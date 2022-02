ASUS Republic of Gamers - gamingowe słuchawki serii Fusion II

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS Republic of Gamers (ROG) prezentuje gamingowe słuchawki Fusion II 500 i Fusion II 300, które oferują zaawansowany wirtualny dźwięk 7.1-kanałowy, technologię audio wysokiej rozdzielczości ESS 9280 Quad DAC oraz mikrofony z redukcją szumów wspomaganą SI. Dzięki temu zestawy zapewniają niesamowicie realistyczny i wiernie odwzorowany dźwięk zarówno podczas rozgrywki, jak i komunikacji głosowej. Zestawy słuchawkowe z serii ROG Fusion II oferują zaawansowany wirtualny dźwięk 7.1-kanałowy, technologię wysokiej rozdzielczości ESS 9280 Quad DAC oraz 50-milimetrowe przetworniki ASUS Essence. Są to jedne z niewielu dostępnych na rynku gamingowych zestawów wyposażonych w przetwornik cyfrowo-analogowy ESS 9280 Quad DAC, zapewniając graczom przetwarzanie dźwięku

Każdy przetwornik DAC przydziela swoją moc obliczeniową do przetwarzania określonej podgrupy ze słyszalnego pasma dźwięków – od tonów niskich, poprzez średnie, wysokie, aż po ultrawysokie. Pozwala to uzyskać wyraźny, czysty i wyjątkowo realistyczny dźwięk.



Mikrofony ASUS z redukcją szumów wspomaganą SI gwarantują czyste i naturalne odwzorowanie brzmienia ludzkiego głosu, przy minimalnym poziomie zniekształceń. Mikrofony tworzą strefę akustyczną 40° przed ustami gracza i odfiltrowują rozpraszające hałasy z tła dochodzące z innych kierunków, zapewniając czysty odbiór głosu. Ponadto funkcja redukcji szumów ze wspomaganiem SI rozpoznaje i tłumi ponad 500 milionów typów hałasu z tła, jak np. odgłosy rozmowy, stukot klawiatury i kliknięcia przycisków myszy – ze skutecznością do 95%.



Funkcja sterowania głośnością czatu w zestawie słuchawkowym ROG Fusion II 500 umożliwia graczom dostosowanie głośności dźwięku w rozgrywce oraz czatu głosowego za pomocą suwaka umieszczonego na muszlach, co pozwala dostosować ustawienia do indywidualnych preferencji. Oba zestawy słuchawkowe dysponują dostosowywanym oświetleniem Aura RGB, które udostępnia graczom ponad 16.8 milionów kombinacji kolorów i sześć presetów z efektami świetlnymi – ustawianych za pomocą Armoury Crate. Oprogramowanie to zapewnia graczom szerokie opcje sterowania i intuicyjny interfejs do dostosowania profili audio i oświetlenia.



Oferując gniazda jack 3.5 mm, USB-C i USB typu A, zestaw słuchawkowy ROG Fusion II 500 zapewnia kompatybilność z ogromną liczbą urządzeń, w tym laptopami, komputerami PC, urządzeniami mobilnymi i konsolami do gry. Fusion II 300 jest podobny do wyższej klasy modelu Fusion II 500, ale nie obsługuje złącza audio 3.5 mm.



Gamingowe zestawy słuchawkowe z serii ASUS ROG Fusion II 500 będą dostępne w sprzedaży w Polsce już w lutym 2022 roku. Natomiast zestaw ROG Fusion II 300 pojawi się na półkach sklepowych w maju 2022 roku.





























Źródło: Info Prasowe / ASUS