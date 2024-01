PNY NVIDIA GeForce RTX SUPER z rodziny 40XX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

PNY ogłasza dzisiaj wprowadzenie nowych kart graficznych VERTO GeForce RTX 4080 SUPER 16GB, RTX 4070 Ti SUPER 16GB, and RTX 4070 SUPER 12GB do swojej oferty układów graficznych NVIDIA GeForce RTX. Najnowsza generacja kart graficznych z serii RTX, GeForce RTX SUPER 40, jest niezwykle wydajna, oferując graczom i twórcom niezrównany wzrost wydajności, renderowanie oparte na sieciach neuronowych i wiele innych najnowocześniejszych rozwiązań. Są one oparte na rewolucyjnej architekturze NVIDIA Ada Lovelace, będącej znaczącym postępem w technologii GPU, która umożliwia wykorzystanie technik akceleracji produkcji treści, niesamowitych możliwości AI i niezwykle realistycznych wrażeń z gier.







Nowe układy GPU GeForce RTX SUPER to najlepsze rozwiązanie do doświadczania sztucznej inteligencji na komputerach PC. Wyspecjalizowane rdzenie AI Tensor dostarczają do 836 AI TOPS, zapewniając przełomowe możliwości AI w grach, przy tworzeniu treści i codziennej pracy. Gracze PC wymagają najlepszej jakości wizualnej, a oparte na sztucznej inteligencji NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) Super Resolution, Frame Generation i Ray Reconstruction łączą się z ray tracingiem, oferując zachwycające efekty wizualne. Dzięki DLSS, siedem z ośmiu pikseli może być generowanych przez sztuczną inteligencję, przyspieszając nawet 4-krotnie pełne śledzenie promieni przy zachowaniu lepszej jakości obrazu.



Turbodoładowana wydajność i szybkość

Seria kart graficznych PNY XLR8 Gaming GeForce RTX 40 SUPER będzie dostępna w trzech różnych wersjach: GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER i GeForce RTX 4070 SUPER. Wszystkie napędzane architekturą NVIDIA Ada Lovelace, zapewniającą zwiększony realizm w grach, zaawansowany ray tracing w czasie rzeczywistym, ekstremalne możliwości podkręcania i najnowocześniejsze funkcje przyspieszające sposób, w jaki grasz. Te procesory graficzne PNY VERTO, które zawierają wbudowaną pamięć 16 GB lub 12 GB GDDR6X, są fabrycznie podkręcone w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Wykorzystaj niezrównaną moc, aby przełamać bariery wydajności i bez wysiłku sprostać wymaganiom graficznym we wszystkich rozdzielczościach, nawet do 8K.



Atrakcyjny design

Linia kart graficznych VERTO firmy PNY obejmuje teraz najnowsze procesory graficzne z serii GeForce RTX SUPER 40. Te karty graficzne będą dostępne z chłodzeniami z potrójnym lub podwójnym wentylatorem, zestawami do podparcia karty graficznej i podświetleniem EPIC-X RGB. Dzięki unikalnym funkcjom chłodzenia każdej z kart, użytkownicy doświadczą wysokiej wydajności chłodzenia nawet podczas najbardziej obciążających gier i produkcji treści. Aby efektywnie odprowadzać ciepło, karta GeForce RTX 4080 SUPER została starannie zaprojektowana z ośmioma ciepłowodami i trzema wentylatorami 100 mm. GeForce RTX 4070 Ti SUPER posiada trzy wentylatory i siedem ciepłowodów. GeForce RTX 4070 SUPER został również opracowany z myślą o chłodzeniu, o czym świadczą dwa 90-milimetrowe wentylatory w kompaktowej konstrukcji z dwoma wentylatorami oraz trzy 90-milimetrowe wentylatory w wersji XLR8 Gaming z trzema wentylatorami. We wszystkich 6 konstrukcjach kart graficznych wentylatory są wyposażone w podwójne łożyska kulkowe, które pomagają zmniejszyć tarcie i zapewniają cichszą pracę, a także dłuższą ich dłuższą żywotność. Dodatkowo, każdy model posiada miedzianą podstawę chłodzenia i aluminiowy backplate dla dodatkowego chłodzenia.



Niezrównane wrażenia z rozgrywki

Karty graficzne PNY XLR8 Gaming GeForce RTX z serii SUPER 40 oferują graczom na całym globie niezrównaną rozgrywkę i realizm dzięki zdumiewającej mocy obliczeniowej. Ciesz się lepszą wydajnością i stabilnością we wszystkich najlepszych grach. Graj w najbardziej zaawansowane i oszałamiające graficznie gry AAA i poczuj się jak profesjonalista dzięki dynamicznemu połączeniu ultraszybkiej pamięci i osiągów. Możesz polegać na szerokiej gamie kart graficznych PNY z serii GeForce RTX SUPER 40, które zapewniają nowe podejście do gier PC, podnosząc standard grafiki i ustanawiając punkt odniesienia dla najlepszych możliwych wrażeń z rozgrywki.



Nadeszła era AI

Profesjonalne układy GPU NVIDIA GeForce RTX i NVIDIA RTX zostały stworzone z uwzględnieniem ery sztucznej inteligencji. Oparte na wiodącej w branży architekturze GPU NVIDIA, układy RTX wyposażone są w wyspecjalizowane rdzenie AI Tensor, które zapewniają najwyższą wydajność i przełomowe możliwości dla sztucznej inteligencji w grach, tworzeniu, codziennej produktywności i nie tylko. Dzięki RTX odblokowujesz pełny potencjał sztucznej inteligencji na komputerach z systemem Windows dziś i w przyszłości.



Podkręcanie i dostosowywanie podświetleniaRGB

Karty graficzne PNY XLR8 Gaming GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER i RTX 4070 SUPER VERTO są wyposażone w fascynujące oświetlenie EPIC-X RGB. Dzięki nieskończonym możliwościom wyboru oświetlenia ARGB, zapewnia ono najlepsze indywidualne efekty świetlne. Pokaż swoją kreatywną stronę i w pełni dostosuj wyświetlanie oświetlenia za pomocą oprogramowania VelocityX od PNY. Dzięki VelocityX można spersonalizować i monitorować ważne statystyki, takie jak taktowanie rdzenia, taktowanie pamięci, temperaturę rdzenia, prędkość wentylatorów, oświetlenie RGB i inne.



Dostępność produktów

Karty graficzne PNY RTX 4080 SUPER, 4070 Ti SUPER oraz 4070 SUPER będą dostępne w ofercie sklepu x-kom oraz wszystkich największych sklepach z elektroniką i komputerami w Polsce.

• RTX 4070 SUPER od 17 stycznia 2024 (9AM EST / 6AM PST)

• RTX 4070 Ti SUPER od 24 stycznia 2024 (9AM EST / 6AM PST)

• RTX 4080 SUPER od 31 stycznia 2024 (9AM EST / 6AM PST)











Źródło: Info Prasowe - PNY