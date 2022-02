Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Tracer przedstawia najnowszy bezprzewodowy głośnik Bluetooth. Tracer Furio TWS sprawdzi się, niezależnie od tego, czy urządzasz przyjęcie w ogrodzie, czy plenerowe kino z przyjaciółmi i potrzebujesz niezawodnego źródła dźwięku. Kompaktowy rozmiar urządzenia sprawia, że zawsze znajdziesz na niego miejsce – zarówno wybierając się na spacer, jak i w spontaniczną weekendową podróż pociągiem nad morze. Sugerując się wyłącznie wymiarami głośnika można mylnie założyć, że nie będzie on imponował swoją mocą. Tracer Furio TWS ma jej jednak wystarczająco dużą, by być głównym źródłem muzyki nawet na dużej plenerowej imprezie z przyjaciółmi. 40W w połączeniu z ciężkim basem zapewni doskonały odsłuch muzyki w każdych warunkach.







Z Furio możemy połączyć się za pośrednictwem Bluetooth, więc nie trzeba martwić się o kable. Wystarczy sparować nasz smartfon lub tablet z głośnikiem, aby już po kilku chwilach odtwarzać przez niego dźwięk. Producenci zatroszczyli się także od tradycjonalistów. Urządzenie posiada złącze AUX oraz możliwość odtwarzania plików dźwiękowych z USB. Wbudowany moduł radia FM pozwoli z kolei na odtwarzanie ulubionych audycji bez konieczności łączenia z dodatkowym urządzeniem. Dźwiękowe doznania gwarantowane przez bezprzewodowy głośnik Furio mogą być jeszcze bardziej intensywne za sprawą technologii True Wireless Stereo (TWS). Umożliwia ona połączenie ze sobą kilku głośników. W ten sposób możemy ekspresowo utworzyć naprawdę okazały zestaw stereo.



Tracer Furio to produkt o klasie wodoszczelności IPX5. Jest to istotna zaleta dla wszystkich osób, które zamierzają korzystać z urządzenia na przykład w trakcie imprez na plaży bądź podczas żeglowania. IPX5 zapewnia całkowitą ochronę przed strumieniem wody płynącej z różnych kierunków z wydajnością do 12.5 litra na minutę.



Furio zapewnia dużą moc, kolorowe podświetlenie RGB, a także wiele praktycznych funkcji oraz, co dla wielu może być najbardziej istotne, wytrzymałą baterię. Głośnik korzysta z pojemnego akumulatora, dzięki któremu może odtwarzać muzykę nawet do 20 godzin.



Głośniki Tracer Furio TWS można nabyć w sklepach z elektroniką w cenie 359 PLN.



















Źródło: Info Prasowe / Tracer