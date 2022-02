Logitech G PRO X Superlight w nowym kolorze

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech PRO X SUPERLIGHT wyposażona jest w technologię bezprzewodową LIGHTSPEED, sensor HERO 25K oraz wysoce dopracowaną konstrukcję mechaniczną i stała się nowym standardem dla światowej elity profesjonalistów esportowych. Aby sprostać wymaganiom współzawodnictwa, PRO X SUPERLIGHT została skrupulatnie przeprojektowana tak, aby zmniejszyć wagę przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności. Ważąc mniej niż 63 gramy, jest o prawie 25% lżejsza od standardowej bezprzewodowej myszy PRO. Ponadto PRO X SUPERLIGHT jest wyposażona w technologię bezprzewodową LIGHTSPEED 2.4 GHz, która umożliwia grę bez ograniczeń i zapewnia do 70 godzin pracy na baterii.







Nowa mysz posiada duże ślizgacze z PTFE, zapewniające niskie tarcie i niezrównaną precyzję, szybkość i manewrowość. PRO X SUPERLIGHT jest wyposażona w czujnik Logitech G HERO 25K o rozdzielczości 25 600 DPI – pierwszy w branży czujnik myszy, który może dokładnie śledzić ruch na poziomie submikronowym (około 1/50 grubości ludzkiego włosa) bez utraty dokładności. Czujnik osiąga to bez użycia wygładzania i bez niepożądanego ruchu.



Czujnik HERO 25K wykorzystuje inteligentny system zarządzania energią do ciągłego dostosowywania liczby klatek na sekundę na podstawie ruchu myszy w celu zminimalizowania zużycia energii. Nawet przy wysokim DPI czujnik HERO jest 10 razy bardziej energooszczędny niż poprzednie czujniki Logitech G.



Mysz gamingowa PRO X SUPERLIGHT w kolorze różowym jest dostępna od 8 lutego w cenie detalicznej 699 PLN.





































Źródło: Info Prasowe / Logitech