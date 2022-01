Razer - Projekt Sophia, czyli modularny komputer biurkowy...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprezentował swoją wizję przyszłości gier oraz domowych komputerów. Projekt Sophia, pierwszy prawdziwie gamingowy koncept biurka i fotel Enki Pro HyperSense z wbudowanymi zaawanasowanymi haptycznymi systemami D-BOX. Stworzone przez wizjonerski departament R&D Razera, zarówno Projekt Sophia jak i Enki Pro HyperSense wprowadzają nowe innowacyjne rozwiązania, które podniosą poziom ustawienia każdego domowego stanowiska komputerowego. Centralnym założeniem Projektu Sophia jest jego elastyczność i wielomodułowość. Biurko zapewnia wsparcie dla 13 oddzielnych bloków modularnych powstałych dla zwiększania niewypowiedzialnego poziomu personalizacji.







Pozwala to na skonfigurowanie każdej sekcji z wachlarzem przystosowanych komponentów takich jak dodatkowe ekrany, narzędzia do monitorowania, panele dotykowe, tablety graficzne, audio miksery czy nawet zewnętrzne rejestratory obrazu. Konfiguracja pozwala użytkownikowi na zmiany w ciągu kilku sekund w zależności od konkretnej sytuacji.



Moc komputera stacjonarnego w twoim biurku.

Sercem Projektu Sophia jest dostosowana do potrzeb klienta, drukowana płyta PCB wyposażona w technologicznie przełomowe komponenty. Dzięki najnowszemu procesorowi Intel i karcie graficznej NVIDIA użytkownik otrzyma wsparcie przy najbardziej wymagających zadaniach. Optymalizując powierzchnię użytkową biurka, wszystko to zostało umieszczone w smukłej obudowie z magnetycznymi zatrzaskami pod szklaną taflą. Dzięki takiemu rozwiązaniu z łatwością można je odczepić, co pozwala na zainstalowanie nowych komponentów. Daje to użytkownikowi możliwość szybkiego stworzenia systemu wymaganego do danego zadania.



Moduły zostały zaprojektowane z myślą o wszystkich typach użytkowników. Od twórców korzystających z dotykowych digitizerów, tabletów i innych kreatywnie pomocnych narzędzi. Graczy mogących skupić się na modułach wiernie odtwarzających jakoś dźwięku i obrazu, dodając system THX surround sound i monitor z wysokim współczynnikiem odświeżania. Streamerzy mogą przekształcić Projekt Sophia w prawdziwe studia nadawcze. Zawierające kompletny zestaw kamer, mikrofonów i mikserów. Podczas gdy użytkownicy poszukujący wydajnego środowiska do pracy, bez problemu będą w stanie zakomponować moduły skrótów klawiszowych odtwarzających potrzebne makra, sekcje do bezprzewodowych ładowania a nawet podgrzewacz do kubka.



Dla zwiększenia immersji i możliwości konfiguracji, przestronne biurko zostało wyłożone LEDami z opcją zintegrowania z ekosystemem Razer RGB Chroma. Ekran OLED nowej generacji zostanie wyposażony w funkcje samoświecących pikseli oraz najnowsze technologie odpowiadające za jasność, kontrast i ostrość wyświetlanego obrazu dla najlepszych wrażeń podczas oglądania na ekranie 65”.



Ze względu na swoją wysoce adaptowalną i wszechstronną konstrukcje, Projekt Sophia jest w stanie zapewnić optymalną konfiguracje do gier, tworzenia, stremingu i pracy, łącząc wiele tradycyjnych ustawień stanowiska w jedną stacje roboczą.





































