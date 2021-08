ASUS TUF Gaming VG28UQL1A

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma ASUS prezentuje gamingowy monitor TUF Gaming VG28UQL1A przeznaczonego do komputerów PC i następnej generacji konsoli do gier. Ten 28‑calowy monitor dysponuje matrycą Fast IPS i umożliwia rozgrywkę w maksymalnej rozdzielczości 4K 144 Hz, z czasem reakcji 1 ms (GTG), jak również obsługuje technologię kompresji strumienia wyświetlania (DSC). Oferuje rozgrywkę w natywnej rozdzielczości 4K 120 Hz bez podpróbkowania chrominancji na najnowszych konsolach do gier, przy podłączeniu za pośrednictwem złącza HDMI 2.1. Obsługuje technologię NVIDIA G-SYNC, a także AMD FreeSync Premium i ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) w celu wyeliminowania zniekształceń oraz efektu rozmycia obrazu w ruchu dla zapewnienia płynnej i responsywnej rozgrywki.







TUF VG28UQL1A posiada złącze HDMI 2.1 zapewniające obraz w natywnej rozdzielczości 4K 120 Hz (4:4:4) podczas gry na najnowszych konsolach do gier. Tryb Auto-Low-Latency pomaga zmniejszyć opóźnienie wejścia, dla zapewnienia płynnej rozgrywki, a technologia zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR) zapobiega efektom „tearingu” (rozrywania klatki) i „stutteringu” (przycinania płynności), gwarantując pełną immersję w rozgrywce na konsolach następnej generacji. Dodatkowo złącze DisplayPort 1.4 oferuje stabilny obraz z częstotliwością odświeżania 144 Hz oraz technologią DSC obsługującą strumieniowanie wideo z wysoką szybkością w rozdzielczości ultra‑high-definition, co eliminuje dostrzegalną utratę jakości obrazu podczas rozgrywki na PC.



TUF Gaming VG28UQL1A jest wyposażony w technologię ASUS ELMB Sync oraz oferuje czas reakcji 1 ms (GTG). Dzięki ELMB Sync możliwe jest jednoczesne używanie technologii ELMB i zmiennej częstotliwości odświeżania, aby cieszyć się płynną i responsywną rozgrywką. Monitor jest kompatybilny z G-SYNC i może również wykorzystywać połączenie technologii FreeSync Premium i Variable Overdrive, co pomaga zagwarantować superpłynną rozgrywkę przy zmiennej liczbie klatek na sekundę.



Technologia szerokiego zakresu tonalnego (HDR) wraz z certyfikacją VESA DisplayHDR 400 oraz 90% pokryciem przestrzeni barw DCI‑P3 zapewniają monitorowi TUF Gaming VG28UQL1A doskonałą wydajność w zakresie wyświetlania kolorów. Dodatkowo zintegrowana technologia Low Blue Light pomaga chronić oczy użytkowników przed potencjalnie szkodliwym światłem niebieskim, nie zmniejszając przy tym jakości obrazu. Ponadto zastosowano technologię Flicker-Free pomagającą uniknąć niskich poziomów jasności, które powodują szybkie miganie podświetlenia LED. Minimalizuje to przypadki bólu oczu i zapewnia bardziej komfortowe wrażenia podczas oglądania.



ASUS TUF Gaming VG28UQL1A dostępny będzie w polskich sklepach już w listopadzie 2021 roku, w sugerowanej cenie około 3299 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / ASUS