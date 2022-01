Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer poinformowała, że jej wielokrotnie nagradzana technologia oświetlenia Razer Chroma RGB wyszła poza komputery PC i wkroczyła do inteligentnego domu. Aplikacja Razer Smart Home pozwala użytkownikom z jednego miejsca kontrolować i personalizować wszystkie urządzenia podłączone do ekosystemu PC lub mobilnego. Dzięki temu użytkownicy otrzymają niesamowite wrażenia podczas korzystania ze wszystkich możliwości inteligentnego domu. Aby rozwiązać problem użytkowników, którzy muszą żonglować między wieloma aplikacjami, aby zarządzać wszystkimi inteligentnymi urządzeniami domowymi, Razer zaprezentował aplikację Razer Smart Home.







To proste, ale potężne narzędzie, które daje użytkownikowi pełną, zintegrowaną kontrolę nad sprzętem. Aplikacja Razer Smart Home usprawnia proces konfiguracji i personalizacji, tworząc jeden ekosystem inteligentnego domu, dający użytkownikom możliwość kontrolowania i synchronizowania wszystkich inteligentnych urządzeń domowych za pomocą jednego prostego i wygodnego interfejsu.



Oparta na technologii Razer Chroma RGB aplikacja Razer Smart Home oferuje 16.8 miliona kolorów i zestaw efektów świetlnych, które umożliwiają użytkownikom dostosowywanie nastrojowego oświetlenia, a nawet tworzenie wciągającego środowiska, które reaguje na wszystkie domowe urządzenia do rozrywki. Obecnie Razer Chroma RGB obsługuje tysiące urządzeń pochodzących od ponad 50 partnerów sprzętowych i ponad 200 zintegrowanych z systemem gier, co czyni go największym na świecie ekosystemem oświetlenia dla urządzeń do grania. Oprogramowanie oferuje niezrównane, wciągające wrażenia i daje użytkownikom możliwość pełnego dostosowania gier PC, aby mogli odzwierciedlić swój własny indywidualny styl.



Dzięki istniejącemu już programowi Razer Chroma RGB Connected Devices, partnerzy sprzętowi mogą uzyskać dostęp do systemu oświetlenia Razera i zintegrować własne produkty z ekosystemem gier PC. Teraz, gdy Chroma RGB wychodzi poza komputer stacjonarny, Razer otwiera swój ekosystem, aby powitać nowych partnerów z branży inteligentnego domu i wspólnie tworzyć ujednolicone, wysoce konfigurowalne i łatwe do kontrolowania środowisko domowe. Program Razer Chroma Smart Home to szansa dla nowych partnerów, którzy chcieliby stać się częścią największego ekosystemu oświetlenia dla sprzętu dla graczy, teraz dostępnego także na urządzeniach mobilnych. Dzięki temu programowi partnerzy mogą zapewnić ujednolicone, wciągające wrażenia i potencjał w pełni zintegrowanego systemu sterowania oświetleniem, w tym interaktywność z telefonu komórkowego przez Razer bezpośrednio do swoich konsumentów.



Program Razer Chroma Smart Home obejmuje obecnie partnerów, takich jak Nanoleaf, LIFX, Yeelight, Monster i Twinkly – a wkrótce pojawi się więcej partnerów. Oczekuje się, że rozszerzenie ekosystemu Razer Chroma RGB poprzez aplikację Razer Smart Home i Razer Chroma RGB Smart Home zostanie uruchomione w pierwszej połowie 2022 roku.























Źródło: Info Prasowe / Razer