Asus Zenbook 17 Fold OLED

Firma ASUS zapowiedziała dzisiaj linię nowatorskich rozwiązań podczas wirtualnej prezentacji o tytule Amazing Unfolds. Kontynuując swoją tradycję w wyznaczaniu nowych szlaków w branży komputerowej, marka oferuje model Zenbook 17 Fold OLED o rewolucyjnej składanej konstrukcji. Przy ścisłej współpracy z firmami Intel i BOE Technology Group spółka ASUS stworzyła model Zenbook 17 Fold OLED – pierwszy na świecie laptop z 17,3-calowym składanym ekranem OLED. Przełamująca ograniczenia konstrukcja oferuje dwa rozmiary ekranu OLED w jednym urządzeniu: duży ekran dotykowy o parametrach 17.3 cala 4:3 2.5K, który można złożyć w połowie, aby stworzyć dwa bezramkowo połączone ekrany o specyfikacjach 3:2 12.5 cala 1920 x 1280.







W połączeniu z pełnowymiarową klawiaturą i touchpadem ASUS ErgoSense z Bluetooth ta składana konstrukcja zapewnia elastyczność wielu trybów użytkowania – jako komputer desktopowy, laptop, tablet, klawiatura ekranowa, książka i rozszerzenie ekranu. Dla zapewnienia immersyjnej rozrywki dysponującemu certyfikacją PANTONE składanemu ekranowi dotykowemu OLED – który posiada również certyfikację TÜV Rheinland w zakresie ochrony oczu i pokrywa w 100% przestrzeń barw DCI-P3 – towarzyszy technologia Dolby Vision HDR zapewniająca ultrażywy obraz. Ponadto immersyjny dźwięk z Dolby Atmos gwarantuje wydajny system dźwiękowy z czterema głośnikami, który jest certyfikowany przez Harman Kardon.



W zakresie inteligentnych możliwości następnej generacji dostępna jest kamera HD IR, która pracuje razem z funkcją Windows Hello, a także nowy układ Intel Visual Sensing Controller udostępniający nowe funkcje napędzane sztuczną inteligencją. Należą do nich: wykrywanie obecności użytkownika, zintegrowany czujnik kolorów, automatyczna regulacja jasności ekranu i temperatury barwowej, kamera internetowa 5 MP z technologią ASUS 3D Noise Reduction dla wyraźniejszego obrazu podczas wideorozmów.



Dla zapewnienia wysokiej wydajności i komfortowych połączeń laptop został wyposażony w najnowszy procesor 12. generacji Intel Core i7 z serii U, układ graficzny Intel Iris Xe, a także dwa porty USB-C Thunderbolt 4, które obsługują szybkie ładowanie baterii o pojemności 75 Wh oraz połączenia z zewnętrznymi monitorami.



Konstrukcja laptopa Zenbook 17 Fold OLED została zaprojektowana we współpracy z firmą Intel i spełnia wymogi konieczne do zakwalifikowania jako laptop Intel Evo pod względem specyfikacji rozwiązań sprzętowych Intela i osiągnięcia głównych celów, w tym responsywności, natychmiastowego wybudzania systemu, czasu pracy baterii, szybkiego ładowania i inteligentnych funkcji pracy grupowej. Zenbook 17 Fold OLED będzie dostępny w sprzedaży od połowy 2022 roku.































