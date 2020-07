ASUS Republic of Gamers Zephyrus G14

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma ASUS Republic of Gamers (ROG) zaprezentowała dzisiaj nowy laptop gamingowy Zephyrus G14, który oferuje niespotykaną dotąd w notebookach 14-calowych moc obliczeniową. Zastosowanie najnowocześniejszych komponentów w celu uzyskania maksymalnej wydajności w tak kompaktowej obudowie jest nie lada wyzwaniem. Pomimo zastosowania obudowy o grubości mniejszej niż 20 mm Zephyrus G14 dysponuje dopasowanym układem chłodzenia, idealnie wykorzystującym potencjał zainstalowanego w nim ekskluzywnego nowego mobilnego procesora AMD Ryzen serii 4000 zbudowanego w przełomowej architekturze „Zen 2” w połączeniu z wiodącym w branży procesem technologicznym 7 nm oraz karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 2060 (w maksymalnej wersji).







Użytkownicy mogą zoptymalizować laptopa pod kątem rozgrywki lub kreatywnej pracy, wybierając pomiędzy wersją z ekranem o wysokiej częstotliwości odświeżania a wersją z ekranem o wysokiej rozdzielczości, przy czym obie wersje mogą pochwalić się walidacją wierności odwzorowania kolorów PANTONE i technologią adaptive sync.



Ponad 10 godzin czasu pracy baterii oraz możliwość ładowania przy pomocy kompatybilnych powerbanków przez gniazdo Type-C sprawiają, że G14 jest wyjątkowo mobilny. Subtelne warianty kolorystyczne Moonlight White i Eclipse Gray są bardzo schludne, podkreślając wszechstronny charakter urządzenia. Opcjonalny ekran AniMe Matrix™ dodatkowo zwiększa możliwości personalizacji, pozwalając użytkownikom na wyświetlanie swoich własnych grafik, animacji i innych efektów za pośrednictwem ponad tysiąca diod mini LED zintegrowanych w pokrywie.



Dzięki zastosowaniu znacznie mniejszej konstrukcji, notebook G14 bez problemu zmieści się do konwencjonalnych toreb i plecaków na laptopy. Urządzenie mierzy tylko 17.9 mm i waży jedynie 1.6 kg – bez matrycy LED.



Dla zapewnienia lekkiej i stabilnej obudowy laptopa użyto wzmocnień o kształcie plastra miodu zlokalizowanych pod oparciem na nadgarstki, które umacniają konstrukcję przy minimalnej ilości dodatkowych materiałów. Konstrukcja ze stopu magnezu i aluminium jest precyzyjnie wykrojona i jest odporna na odciski palców. Duża wytrzymałość i niewielka waga czynią aluminium idealnym materiałem do wykonania pokrywy, której wyróżniający się design z matrycą punktową jest wykonywany w procesie frezowania CNC poprzez precyzyjne naniesienie 6536 otworów perforacyjnych w panelu zewnętrznym.



Przechodzący wzdłuż pokrywy charakterystyczny wzór ROG jest idealnie akcentowany za pomocą AniMe Matrix dostępnego w wybranych modelach. Matryca wykorzystuje 1215 diod mini LED, udostępniając użytkownikom nowy środek do wyrażenia swojego indywidualnego stylu. Każda z diod LED emituje białe światło z 256 poziomami regulacji jasności.



Zephyrus G14 w maksymalnej wersji będzie dostępny z kartą graficzną GeForce RTX 2060 wspomaganą technologią ROG Boost dla uzyskania nawet 1298 MHz przy 65 W. Niezależny układ graficzny jest oparty na najnowszej architekturze NVIDIA Turing, która łączy w sobie rdzenie do programowalnego cieniowania oraz rdzenie do ray tracingu w czasie rzeczywistym i przetwarzania sztucznej inteligencji.



G14 oferuje wybór pomiędzy dwoma panelami klasy premium dopasowanymi do różnych potrzeb. Użytkownicy mogą wybrać szybszy wyświetlacz Full HD z częstotliwością odświeżania do 120 Hz lub zdecydować się na ekran o wyższej rozdzielczości WQHD.



Mniejsze ekrany laptopowe z reguły nie są dostępne z wyższą częstotliwością odświeżania, ale firma ROG w bliskiej współpracy z dostawcami matryc stworzyła nowe ekrany 14-calowe, które spełniają aktualne wymogi. Panel 120 Hz oferuje dwa razy wyższą szybkość odświeżania niż typowe ekrany laptopowe – dla bardziej płynnej i intensywnej akcji rozgrywki.



Model Zephyrus G14 wykorzystuje specjalne warianty procesorów mobilnych generujące mniej ciepła, dostarczając niespotykaną dotąd wydajność w tak kompaktowej obudowie. Chipy te korzystają z 8 rdzeni i 16 wątków, co pozwala na błyskawiczne wykonywanie wymagających zadań, zoptymalizowane dla lepszego zarządzania chłodzeniem. Wciąż jednak dostępna jest moc obliczeniowa do wymagających zastosowań, takich jak obróbka wideo, renderowanie 3D, a także mocno obciążająca system wielozadaniowość – jak np. jednoczesna rozgrywka oraz strumieniowanie, nagrywanie i czat na żywo.



Dzięki maksymalnie 32 GB szybkiej pamięci RAM typu DDR4-3200 instalowanej w dwóch kanałach dostępna jest wydajność również do większych projektów. Ultraszybki dysk SSD NVMe o pojemności maksymalnie 1 TB przekłada się na minimalne czasy ładowania aplikacji i gier.



Wentylatory typu n-Blade zostały dostrojone pod kątem optymalizacji emisji hałasu w supersmukłej obudowie. Są one wykonane ze specjalnego polimeru ciekłokrystalicznego, który gwarantuje, że ultrasmukłe łopatki zachowują swój kształt nawet przy wysokiej liczbie obrotów na minutę. Zamiast użycia 83 identycznych łopatek, w wentylatorach n-blade laptopa Zephyrus G14 zintegrowano 81 sztuk o długości pomiędzy 50 mm a 51,2 mm. Nierówne krawędzie zewnętrzne redukują hałas powodowany przez zawirowania powietrza, nie obniżając przy tym efektywności jego cyrkulacji, a także pomagają utrzymywać poziom hałasu emitowanego przez G14 na poziomie poniżej 45 dB w trybie Turbo.



Zastosowana w laptopie Zephyrus G14 technologia Dolby Atmos zwiększa przestrzenną immersję użytkownika za pośrednictwem wirtualnego dźwięku przestrzennego – zarówno podczas korzystania ze słuchawek, jak i głośników.



Zephyrus G14 AniMe Matrix jest dostępny w sprzedaży w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej od 6899 PLN.

Zephyrus Duo 15 jest od dziś dostępny w sprzedaży w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej od 13899 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / ASUS