Olympus nadal na rynku...

Niedawno marka Olympus podpisała porozumienie z Japan Industrial Partners dotyczące przeniesienia działalności Olympus Imaging (aparaty fotograficzne i rejestratory dźwięku) do nowej firmy. Użytkownicy produktów tej marki nie powinni martwić się o usługi związane z naprawami gwarancyjnymi, bo te realizowane są w normalnym trybie. Ponadto firma nie zwalnia tempa i intensywnie pracuje nad udoskonalaniem swoich produktów. Dowodem na to jest aplikacja OM-D Webcam Beta, która umożliwia wykorzystanie wybranych modeli aparatu jako kamerek internetowych oraz aktualizacja oprogramowania dla modelu OM-D E-M1X. To jednak nie wszystko - jeszcze w tym roku Olympus planuje zaprezentować nowe obiektywy.







Olympus w dalszym ciągu wprowadza na rynek nowe, innowacyjne produkty, które są unikalne dla branży fotograficznej. Producent niezmiennie koncentruje się na aparatach ze średniej i wyższej półki oraz wymiennych obiektywach. W szczególności kładzie nacisk na fotografię przyrodniczą i podróżniczą, w których lekkie i wytrzymałe konstrukcje Olympusa są dużą zaletą.



Niedawno producent umożliwił użytkownikom aparatów E-M1X, E-M1, E-M1 Mark II, E-M1 Mark III i E-M5 Mark II wykorzystanie ich modeli jako kamerek internetowych. Wszystko za sprawą aplikacji OM-D Webcam Beta. Aby użyć swój aparat do wideokonferencji, wystarczy pobrać darmowe oprogramowanie ze strony internetowej Olympusa, a następnie podłączyć aparat do komputera za pomocą kabla USB, włączyć aparat, ustawić tryb “tethered”, uruchomić oprogramowanie konferencyjne i jako kamerkę wybrać “OM-D Webcam Beta”.



Specjaliści marki pracują także nad aktualizacją oprogramowania dla aparatu E-M1X. Chodzi o dodanie funkcji “detekcji ptaków” do systemu Inteligentnej detekcji obiektów AF. Ta funkcjonalność ma sprawić, że fotografowanie ptaków stanie się jeszcze łatwiejsze. Wspomniana aktualizacja została zaplanowana na zimę tego roku. Wtedy też światło dzienne ujrzą nowe obiektywy marki Olympus. Rodzinę poszerzą: obiektyw supertelefoto M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC 1.25x IS PRO z wbudowanym telekonwerterem 1.25x, szerokokątny zoom M.Zuiko Digital ED 8-25mm F4.0 PRO oraz obiektyw makro z serii PRO.



Marka Olympus deklaruje, że o wszystkich nowościach produktowych będzie informować na bieżąco.



























