KFA2 oficjalnie w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

KFA2, marka należąca do Galaxy Microsystems, znana przede wszystkim ze świetnej jakości kart graficznych, rozbudowuje portfolio produktów przeznaczonych dla graczy. Firma wykorzysta swoje doświadczenie, aby rozszerzyć ofertę o nowe urządzenia, jak monitory czy akcesoria. Już 1 lutego KFA2 startuje z lokalnym marketingiem, udostępnianiem sprzętu do testów, kanałami w mediach społecznościowych, współpracą z twórcami gamingowymi oraz działaniami brandingowymi. Pierwszym z nowych produktów jest mysz KFA2 SLIDER-01. Sprzęt bazuje na sensorze Instant A725F o rozdzielczości 7200 DPI, oferuje 8 programowalnych przycisków, przełączniki marki Boyue oraz podświetlenie RGB, które możemy dostosować w oprogramowaniu Xtreme Tuner Gear. Produkt dostępny jest już w cenie 89.90 PLN.







Doskonałym kompanem myszy będzie klawiatura mechaniczna KFA2 STEALTH-03. Sprzęt wyposażony jest w niebieskie przełączniki firmy Gaote (Outemu) wyróżniające się charakterystycznym klikiem, a towarzysząca mu aplikacja Xtreme Tuner Gear pozwoli dostosować podświetlenie oraz tworzyć makra. Klawiatura dostępna jest w cenie 219 PLN.



Ostatnim produktem, który zawitał na nasz rynek, są słuchawki KFA2 SONAR-04. Wyposażone są one we wzmocniony pałąk wykonany z polimeru, a obudowy nauszników posiadają dodatkowo podświetlenie RGB, które będzie doskonale pasować do gamingowego zestawu KFA2. System dźwiękowy 7.1 oraz profesjonalny mikrofon pozwolą zaś zanurzyć się w grze. Słuchawki kompatybilne są z PC, Xbox One, Xbox Series S|X i Nintendo Switch. Dostępne są już w sklepie x-kom w cenie 129 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / KFA2