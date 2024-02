TP-Link - pierwszy router z serii Omada z wbudowanym modemem LTE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TP-Link wprowadza do oferty pierwszy router z serii Omada z wbudowanym modemem LTE ER706W-4G. Kolejną nowością jest sufitowy punkt dostępowy WiFi 6 – EAP673. Urządzenia TP-Link z linii Omada konstruowane są z myślą o zastosowaniach w środowiskach wymagających, takich jak biura, hotele, placówki edukacyjne, magazyny czy hale produkcyjne. ER706W-4G to router klasy biznesowej z wbudowanym slotem na kartę nano SIM. Modem LTE Cat6 pozwala uzyskać dostęp do Internetu 4G+ LTE o prędkości do 300 Mb/s. Daje to także możliwość zapewnienia backupu sieci w przypadku awarii łącza głównego. Urządzenie oferuje łącznie 6 gigabitowych portów Ethernet - jeden port SFP WAN/LAN, jeden port WAN oraz cztery porty WAN/LAN, co w połączeniu z funkcją równoważenia pasm Multi-WAN, pozwala na pełne wykorzystanie wielu łącz szerokopasmowych. To idealne rozwiązanie dla użytkowników o wysokich wymaganiach, zapewniające niezawodność i elastyczność połączeń.







Router ER706W-4G oferuje dwupasmowe WiFi w standardzie AX3000, zapewniając prędkości do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. To nie tylko szybkie, ale także stabilne połączenie, wspierane przez 5 wydajnych, odłączalnych anten, w tym dwie anteny LTE i trzy dwupasmowe anteny Wi-Fi, co zapewnia doskonały zasięg i jakość sygnału.

W kwestii bezpieczeństwa, router ER706W-4G oferuje szereg zaawansowanych technologii, takich jak filtrowanie adresów IP/MAC/URL, wiązanie adresów IP-MAC, aktywacja ALG jednym kliknięciem, ochrona przed atakami DoS, wygodna obsługa VLAN oraz firewall. Dzięki temu użytkownicy mogą być pewni, że ich sieć jest odpowiednio zabezpieczona przed różnorodnymi zagrożeniami.



Drugim, wprowadzonym na rynek produktem jest EAP673. Jest to sufitowy punkt dostępowy WiFi 6, wyposażony w jeden 2.5-gigabitowy port Ethernet, umożliwiający zasilanie urządzenia poprzez PoE zgodne ze standardem IEEE 802.3at, dzięki czemu urządzenie można zasilać kablem przesyłającym dane. Istnieje również możliwość klasycznego zasilania poprzez zasilacz DC12V/ 1.5A. Nowe technologie standardu 802.11ax, takie jak modulacja 1024QAM oraz długi symbol OFDM, a także wykorzystanie kanałów 160 MHz HE160, umożliwiają urządzeniom osiągnięcie bardzo wysokich prędkości. EAP670 osiąga do 5378 Mb/s (do 4804 Mb/s w paśmie 5 GHz i 574 Mb/s w paśmie 2.4 GHz).



W obu urządzeniach zastosowano technologię MU-MIMO, która umożliwia komunikację z wieloma urządzeniami jednocześnie. Dodatkowo, technologia OFDMA pozwala punktom dostępowym osiągać nawet czterokrotnie większą przepustowość w środowiskach z dużym ruchem danych niż te, które działają w standardzie WiFi 5 (802.11ac). Oba urządzenia gwarantują płynny roaming, dzięki któremu transmisje wideo i trwające połączenia głosowe nie są przerywane, podczas zmiany lokalizacji użytkowników. Nowe modele wykorzystują także technologię Beamforming, która zapewnia stabilne połączenie z urządzeniami nawet w bardzo wymagających warunkach. Co istotne, nowe modele obsługują technologię Omada Mesh, pozwalającą łączyć punkty dostępowe bezprzewodowo w sieć kratową. To rozwiązanie umożliwia montaż punktów dostępowych także w miejscach, gdzie niemożliwe jest doprowadzenie kabla sieciowego.



Oba zaprezentowane urządzenia są kompatybilne z platformą Omada SDN, która pozwala integrować działanie wszystkich urządzeń sieciowych (routerów, switchy i punktów dostępowych), a także centralnie zarządzać we łatwy i kompleksowy sposób całą infrastrukturą WiFi i LAN, nawet jeśli jest ona rozproszona pomiędzy oddziałami. W ten sposób użytkownik może cieszyć się dużą elastycznością zarządzania, stabilnością sieci, zaawansowanymi zabezpieczeniami oraz wysoką wydajnością. Dla użytkowników, którzy preferują mobilne rozwiązania, dostępna jest także aplikacja Omada, umożliwiająca podgląd ustawień i zarządzanie siecią na smartfonie.



Urządzenia są już dostępne w sprzedaży w cenie około 1500 PLN (ER706W-4G) oraz 750 PLN (EAP673). Produkty zostały objęte pięcioletnią gwarancją.



























Źródło: Info Prasowe - TP-Link