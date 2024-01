ASUS Republic of Gamers prezentuje smartfony z serii ROG Phone 8

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS Republic of Gamers (ROG) prezentuje zupełnie odświeżoną serię ROG Phone 8, zapoczątkowując rewolucję, która na nowo definiuje doskonałość gamingu na urządzeniach mobilnych. ROG Phone 8 w ramach największego redesignu w swojej historii przekształcił się z czysto gamingowego telefonu w futurystyczne i innowacyjne urządzenie klasy premium. Smukła, lekka obudowa i cienkie ramki sprawiają, że jest to idealny telefon lifestyle’owy dla graczy. Smartfon został zaprojektowany jako uniwersalne urządzenie nie tylko dla gamerów, lecz streamerów czy twórców treści. Wyróżnia się funkcjami przyjaznymi dla graczy połączonymi z najwyższą wydajnością opartą na sztucznej inteligencji, wzornictwem klasy premium i codzienną użytecznością. Nowa seria smartfonów wykracza poza przeciętność, wprowadzając najnowocześniejsze technologie, innowacyjne wzornictwo i dbając o wyjątkowe wrażenia z użytkowania.







Nie tylko gaming

Seria ROG Phone 8 została całkowicie przeprojektowana, zachowując swoje znakomite właściwości gamingowe, a jednocześnie zwiększając swoją atrakcyjność dla każdego, kto szuka wyjątkowego telefonu do codziennego użytku. Nowa konstrukcja przyciąga wzrok - jest o 15% smuklejsza niż modele poprzedniej generacji, nie tracąc przy tym na wydajności urządzenia. W nowym modelu zadbano o najwyższą jakość wzornictwa i wytrzymałość.



Seria ta łamie dotychczasowe schematy w dziedzinie mobilnego gamingu. Najnowszy sprzęt oferuje wyjątkową wydajność, innowacyjność i design, który łączy elegancję z praktycznością. Niezależnie od tego, czy jesteś zapalonym graczem, czy entuzjastą technologii, modele z serii ROG Phone 8 zachęcają swoich użytkowników do przeniesienia swoich mobilnych doświadczeń gamingowych na zupełnie nowy poziom.



Niezrównana wydajność

Sercem urządzeń z serii ROG Phone 8 jest potężny procesor Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform, wspomagany przez pamięć RAM LPDDR5X 8533 Mbps i pamięć masową UFS 4.0. Ponadto, aby zapewnić długie sesje gamingowe bez ryzyka przegrzania sprzętu, wyposażono go w rewolucyjną technologię Rapid-Cooling Conductor, będącą częścią zaawansowanego układu chłodzenia GameCool 8, który odprowadza ciepło bezpośrednio z procesora do tylnej obudowy. Zmieniono też doczepiany AeroActive Cooler X - jest on teraz o 29% mniejszy, oferuje 1,2-krotnie wyższą wydajność chłodzenia, obniżając temperaturę tylnej obudowy nawet o 26°C. Oprócz doskonałego wzornictwa i najwyższej wydajności, seria ROG Phone 8 jest także pierwszym na świecie gamingowym smartfonem spełniającym standard IP68, odpornym na pył i wodę, by użytkownicy mogli cieszyć się niezawodną pracą niezależnie od miejsca.



Ultrajasny wyświetlacz

Seria ROG Phone 8 Pro posiada nowy 6.78-calowy elastyczny ekran AMOLED (Samsung E6), który obsługuje adaptacyjne częstotliwości odświeżania z użyciem technologii LTPO. Pozwala to na automatyczne dostosowanie częstotliwości odświeżania w zakresie od 1 Hz do 120 Hz w zależności od aktualnie wykonywanych czynności, w celu zmniejszenia zużycia energii. Użytkownik może także wybrać częstotliwość odświeżania do 165 Hz dla zapewnienia płynnej rozgrywki, natomiast częstotliwość próbkowania dotyku wzrasta nawet do 720 Hz dla zapewnienia błyskawicznej reakcji. Szczytowa jasność ekranu została teraz podniesiona do 2500 nitów. Pozwala to na grę lub oglądanie filmów nawet w pełnym słońcu. Rewelacyjne efekty wizualne zostały opracowane we współpracy z wiodącą firmą Pixelworks zajmującą się przetwarzaniem wizualnym, zapewniając niezrównaną na świecie dokładność odwzorowania kolorów. Zastosowany w serii ROG Phone 8 ekran nie ma sobie równych.



Profesjonalny system aparatów z AI

Gracze i twórcy mogą teraz odkrywać nieograniczone możliwości fotograficzne dzięki zaawansowanemu systemowi trzech aparatów w serii ROG Phone 8. Ponadto, technologia OZO Audio pozwala użytkownikom eliminować szum wiatru dla krystalicznie czystych nagrań plenerowych lub przechwytywać realistyczny, przestrzenny dźwięk 3D Surround.



Główny aparat wyposażono w najnowszy sensor Sony o rozdzielczości 50 MP zapewniający wyraźny obraz. Jego szerokokątny obiektyw 24 mm doskonale nadaje się do dynamicznych ujęć miejskich, a tryb 2-krotnego zoomu przekształca go w uniwersalny obiektyw stałoogniskowy 50 mm - idealny do zdjęć portretowych i fotografii kulinarnej. Urządzenie posiada 6-osiowy hybrydowy stabilizator Gimbal Stabilizer 3.0, który zapewnia płynne ujęcia wideo i zdjęcia bez drgań. Teraz zaawansowana stabilizacja obrazu obsługuje zarówno standardowe, jak i portretowe tryby fotograficzne, czyniąc go doskonałym rozwiązaniem do robienia zdjęć przy słabym oświetleniu. Stabilizacja wideo jest realizowana poprzez sprzętową stabilizację OIS i ulepszony algorytm oprogramowania EIS, wykorzystujący dane z żyroskopu do wykrywania ruchu. Dynamiczna regulacja pola widzenia sprawia, że filmy są niezwykle płynne.



Po raz pierwszy seria ROG Phone 8 została uzupełniona o teleobiektyw z 3-krotnym zoomem, który umożliwia fotografowanie odległych obiektów. Posiada on wbudowany system OIS, który zapewnia ostre i wyraziste zdjęcia nawet w warunkach słabego oświetlenia - dzięki trybowi fotografii nocnej. Technologia ASUS HyperClarity, która wykorzystuje nieprzetworzone pliki (RAW), pozwala zachować każdy, nawet najdrobniejszy detal na zdjęciach, zapewniając wyraźniejszy obraz nawet przy 30-krotnym zoomie. Teleobiektyw podczas kręcenia filmów korzysta z adaptacyjnego EIS, zapewniającego niezwykłe rezultaty przy nawet 10-krotnym zbliżeniu. 13-megapikselowy aparat ultraszerokokątny wyposażono w obiektyw free-form i najnowocześniejsze algorytmy redukujące zniekształcenia obiektywu, co przekłada się na zachwycające, a jednocześnie naturalne ujęcia. Seria ROG Phone 8 zapewnia niezwykłą jakość i klarowność każdego wykonanego zdjęcia i każdego nagrania wideo. Na koniec, przedni ultraszerokokątny aparat do selfie o rozdzielczości 32 MP ma pole widzenia (FoV), które zostało zwiększone z 73° do 90°, co czyni go idealnym do robienia grupowych selfie. Obiektyw wyposażono w czujnik RGBW, który zapewnia czystość obrazu z mniejszą ilością szumów, nawet przy słabym oświetleniu.



Funkcje rozszerzone o sztuczną inteligencję

Cztery przyjazne dla graczy funkcje AI w serii ROG Phone 8 przenoszą doświadczenie gamingowe na zupełnie inny poziom. Gracze mogą łatwo przenieść grę do trybu Background lub uchwycić kluczowe fragmenty rozgrywki z X Capture, czyniąc tym samym sprzęt niezastąpionym dla najbardziej wymagających. Intuicyjny AI Grabber do przechwytywania tekstu i X Sense jeszcze bardziej poprawiają jakość gamingu, zapewniając wskazówki i pomoc w razie potrzeby. AI Grabber jest obecnie w stanie przechwytywać tekst bezpośrednio z gier za pomocą technologii rozpoznawania maszynowego. X Capture i X Sense 2.0 obsługują jeszcze więcej nowych, najlepszych gier dzięki technologii rozpoznawania wzorców AI. Inne funkcje oparte na sztucznej inteligencji obejmują wyszukiwanie semantyczne wykorzystujące naturalny język w aplikacjach Galeria, Launcher i Ustawienia. AI Wallpaper1 może tworzyć niesamowite tapety przy użyciu technologii Stable Diffusion. Technologia redukcji szumów AI obsługuje natomiast dwukierunkową redukcję szumów, zapewniając krystalicznie czysty dźwięk podczas połączeń głosowych, połączeń wideo i komunikacji w grach.



AniMe Vision

Najnowsze smartfony z serii ROG Phone 8 mają unikalne, spersonalizowane elementy, takie jak logo Aura RGB Lighting (ROG Phone 8) i wyświetlacz Anime Vision Mini-LED (ROG Phone 8 Pro / Pro Edition), które umożliwiają ich właścicielom wyrażenie swojej osobowości i kreatywności. AniMe Vision to 341-elementowy wyświetlacz, który może pokazywać zaprogramowane lub stworzone przez użytkownika animacje. Użytkownicy mogą też odkrywać ukryte animacje poprzez dotknięcie telefonu do innego telefonu ROG Phone 8 Pro / Pro Edition.



Dostępność i cena

Seria ASUS ROG Phone 8 dostępna będzie w Polsce w przedsprzedaży od 9 stycznia w cenach rozpoczynających się od 4999 PLN.

































Źródło: Info Prasowe - ASUS