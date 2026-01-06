Razer pokazuje ekosystem AI i nowy kierunek gamingu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas targów CES 2026 firma Razer zaprezentowała swoją wizję rozwoju gamingu opartego na sztucznej inteligencji. Wśród ogłoszonych nowości znalazły się m.in. Project AVA, animowany asystent AI dla graczy, oraz Project Motoko, zestaw słuchawkowy AI z kamerami i mikrofonami, który rozpoznaje otoczenie, wspiera produktywność, gry i codzienne czynności. Razer zaprezentował także pełen pakiet narzędzi AI dla deweloperów. W jego skład wchodzi skalowalna stacja robocza Razer Forge AI Developer Workstation, stworzona z myślą o najbardziej wymagających projektach AI, oraz otwartoźródłowy Razer AIKit, zaprojektowany do lokalnych, niskolatencyjnych workflow opartych na AI.







Równolegle firma ogłosiła partnerstwo z Tenstorrent przy premierze kompaktowego akceleratora AI, który zapewnia modułową, przenośną moc obliczeniową klasy desktopowej. Z myślą o graczach kanapowych Razer wprowadza kontroler Razer Wolverine V3 Bluetooth. Opracowany we współpracy z LG, jest to najszybszy bezprzewodowy kontroler do gier na świecie – zaprojektowany z myślą o płynnym cloud gamingu na dużym ekranie. Całość oferty uzupełniają Project Madison – koncepcyjny fotel immersyjny – oraz Razer Iskur V2 NewGen, teraz jeszcze wygodniejszy i gotowy na długie sesje grania.



Project AVA: nowa generacja towarzyszy AI

Rozwijając zeszłoroczny debiut na CES, Project AVA ewoluuje z trenera esportowego w pełnoprawnego towarzysza AI na biurko. Wyposażony w 5.5‑calowy animowany awatar, adaptacyjną osobowość AI oraz tryb PC Vision, AVA wykracza daleko poza wsparcie w grach, stając się cyfrowym partnerem do pracy, zabawy i codziennego życia. Rezerwacje dostępne już teraz w USA.



Project Motoko: wizja AI od Razer

Napędzany platformami Snapdragon, Project Motoko to koncepcyjny, bezprzewodowy zestaw słuchawkowy AI z rozszerzoną percepcją wizualną dzięki podwójnym kamerom z perspektywy pierwszej osoby, inteligentnym dźwiękiem oraz zestawem mikrofonów dalekiego i bliskiego zasięgu. Uniwersalna kompatybilność z wiodącymi platformami AI sprawia, że Motoko wspiera produktywność, gaming i codzienne zadania – a przy okazji dostarcza dane wizualne POV do trenowania robotów i modeli AI.



Ekosystem Razer AI dla deweloperów: lokalna moc, globalne ambicje

Kompleksowe rozwiązanie full‑stack dla twórców AI, łączące wysokowydajną moc obliczeniową z otwartą platformą do lokalnego trenowania i inferencji modeli językowych. Razer Forge AI Dev Workstation to stacja robocza zaprojektowana do najbardziej wymagających zadań: treningu, inferencji i symulacji. Oferuje pełną wydajność lokalną, bez subskrypcji, z maksymalną responsywnością i bezpieczeństwem obliczeń na urządzeniu. Obsługa wielu profesjonalnych GPU, procesorów klasy workstation i ogromnej przepustowości pamięci pozwala skalować rozwiązanie od biurka po szafę rackową. Razer AIKit upraszcza cały cykl życia rozwoju AI, umożliwiając lokalne uruchamianie i dostrajanie LLM‑ów z wydajnością porównywalną do chmury. Automatyczne wykrywanie GPU, tworzenie klastrów i integracja ze sprzętem Razer pozwalają na niskolatencyjne workflow typu local‑first. Projekt jest w pełni open source i dostępny na GitHubie.



Project Madison: pełna integracja, totalna immersja

Project Madison to koncepcyjny fotel nowej generacji, który łączy Razer Sensa HD Haptics, THX Spatial Audio oraz Razer Chroma RGB. Efekt? Gracz nie tylko widzi i słyszy akcję – on ją czuje całym sobą.



Razer Iskur V2 NewGen: ergonomia na nowo

Najnowsza odsłona fotela gamingowego Razer została zaprojektowana z myślą o jeszcze większym komforcie. System podparcia lędźwiowego Razer HyperFlex, materiał Gen‑2 EPU Leather z technologią CoolTouch oraz perforowana pianka o podwójnej gęstości zapewniają chłód, wygodę i lepszą postawę nawet podczas wielogodzinnych sesji. Przedsprzedaż rusza globalnie.



Razer Wolverine V3 Bluetooth: wygoda spotyka wydajność

Najszybszy bezprzewodowy kontroler do gier na świecie, stworzony we współpracy z LG w ramach programu „Designed for LG Gaming Portal”. Ultraszybki Bluetooth, zintegrowane sterowanie TV i funkcje klasy pro sprawiają, że cloud gaming z kanapy jeszcze nigdy nie był tak responsywny.



Razer i Tenstorrent: AI w wersji mobilnej

Pierwsza generacja kompaktowego akceleratora AI Tenstorrent, zaprojektowana wspólnie z Razer, dostarcza potężne możliwości generatywnej AI do każdego systemu z Thunderbolt 5. Modułowa konstrukcja pozwala łączyć do czterech jednostek, oferując skalowalną moc obliczeniową w formacie, który można zabrać ze sobą wszędzie.

































źródło: Info Prasowe - Razer