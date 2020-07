CREATIVE SXFI GAMER - Super X-FI i Mikrofonem CommanderMic

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Creative Technology udostępnia do sprzedaży nowy zestaw słuchawkowy dedykowany graczom. Mowa tutaj o słuchawkach SXFI GAMER, które zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o zapalonych i wymagających graczach. Super X-Fi odwzorowuje wrażenia słuchowe płynące z wysokiej klasy zestawu wielogłośnikowego i powtarza te same rozległe doświadczenia w słuchawkach z identyczną głębią, szczegółowością, realizmem i czystością dźwięku. Procesor odpowiedzialny za Super X-FI został tak zaprojektowany by odwrócić klaustrofobiczny efekt sygnału audio w słuchawkach i przetworzyć dźwięk tak aby brzmiał naturalnie jak w świecie rzeczywistym.







Dzięki indywidualnym profilom dźwiękowym wykonanym w zaawansowanym procesie mapowania głowy i uszu, możesz usłyszeć, doznać i poczuć się tak jakbyś był na koncercie w kinie lub w samej grze. Super X-FI jest dostępna dla platform PC/MAC, Sony PlayStation 4 i Nintendo Switch.



BATTLE Mode to całkowicie na nowo zaprojektowany tryb audio Super X-FI, które ma za zadanie oferować najlepszą projekcję i pozycjonowanie dźwięku w słuchawkach dedykowanym dla graczy. Procesor odpowiedzialny za audio ma za zadanie dostarczyć graczom dźwięk o tak wysokiej jakości by użytkownik słuchawek SXFI GAMER mógł bardzo szybko i perfekcyjnie namierzyć lokalizację swoich przeciwników. Wirtualizacja dźwięku dla systemów 5.1 i 7.1 jest wspomagana przez technologię Super X-FI.



Dużym plusem dla słuchawek Creative SXFI GAMER to bezwątpienia zastosowanie kevlarowego kabla klasy OFC. W kablu zastosowano najlepszej jakości materiały takie jak miedź beztlenowa, aluminium i kevlar. Kabel jest dodatkowo wykończony nylonowym oplotem zapewniającym maksymalną elastyczność. Zastosowane materiały mają za zadanie bezstratnie przenosić dane cyfrowe z wysoką prędkością, aby maksymalnie wykorzystać potencjał słuchawek do gier.



Wysokiej klasy mikrofon pojemnościowy z zintegrowanym pop filtrem, który został tak zaprojektowany by dorównać profesjonalnym mikrofonom stołowym. Mikrofon został wzbogacony o nową opatentowaną technologię inPerson® Mic, która wykorzystuje specjalnie zaprojektowane algorytmy do wykrywania, wzmocnienia głosu ludzkiego i jednocześnie eliminująca zakłócenia z otoczenia.



Dla lubiących efekty świetlne producent udostępnił całkowicie konfigurowalne oświetlenie RGB. Kolor i jego sposób wyświetlania na nausznicach można zmienić za pomocą dostarczonego oprogramowania SXFI Control.



Aby zwiększyć wydajność słuchawek SXFI GAMER producent udostępnia specjalnie dostosowane oprogramowanie SXFI Control dla PC i Mac. W aplikacji znajdziemy różne sposoby konfiguracji słuchawek, equalizer, technologie Super X-FI, ustawienia oświetlenia i zakładkę dla aktualizacji oprogramowania.



Słuchawki Creative SXFI GAMER kosztują 589 PLN.

Kupisz je w oficjalnym sklepie Creative na stronie www.creative.com.





































Źródło: Info Prasowe / Creative