Razer Enki Pro HyperSense

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W dniu dzisiejszym Razer ogłosił premierę projektu Enki Pro HyperSense. Jest to nowoczesny gamingowy fotel zawierający wysoce rozwinięty system haptyczny, pozwalający użytkownikom doświadczyć nowego wymiaru immersji w grach. Oparty na cieszącym się popularnością projekcie fotela Enki Pro, Enki Pro HyperSense posiada rozwinięty system haptyczny opracowany przez D-BOX. Dla zapewnienia najbardziej autentycznych, niemal realnych, doznań ze swojej gry. Zagłówek fotela z zintegrowanym Chroma RGB pozwoli użytkownikowi na spersonalizowanie mebla podczas użytku.







Enki Pro HyperSense zapewnia technologiczne wsparcie ponad 2 200 gier, filmów i tytułów muzycznych, w tym takich gier jak; F1 2021, Forza Horizon 5 i Assassin’s Creed Valhalla. Gracze, na wirtualnym torze, nie tylko wyczują każdy zakręt, ale zyskają możliwość zanurzenia się w środowisku gry dzięki haptycznemu systemowi dostarczanemu przez Enki Pro HyperSense. Gry bez bezpośredniego wsparcia dla oprogramowania fotela nie zostaną pozbawione możliwości wykorzystania potencjału użycia systemu haptycznego. Dzięki bezpośredniemu podłączeniu kontrolera, klawiatury lub myszy, do systemu fotela (Direct input Haptics), zyska on możliwość haptycznych reakcji na działanie użytkownika.



System haptyczny nie będzie ograniczony wyłącznie do sfery gamingu. Inne media, również mogą korzystać z dodatkowej warstwy imersji. Wraz z popularyzowaniem się platform streamingowych, które automatycznie zapewnią wsparcie, widzowie i słuchacze będą mogli cieszyć się większą głębią i odczuciem, ponieważ muzyka i efekty dźwiękowe będą zarówno odczuwalne, jak i słyszalne.



Enki Pro HyperSense jest napędzany przez zawansowany silnik haptyczny, który został opracowany w celu symulacji spektrum wibracji, tekstur i ruchów. Przy 65 000 haptycznych wariacji, system dotykowy ma możliwość symulowania przeciążeń +/- 1G. i ma możliwość odchylenia w pionie i do tyłu o ok. 4 cm. Synchronizacja w czasie rzeczywistym zapewnia odtworzenie reakcji niemal natychmiast z czasem reakcji do 5 ms.



Funkcje modelu Enki Pro HyperSense, zostały oparte na wcześniejszych, docenianych i nagradzanych gamingowych fotelach Enki. Punkty styczności ciała z meblem zostały zoptymalizowane dzięki ultra szerokiej podstawie siedziska o przekątnej 22 cali, 100 stopniowym modelowanym łukom zaplecka oraz wsparciu dla odcinka lędźwiowego – zapewnia optymalny i równomierny rozkład ciężaru tworząc idealną podstawę do wszechstronnej integracji z systemem HyperSense. W rezultacie powstał fotel, łączący w sobie to co oferuje system haptyczny i fotel gamingowy przeznaczony do codziennego użytku. Zapewniając wysoko immersyjne wrażenia z gry na najwyższym poziomie.



O przewidywanej cenie, jeszcze nie wspomniano... (przypis redakcji).





































Źródło: Info Prasowe / Razer