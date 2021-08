Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Zalman i3 NEO to ukłon w stronę użytkowników, którzy oczekują funkcjonalności i efektownego wyglądu. Konstrukcja zaprojektowana z myślą o efektywnej wentylacji posiada przedni panel typu mesh i dodatkowe, boczne wloty powietrza. Na pokładzie znalazły się cztery fabryczne wentylatory, do których można dołożyć kolejne cztery. Wszystkie dołączone śmigła mają podświetlenie RGB LED, które rozświetla wnętrze. To zaś można podziwiać poprzez duże, bezramkowe okno. Jest ono wykonane z hartowanego szkła i osadzone na zawiasie, co ma ułatwiać dostęp do zamontowanych podzespołów. W środku zmieszczą się płyty w formacie ATX, tradycyjne coolery procesora o wysokości do 160 mm i karty graficzne mające do 355 mm długości. Jest też przestrzeń na pięć dysków, w tym dwa 3.5” montowane beznarzędziowo.







Slotów na karty PCIe w obudowie Zalman i3 NEO jest siedem. Producent przewidział także opcję pionowego montażu GPU. Chłodnice cieczy mają wyznaczone trzy miejsca. Na przedniej ściance można zamontować radiatory o długości do 280 mm. Na górze jest 240 mm wolnej przestrzeni, zaś z tyłu zmieści się najmniejsza, 120-milimetrowa chłodnica. Wymianę zainstalowanego coolera CPU ma ułatwić otwór na ściance montażowej płyty głównej.



Z kolei w utrzymaniu wewnętrznego ładu i porządku użytkownika wspierają system aranżacji okablowania i filtry przeciwkurzowe. Wśród tych ostatnich znalazł się magnetyczny, zlokalizowany na górnej ściance. Tam też umiejscowiono panel I/O, który obejmuje trzy porty USB (w tym 2 w wersji 3.0) oraz osobne złącza audio dla mikrofonu i słuchawek. Do zestawu producent dorzuca splitter, który pozwala na podłączenie trzech wentylatorów do pojedynczego gniazda na płycie głównej.



Wykonana ze stali, szkła i tworzyw sztucznych całość waży 5,6 kilograma. Użytkownicy, którzy chcieliby nabyć prezentowaną obudowę, muszą uzbroić się w cierpliwość. Producent nie ujawnił na razie, kiedy Zalman i3 NEO trafi na rynek, ani jaka jest jego przewidywana cena.





Dane techniczne:

• model: i3 NEO

• format: ATX midi tower

• materiał: plastik, szkło, metal

• waga: 5,6 kg

• wymiary: 422 x 219 x 484 mm

• obsługiwane formaty płyt głównych: ATX, m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 160 mm

• maks. długość karty graficznej: 355 mm

• maks. długość zasilacza: 210 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok 2.5”: 3 + 2 typu combo (3.5” lub 2.5”)

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

- 3 x 120/140 mm na przednim panelu (fabrycznie zainstalowane 3 x 120 mm z podświetleniem RGB)

- 2 x 120/140 mm na górnym panelu

- 1 x 120 mm na tylnym panelu (fabrycznie zainstalowany, z podświetleniem RGB)

- 2 x 120 mm na dolnym panelu

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

- do 280 mm z przodu

- do 240 mm na górze

- do 120 mm z tyłu

• wyprowadzone złącza:

- 2 x USB 3.0

- 1 x USB 2.0

- 1 x wyjście słuchawkowe

- 1 x wejście mikrofonowe































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia