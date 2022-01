Subwoofery Monoprice Monolith z certyfikatem THX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Amerykańska marka Monoprice wprowadza na rynek Polski trzy subwoofery dedykowane zarówno do kina domowego, jak i dla wielbicieli muzyki. Różnią się one od siebie wielkością membrany oraz mocą wzmacniacza. Łączy je zarazem jakość wykonania, doskonałe przetworniki, niskie zniekształcenia oraz znakomite brzmienie. Dostępne są modele z przetwornikami o średnicy 10, 12 oraz 15 cali. Dwa mniejsze modele posiadają zintegrowany wzmacniacz o mocy 500 W, natomiast model z przetwornikiem 15 calowym zasilany jest ze wzmacniacza potrafiącego dostarczyć aż 1000 W mocy ciągłej.







Monoprice Monolith – dedykowane przetworniki

W każdym z trzech modeli subwooferów zastosowano najwyższej klasy, specjalnie opracowane przetworniki subniskotonowe. Nawet najmniejszy model posiadający przetwornik o średnicy 10” to klasa sama dla siebie. Zastosowany w nim przetwornik to autorska konstrukcja zaprojektowana specjalnie dla tego subwoofera posiadająca cewkę o średnicy aż 60mm oraz specjalnie zaprojektowany układ magnetyczny zapewniający liniowość siły BxL, a przez to niskie zniekształcenia nawet przy dużych poziomach głośności. Wszystkie przetworniki w subwooferach z serii Monolith zostały zaprojektowane przy użyciu najwyższej klasy systemu projektowego Klippel. Sprawia to, że są to de facto znakomite konstrukcje mogące śmiało konkurować z najlepszymi propozycjami na rynku.



Sztywne obudowy z HDF

W przypadku subwooferów, ze względu na ogromne ciśnienia panujące wewnątrz, obudowa jest niezwykle istotnym elementem i to także od niej zależy jakość brzmienia najniższych zakresów w naszym systemie. Firma Monoprice stanęła tutaj na wysokości zadania stosując obudowę materiału HDF, który jest dużo sztywniejszy od popularnego MDFu, jednocześnie ją wzmacniając pionowym i poziomym ożebrowaniem. Wraz ze specjalnie zaprojektowanymi mocowaniami w przypadku portów bass-refleks daje to zdefiniowane, czytelne i dynamiczne niskie tony, których na próżno szukać w wielu konstrukcjach dostępnych na rynku.



Monolith by Monoprice – subwoofer 10” THX ULTRA 500 W

To najmniejszy z oferowanych subwooferów, a przy tym już bardzo poważna konstrukcja, która jest w stanie skutecznie nagłośnić nawet większe pomieszczenia. Tutaj połączono głośnik o średnicy 25 cm ze specjalnym wzmacniaczem dysponującym mocą 500 W wyprodukowanym przez firmę Texas Instruments. Co istotne, wzmacniacz ten posiada specjalny układ DSP, który optymalizuje charakterystyki subwoofera oraz może pracować w trybie obudowy bass-reflex, jak i zamkniętej.



Sugerowana cena detaliczna brutto dla modelu Monolith by Monoprice 10” wynosi 2999 PLN. Subwoofer ten jest do nabycie w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store.





Monolith by Monoprice – subwoofer 12” THX ULTRA 500 W

Model ten to środek oferty i posiada przetwornik o średnicy 30 cm, który współpracuje ze wzmacniaczem mającym moc 500 W RMS oraz niemalże 900 W mocy w impulsie. W obudowie zastosowano dwa porty bass-reflex o średnicy 88,5 mm, które można uszczelnić dołączonymi zatyczkami, dzięki czemu można uzyskać lepszą odpowiedź impulsową oraz inną charakterystykę brzmienia. Subwoofer ten ze względu na zastosowanie większego przetwornika o dużym wychyleniu liniowym może śmiało zapewnić niski bas w pomieszczeniach o powierzchni kilkudziesięciu metrów sześciennych. Jednocześnie jego dolna częstotliwość graniczna znajduje się poniżej 20 Hz, co sprawia, że jest w stanie śmiało odtworzyć wszystkie najniższe składowe.



Sugerowana cena detaliczna brutto dla modelu Monolith by Monoprice 12” wynosi 4999 PLN.





Monolith by Monoprice – subwoofer 15” THX ULTRA 1000 W

Subwoofer ten to zaawansowana konstrukcja, która łączy potężny przetwornik o średnicy 40 cm z niezwykle mocnym wzmacniaczem dysponującym realnie 1000W mocy. Takie połączenie sprawia, że nawet w większych pomieszczeniach subwoofer ten nie będzie miał żadnych ograniczeń i zapewni rozciągnięcie, definicję oraz dynamikę najniższych składowych praktycznie bez limitu. Co więcej, jest on w stanie zapewnić odtworzenie basu aż do częstotliwości rzędu 15 Hz i to przy niskich zniekształceniach, co dodatkowo sprawia, że może być on rewelacyjną propozycją dla wszystkich tych, którzy nie chcą iść w zakresie reprodukcji najniższych tonów na żadne kompromisy.



Sugerowana cena detaliczna brutto modelu Monolith by Monoprice 12” wynosi 8490 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / MIP