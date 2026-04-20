2026-04-20 16:28
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
ASUS Zenbook A14 (UX3407) oraz Zenbook A16 (UX3607)

Firma ASUS wprowadza dziś na polski rynek nowe laptopy Zenbook A14 (UX3407) oraz Zenbook A16 (UX3607) - nową generację mobilnych komputerów AI stworzonych z myślą o użytkownikach, którzy oczekują połączenia wysokiej wydajności, lekkiej konstrukcji i długiej pracy bez potrzeby częstego ładowania. Oba urządzenia wpisują się w filozofię ASUS „see more, carry less” oferując zaawansowane możliwości AI, nowoczesne wzornictwo i mobilność bez kompromisów. Nowe modele kontynuują tradycję serii Zenbook, w której innowacyjne wzornictwo spotyka się z zaawansowaną inżynierią. Zarówno Zenbook A14 jak i Zenbook A16 zostały wykonane z autorskiego materiału Ceraluminum, który łączy eleganckie, przyjemne w dotyku wykończenie z wysoką odpornością na zarysowania, zużycie i ślady użytkowania. Dzięki temu oba laptopy zachowują świetny wygląd nawet podczas intensywnej, codziennej pracy w ruchu.



Moc AI nowej generacji
Sercem nowych Zenbooków jest platforma Snapdragon X2 Elite, która łączy 18-rdzeniowy procesor, nowoczesny układ graficzny oraz jednostkę NPU o wydajności do 80 TOPS, zapewniając szybkie i płynne przetwarzanie zadań AI bezpośrednio na urządzeniu. To rozwiązanie stworzone z myślą o nowoczesnej produktywności - od zaawansowanego multitaskingu, przez pracę kreatywną i rendering, po codzienne scenariusze wspierane przez AI.

Zenbook A14 został zaprojektowany jako ultramobilne narzędzie dla użytkowników, którzy potrzebują maksymalnej wydajności w jak najlżejszej formie. Ważąca zaledwie 990 g konstrukcja mieści w sobie 18-rdzeniowy procesor Snapdragon X2 Elite, wydajny układ graficzny oraz superszybką pamięć LPDDR5x 9600 MT/s, zapewniając błyskawiczną responsywność i płynne działanie przez cały dzień.

Zenbook A16 przenosi tę filozofię na jeszcze wyższy poziom, oferując najmocniejszą konfigurację w rodzinie. Wyposażony w Snapdragon X2 Elite Extreme zapewnia wzrost wydajności CPU i GPU przy jednoczesnej optymalizacji zużycia energii. Dzięki temu sprawdza się zarówno w wymagających projektach kreatywnych jak i podczas pracy z wieloma aplikacjami jednocześnie, oferując stabilność, kulturę pracy i wysoką efektywność nawet przy intensywnym obciążeniu.

Innowacyjny materiał Ceraluminum
Ceraluminum, to autorski materiał ASUS, który stanowi połączenie lekkości aluminium z wyjątkową wytrzymałością ceramiki. Powstaje w zaawansowanym procesie obróbki, który modyfikuje strukturę powierzchni metalu, zwiększając jej odporność na zarysowania, ścieranie oraz ślady codziennego użytkowania. Dzięki temu obudowa laptopa dłużej zachowuje estetyczny wygląd, nawet przy intensywnej eksploatacji w ruchu. Materiał wyróżnia się również przyjemnym, matowym wykończeniem, które ogranicza widoczność odcisków palców i poprawia komfort pracy. Co istotne, Ceraluminum pozwala zachować niską wagę urządzenia przy jednoczesnym podniesieniu jego trwałości - co czyni go idealnym rozwiązaniem dla ultramobilnych konstrukcji klasy premium.

Dwa formaty - 14 i 16 cali
Nowa seria Zenbook została zaprojektowana tak, aby odpowiadać na różne style pracy i potrzeby użytkowników. Zenbook A14 stawia na wyjątkową mobilność i kompaktowość: waży mniej niż 1 kg, oferuje 14-calowy ekran ASUS Lumina OLED w rozdzielczości FHD, pełen zestaw portów, podwójne głośniki liniowe oraz dźwięk Dolby Atmos. To sprzęt, który bez problemu mieści się w codziennym rytmie pracy, podróży i życia w ruchu.

Model Zenbook A16 został stworzony dla tych, którzy oczekują większej przestrzeni roboczej bez rezygnacji z lekkości. Laptop oferuje 16-calowy ekran ASUS Lumina OLED 3K o odświeżaniu 120 Hz i jasności do 1100 nitów, a mimo to waży tylko 1.2 kg - mniej niż wiele z laptopów 14-calowych. Całość uzupełnia pełny zestaw portów oraz system sześciu głośników z technologią Dolby Atmos zapewniający bardziej immersyjne wrażenia podczas pracy i rozrywki.

Mobilność bez kompromisów
Jednym z kluczowych atutów nowej serii jest wyjątkowo długi czas pracy na baterii. Zenbook A14 oferuje nawet 33 godziny działania i szybkie ładowanie 100 W, które pozwala uzupełnić energię do 50% w zaledwie 30 minut. To laptop zaprojektowany tak, by użytkownik mógł zapomnieć o ładowarce nawet na kilka dni i zachować pełną swobodę pracy w podróży, podczas spotkań czy w trakcie intensywnych dni poza biurem. Zenbook A16 zapewnia z kolei ponad 21 godzin pracy na jednym ładowaniu. Zoptymalizowane zarządzanie energią platformy Snapdragon X2 Elite Extreme sprawia, że każdy wat jest wykorzystywany efektywnie zapewniając wysoką wydajność bez kompromisów w czasie działania na baterii - niezależnie od tego, czy służy do pracy, nauki czy tworzenia w ruchu.

Dostępność i cena
Modele Zenbook A14 (UX3407) oraz Zenbook A16 (UX3607) są dostępne w sprzedaży w Polsce odpowiednio w cenie od 7499 PLN oraz 8999 PLN. Oba laptopy objęte są promocją ASUS Perfect Warranty - specjalnym programem ochrony, który w pierwszym roku użytkowania zabezpiecza urządzenie na wypadek uszkodzeń mechanicznych.




źródło: Info Prasowe - ASUS
