ASUS Republic of Gamers na CES 2026

ASUS Republic of Gamers (ROG) zaprezentował swoją wizję przyszłości gamingu podczas wydarzenia Dare to Innovate w ramach targów CES 2026. Prezentacja otworzyła kolejny rozdział w historii marki, podkreślając 20 lat bezkompromisowych innowacji w obszarze wydajności, designu i kultury gamingu. ROG zaprezentowało przełomowe technologie, które wspierają zarówno graczy, jak i twórców, jednocześnie umacniając swoje zaangażowanie w redefiniowanie rozgrywki, kreatywności oraz rywalizacji na najwyższym poziomie. W centrum wydarzenia znalazły się technologie nowej generacji tworzące ekosystem gamingowy ROG - od laptopów i desktopów, przez płyty główne po peryferia. To rozwiązania oparte na światowych premierach i zaawansowanych możliwościach, zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności oraz głębszym zanurzeniu w rozgrywce.







Działalność ROG obejmuje dziś nie tylko rozwój technologii, lecz także budowanie kulturowego kontekstu wokół gamingu. Globalne partnerstwa z twórcami oraz markami ze świata muzyki, mody, sztuki i rozrywki - w tym najnowsza współpraca z Kojima Productions - tworzą przestrzeń do współtworzenia i wzmacniają globalną tożsamość społeczności ROG. ASUS Republic of Gamers konsekwentnie realizuje swoją misję wyznaczania kierunków rozwoju gamingu, przekształcając odważne wizje w doświadczenia, które inspirują graczy do przekraczania kolejnych granic. Uczestnicy targów CES 2026 w Las Vegas będą mogli zobaczyć najnowsze rozwiązania ROG na żywo w The Venetian Expo, poziom 3, San Polo #3403, w dniach 5-8 stycznia 2026 roku.



ROG Zephyrus: połączenie immersji, sztucznej inteligencji i ultramobilnej konstrukcji

Linia Zephyrus, zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują wysokiej wydajności w ruchu, łączy całodzienną moc obliczeniową i efektowny obraz z elegancką, ultramobilną konstrukcją. Inteligentne funkcje oparte na AI oraz wydajne chłodzenie pozwalają zachować płynność pracy i pełną immersję - niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie treści, czy granie w dowolnym miejscu.



ROG Zephyrus G14 oraz G16

Nowe modele ROG Zephyrus G14 (GU405/GA403) oraz ROG Zephyrus G16 (GU606) pokazują, jak wiele można dziś osiągnąć w kompaktowej formie urządzenia. Oferują wydajność nowej generacji oraz nowy wyświetlacz HDR, który zapewnia wyższą jasność i większą głębię obrazu - dla graczy oczekujących więcej możliwości bez zwiększania rozmiarów urządzenia.

Modele ROG Zephyrus G14 (GU405) i G16 (GU606) wyposażono w procesory Intel Core Ultra Series 3, oferujące elastyczną wydajność oraz do 50 TOPS mocy NPU dla lokalnych zadań AI i tych opartych na sztucznej inteligencji w grach. G14 GU405 obsługuje karty NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU, a G16 GU606 - GeForce RTX 5090, bazujące na architekturze Blackwell i wspierające technologie DLSS 4 oraz Frame Generation. W trybie manualnym maksymalny limit mocy GPU (TGP) zwiększono nawet o 23% - do 130 W w G14 oraz 160 W w G16. Wariant Zephyrus G14 (GA403) dostępny jest również z procesorem AMD Ryzen AI nowej generacji, oferującym certyfikację Copilot+ oraz lokalne wykonywanie zadań AI.



Dzięki 50 TOPS mocy NPU oraz wsparciu Copilot+, laptopy oferują lokalne przyspieszenie zadań opartych na AI - w grach, pracy kreatywnej i wielozadaniowości - bez konieczności korzystania z chmury. System ROG Intelligent Cooling utrzymuje cichą i stabilną pracę pod obciążeniem, wykorzystując do tego przeprojektowany panel dolny, zoptymalizowane wyloty powietrza oraz ciekły metal na procesorze. W zakresie obrazu laptopy otrzymały nowy wyświetlacz Nebula HDR o jasności 1100 nitów, z precyzyjnym strojeniem Nebula HDR Engine, zapewniający wyższą jasność szczytową, głębszy kontrast i bardziej realistyczny efekt HDR. Matryca oferuje 100% pokrycia DCI-P3 oraz dokładność kolorów Delta E < 1, zapewniając jakość obrazu klasy kinowej. Wydłużony czas pracy na baterii pozwala zachować produktywność przez cały dzień, a pełnowymiarowy czytnik kart SD ułatwia szybki transfer materiałów. Model G14, mimo wysokiej wydajności, wykorzystuje aluminiową obudowę frezowaną CNC, nowe wzornictwo Slash Lighting oraz wykończenie glass-mirror, łącząc mobilność, osiągi i dopracowaną formę.



ROG Zephyrus Duo 16

Dwuekranowy ROG Zephyrus Duo 16 (GX651) został zaprojektowany z myślą o maksymalnej elastyczności jego zastosowań. Urządzenie wykorzystuje dwa dotykowe panele 3K ROG Nebula HDR OLED o odświeżaniu 120 Hz i czasie reakcji 0.2 ms, co przekłada się na płynny obraz bez zacięć oraz sprawną pracę wielozadaniową - zarówno w grach, streamingu, jak i zadaniach kreatywnych. Główny ekran wspiera również technologię NVIDIA G-SYNC. Za wydajność odpowiada najnowszy procesor Intel oraz karta NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU, umożliwiające obsługę wymagających gier, zaawansowanego tworzenia treści i zadań opartych na AI. Pięć trybów pracy pozwala dopasować konfigurację do aktualnych potrzeb, a system ROG Intelligent Cooling wykorzystujący komorę parową, dwa wentylatory i dedykowaną warstwą grafitową - utrzymuje stabilne osiągi w różnych scenariuszach użytkowania.



ROG × Kojima Productions: wizjonerska współpraca w świecie gamingu

ASUS Republic of Gamers nawiązał współpracę z Kojima Productions, łącząc technologię gamingową z autorskim podejściem do narracji, sztuki i ekspresji twórczej. Partnerstwo podkreśla znaczenie kreatywności, eksploracji i immersji, tworząc przestrzeń, w której gracze, twórcy i fani mogą współuczestniczyć w rozwijającym się ekosystemie urządzeń i peryferiów o wyraźnym kolekcjonerskim charakterze. Centralnym punktem współpracy jest ROG Flow Z13-KJP, który łączy 20 lat innowacji ROG z wizjonerskim podejściem Kojima Productions do narracji i sztuki. Urządzenie nawiązuje do kluczowych wartości studia, czerpiąc inspirację z jego ikonicznej maskotki - Ludens. To elastyczne rozwiązanie 2-w-1, które może pełnić rolę konsoli do gier, tabletu dla twórców, mobilnej stacji roboczej lub ultramobilnego laptopa.



Sercem urządzenia jest procesor AMD Ryzen AI Max+ 395 z grafiką Radeon 8060S oraz 50 TOPS mocy NPU, zapewniający wydajność klasy desktop i lokalną akcelerację AI w kompaktowej, tabletowej formie. 13.4-calowy ekran dotykowy 2.5K Nebula HDR z odświeżaniem 180 Hz i 100% pokryciem DCI-P3 oferuje kinową jakość obrazu i wyjątkową responsywność, a odłączana klawiatura i smukła konstrukcja pozwalają tworzyć i grać w dowolnym miejscu. Projekt obudowy, autorstwa Yoji Shinkawa, łączy sztukę z inżynierią, nadając urządzeniu kolekcjonerski charakter. Całość uzupełniają ekskluzywne opakowanie Kojima Productions, dedykowane motywy Armoury Crate oraz tapety inspirowane postacią Ludens.



Uzupełnieniem ROG Flow Z13-KJP są peryferia zaprojektowane specjalnie na potrzeby współpracy. Zestaw słuchawkowy ROG Delta II-KJP oferuje realistyczne brzmienie dzięki 50-milimetrowym przetwornikom pokrytym tytanem, wyraźną komunikację za sprawą 10-milimetrowego mikrofonu super-wideband, łączność z dwoma urządzeniami jednocześnie (DualFlow Audio), bezprzewodową technologię ROG SpeedNova oraz do 100 godzin pracy na baterii. Mysz ROG Keris II Origin-KJP łączy 63-gramową, lekką konstrukcję, trzystrefowe podświetlenie RGB, sensor optyczny ROG AimPoint Pro 42000 dpi oraz technologię SpeedNova, zapewniając precyzyjną, pozbawioną opóźnień rozgrywkę. Całość dopełnia podkładka ROG Scabbard II XXL-KJP z ręcznie rysowanym motywem Ludens autorstwa Yoji Shinkawa, łącząca kolekcjonerski design z odpornością na wodę, olej i kurz. Razem ROG Flow Z13-KJP oraz peryferia stworzone we współpracy z Kojima Productions tworzą spójny ekosystem gamingowy, który łączy wydajność, kreatywność i warstwę artystyczną. To podejście przekształca każdą sesję w doświadczenie immersyjne i współtwórcze, wykraczające poza klasyczne granice grania.



ROG G1000: gamingowy desktop z holograficzną innowacją

ROG G1000 na nowo definiuje desktop gamingowy, łącząc ekstremalną wydajność z wyrazistą innowacją wizualną. Sercem konstrukcji jest AniMe Holo Fan - pierwszy na świecie holograficzny system wentylatora w gotowym komputerze gamingowym, umożliwiający wyświetlanie personalizowanych holograficznych wizualizacji. Moduł AniMe Holo został umieszczony w niezależnej komorze, co sprawia, że jego praca nie ingeruje w główną ścieżkę przepływu powietrza chłodzącego kluczowe komponenty, a jednocześnie ogranicza przenoszenie wibracji i poziom hałasu generowanego przez system holograficzny. Za chłodzenie procesora odpowiada ROG Thermal Atrium, kierujący świeże powietrze przez 420-mm układ chłodzenia cieczą AIO z trzema wentylatorami i izolowanymi kanałami przepływu, co zapewnia stabilność podzespołów podczas długich sesji. Konfiguracje obejmują karty NVIDIA GeForce RTX 5090 / 5080 (ROG Astral), ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti lub AMD Radeon 9070XT, do 128 GB pamięci DDR5 oraz do 4 TB SSD PCIe 5.0 - system jest przygotowany do pracy na najwyższych obrotach od pierwszego uruchomienia.



Obudowa ATX Ultra Tower o pojemności 104 l poprawia przepływ powietrza, mieści rozbudowane układy chłodzenia i ułatwia serwisowanie, a Fan Key umożliwia natychmiastowy, jednopunktowy boost termiczny. Szerokie możliwości personalizacji (Armoury Crate, Aura Sync) pozwalają sterować podświetleniem GPU, wentylatorów, bloków chłodzenia cieczą i AniMe Holo. Każda jednostka przechodzi walidację stabilności i jest objęta kompleksowym wsparciem ROG - dając graczom i twórcom pewność działania bez kompromisów.

































