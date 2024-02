ASUS Republic of Gamers Zephyrus G14 i G16

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

ASUS Republic of Gamers (ROG) wprowadza do Polski najnowsze modele Zephyrus G14 i Zephyrus G16 - niezwykle wydajne, smukłe i lekkie laptopy gamingowe z kolekcji na rok 2024. Urządzenia te wyróżniają się obudową z aluminium obrabianego metodą CNC, konfigurowalnym oświetleniem Slash Lighting i nowatorską wersją kolorystyczną Platinum White. Ponadto oferują najnowocześniejsze układy Intel, AMD i NVIDIA z akceleracją sztucznej inteligencji, które zapewniają niezrównaną wydajność zarówno dla graczy, jak i twórców. Oba modele wyposażone zostały w ekrany OLED ROG Nebula Display, które zachwycają wiernym odwzorowaniem barw. Wspierają też technologię G-SYNC, która gwarantuje niesamowite doznania w trakcie rozgrywki.







Nowoczesny design

Tegoroczne modele Zephyrus G14 i Zephyrus G16 przeszły kompletną metamorfozę zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Urządzenia otrzymały nową obudowę, wykonaną w całości z aluminium obrabianego CNC, która jest lżejsza, sztywniejsza i oferuje jeszcze więcej miejsca. Dzięki temu zabiegowi możliwe było zastosowanie klawiatury typu edge-to-edge oraz większych i mocniejszych głośników z doskonałym pasmem przenoszenia basów na częstotliwościach do 100 Hz. Głośniki są teraz o 25% większe i o 47% głośniejsze, zapewniając jeszcze bardziej immersyjne doznania audio niż kiedykolwiek wcześniej. Klawiatura w modelach Zephyrus G14 i G16 ma również większe klawisze i większy touchpad, co gwarantuje niezwykłą wygodę podczas pisania, precyzyjne przewijanie i płynność działania w trakcie rozgrywki. Oba modele są dostarczane z trzymiesięczną subskrypcją Xbox Game Pass Ultimate, która daje dostęp do kolekcji świetnych gier.



Modele na rok 2024 otrzymały również nowy wariant kolorystyczny – Platinum White – o niezwykłym matowym wykończeniu, które nadaje wyjątkowy charakter tej serii. Na pokrywie nowych urządzeń Zephyrus znajdziemy nowoczesny układ oświetlenia LED - Slash Lighting - który biegnie po przekątnej klapy matrycy. Pozwala użytkownikom na wyrażenie swojej indywidualności poprzez wyświetlanie na niej animowanych sekwencji z możliwością dostosowania unikalnych wzorów. Zephyrus G14 ma zaledwie 1.59 cm grubości i waży 1.5 kg. Większy Zephyrus G16 to tylko 1.49 cm grubości przy wadze wynoszącej 1,85 kg. Ten ultrasmukły i ultramobilny sprzęt to nowe oblicze wśród rodziny lekkich laptopów dla graczy.



Niesamowita wydajność dzięki AI

Na pokładzie nowego modelu Zephyrus G14 znajdziemy m.in. procesor AMD Ryzen serii 8000 ze wsparciem dla technologii AMD Ryzen AI. Pozwala ona na pracę z rozwiązaniami Windows Studio, takimi jak automatyczne kadrowanie, korekcja kontaktu wzrokowego czy zaawansowane efekty tła w rozmowach wideo. Zephyrus G14 jest również wyposażony w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop, która oferuje dostęp do nowoczesnych funkcji takich jak DLSS 3.5, Frame Generation i Ray Reconstruction - zapewniających lepszą oprawę graficzną i szybszą reakcję w najbardziej wymagających grach.



Zephyrus G16 to laptop z procesorem Intel Core Ultra 9 185H oferującym 11 TOPS mocy obliczeniowej dla AI oraz kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop gwarantującą niesamowitą wydajność w najnowszych grach i aplikacjach kreatywnych. Użytkownicy mogą korzystać z dedykowanego wsparcia AI dla narzędzi takich jak Omniverse i Stable diffusion, aby szybko generować obrazy na poziomie lokalnym, bez konieczności czekania na przetwarzanie w chmurze. Akceleracja AI pozwala również ponad dwukrotnie przyspieszyć edycję wideo i renderowanie 3D, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii i zwiększeniu żywotności baterii. Zephyrus G16 ma pełny dostęp do najnowszych technologii akceleracji AI, dzięki czemu bez problemu radzi sobie z najnowszym oprogramowaniem i grami.



Pierwsze laptopy ROG OLED z ekranem ROG Nebula

Zephyrus G14 i Zephyrus G16 to pierwsze laptopy gamingowe ROG z panelami OLED. Zephyrus G14 otrzymał w tym roku ekran 3K z odświeżaniem 120 Hz, a Zephyrus G16 ekran 2.5K z odświeżaniem 240 Hz. Oba modele zapewniają wierną reprodukcję kolorów i wysoką jakość obrazu w grach dynamicznych. ROG jest liderem na rynku laptopów gamingowych. Dzięki współpracy z Samsungiem i NVIDIA, oferuje laptopy z panelami OLED i technologią G-SYNC, która gwarantuje płynność ruchu nawet przy spadku liczby klatek na sekundę.



Panele OLED z serii ROG Nebula Display mają wszystko to, czego potrzebują gracze – ale i nie tylko. Oferują proporcje 16:10, technologię VESA DisplayHDR True Black 500 i oszałamiający współczynnik kontrastu 1 000 000:1. Dzięki prawdziwie atramentowej czerni pikseli OLED wyświetlane treści HDR i gry wyglądają naprawdę niesamowicie. Ekrany te zapewniają również 100% pokrycia przestrzeni barw DCI-P3 i dokładność Delta E poniżej 1, co czyni je również idealnymi dla twórców treści, którzy wymagają precyzyjnego odwzorowania kolorów podczas swojej pracy. Dla graczy zaletą będzie natomiast niewiarygodnie szybki czas reakcji 0.2 ms od szarości do szarości, który eliminuje efekt ghostingu i gwarantuje najwyższą jakość obrazu przy każdym odświeżeniu ekranu.



Hiperwydajne chłodzenie

Ultrasmukłe i mocne laptopy potrzebują niezwykle wydajnych układów chłodzenia. Dlatego modele Zephyrus G14 i G16 zostały wyposażone w najnowsze rozwiązania z dziedziny Intelligent Cooling. Mieszanka termiczna z ciekłego metalu na procesorze i nowoczesne wentylatory Arc Flow drugiej generacji skutecznie odprowadzają ciepło z wnętrza obudowy. Dodatkowo, technologia Tri-fan wykorzystuje trzeci wentylator pomocniczy, który poprawia przepływ powietrza nad elementami na płycie głównej i ułatwia chłodzenie procesora graficznego. Modele Zephyrus G16 z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop lub NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop mają natomiast specjalną komorę parową z podwójnymi wentylatorami, aby sprostać wysokim wymaganiom flagowych podzespołów.



































Źródło: Info Prasowe - ASUS