serii Flow wyróżniający się jeszcze mniejszą obudową. Jest to najwydajniejszy na świecie tablet gamingowy. Dysponując systemem Windows 11, maksymalnie 14-rdzeniowym procesorem Intel Core i9-12900H, kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti oraz pamięcią LPDDR5 5200 MHz, tablet ten zapewnia ogromną moc do rozgrywki w ultrasmukłej i lekkiej konstrukcji. Wyposażenia dopełnia dysk SSD PCIe 1 TB, przełącznik MUX, chłodzenie z dostosowaną komorą parową, a także szybkie ładowanie przez USB typu C.



Flow Z13 jest oferowany w wariantach z dwiema matrycami: 4K 60 Hz z 85% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3 lub Full HD 120 Hz ze 100% pokryciem sRGB. Obie matryce mają współczynnik proporcji 16:10 z ochroną w formie szkła Corning Gorilla na ekranie dotykowym, Adaptive-Sync, Dolby Vision HDR z jasnością 500 nitów, a także certyfikacją Pantone dla precyzyjnego wyświetlania barw.



Na Z13 można grać różnymi sposobami – od konwencjonalnej myszy (przy zastosowaniu dołączonej klawiatury w pokrywie), poprzez sterowanie dotykowe, aż po użycie gamepadów, Ponieważ w obudowie formatu tabletu wszystkie wydajne komponenty są zintegrowane za ekranem, a nie pod klawiaturą, do inteligentnego układu chłodzenia ROG dochodzi bardzo dużo świeżego powietrza dla zapewnienia stałej wysokiej wydajności.



Flow Z13 wyróżnia się wzornictwem w stylu retro-futurystycznym inspirowanym przez wyścig kosmiczny XX. wieku, jednocześnie odzwierciedlając wizję ROG w zakresie przyszłości gier, w której decydująca będzie maksymalna mobilność. Okienko wykonane metodą frezowania CNC z tyłu obudowy umożliwia bezpośrednie oglądanie płyty głównej komputera, a ponadto obudowa jest ozdobiona w stylu inspirowanym przez statki kosmiczne. Zintegrowaną podstawkę można otwierać pod kątem do 170 stopni, co zapewnia optymalne użytkowanie w praktycznie dowolnym scenariuszu zastosowań.



Ponadto firma ROG zaktualizowała model Flow X13 na 2022 rok, integrując najnowsze procesory AMD Ryzen 9 z serii 6000 i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.



Aby zapewnić dodatkową moc obliczeniową i rozszerzyć pakiet portów wejścia/wyjścia, oba modele Flow Z13 i X13 są kompatybilne z zewnętrznymi kartami graficznymi z rodziny XG Mobile. Możesz podłączyć do nich XG Mobile z 2021 roku z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080, czy też tegoroczny nowy model z rodziny XG Mobile, który zawiera kartę AMD Radeon RX 6850M XT. Dzięki dodatkowym portom USB, DisplayPort i HDMI, a także Ethernet, rozwiązanie XG Mobile jest gotowe na wszelkie wyzwania.





































