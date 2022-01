ASUS TUF Gaming F15 i F17

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowa linia produktów Asusa, kontynuuje rozwój laptopów i przełamuje teoretyczne limity, zapewniając rewolucyjne rozwiązania, ekstremalną wydajność i wytrzymałość klasy premium. Laptopy TUF Gaming F15 i F17 oferują procesor Intel Core i7-12700H 12-generacji i w maksymalnej konfiguracji laptopową kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 z maksymalną mocą 140 W TGP – co jest wydajnym połączeniem komponentów gwarantującym niesamowitą wydajność gamingową. Dla zapewnienia jeszcze większej mocy i kontroli zintegrowano sprzętowy przełącznik MUX eliminujący problem dotyczący wydajności laptopów gamingowych, które z reguły przesyłają klatki generowane przez GPU przez układ grafiki zintegrowany w procesorze, a dopiero po tym do wyświetlacza.







Gracze mogą skorzystać z aplikacji Armoury Crate, aby uruchomić tryb bezpośredniego wykorzystywania GPU, który zapewnia mniejsze opóźnienia i średnio o 5–10% większą wydajność. Aby zapewnić chłodzenie odpowiednie do wspomnianego zwiększenia wydajności, zastosowano wentylatory Arc Flow o zmodyfikowanej konstrukcji z 84-łopatkami. Każda łopatka wentylatora charakteryzuje się konstrukcją o zróżnicowanej grubości z końcówką 0.1 mm, co redukuje turbulencje, jednocześnie poprawiając przepływ powietrza.



Ogólnie zastosowana konstrukcja jest cichsza, a mimo tego zapewnia o 13% większy przepływ powietrza w porównaniu do modeli poprzedniej generacji. Dla zapewnienia efektów wizualnych klasy gamingowej wszystkie laptopy TUF na 2022 rok są oferowane w wariantach z ekranami o wysokiej częstotliwości odświeżania, w tym maksymalnie FHD przy 300 Hz do najszybszej rozgrywki FPS lub QHD przy 165 Hz do bardziej immersyjnych wrażeń. Ponadto modele F15 i F17 wyróżniają się wzornictwem inspirowanym mechami i anime, a także spełniają wymogi standardu MIL-STD-810H dla zapewnienia wytrzymałości podczas użytkowania mobilnego.





















Źródło: Info Prasowe / ASUS