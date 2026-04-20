Secret Gear Spik SX3 z kierunkowym mikrofonem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Secret Gear Spik SX3 to kolejne słuchawki w ofercie producenta, tym razem przewodowe, plasowane w przystępnym cenowo segmencie. To klasyczna i uniwersalna propozycja nie tylko dla graczy, ale też dla osób, które lubią słuchać muzyki, jak i rozmawiać za pośrednictwem komputera. A to możliwe dzięki wysokiej klasy mikrofonowi kierunkowemu z redukcją hałasu, jak i profilom dźwięku, między którymi użytkownik może się wygodnie przełączać. Za brzmienie Spik SX3 odpowiadają duże przetworniki o średnicy 53 mm, umieszczone w muszlach o zamkniętej konstrukcji. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać pełniejszy, bardziej dynamiczny dźwięk oraz ograniczać hałas otoczenia. Wbudowany w słuchawki układ dźwiękowy pozwala cieszyć się wysokiej klasy brzmieniem – wirtualna przestrzeń 7.1 – niezależnie od jakości karty dźwiękowej w Twoim komputerze.







Odrębne profile dźwięku: do gier i muzyki

Słuchawki Secret Gear Spik SX3 wyposażone są w dwa profile odtwarzanego dźwięku: gamingowy oraz muzyczny. W pierwszym podkreślone są detale, a lepsza separacja kanałów ułatwia lokalizowanie przeciwników w grach, zwłaszcza typu FPS. Tryb dla muzyki zapewnia bardziej zbalansowane, uniwersalne brzmienie, tak by ulubiony utwór brzmiał tak, jak chcieli tego artyści. Profile dźwięku można przełączać wygodnie za pomocą wydzielonego przycisku.



Mikrofon: odpinany i kierunkowy

Należycie czuły mikrofon z redukcją szumów tła to dziś podstawa w gamingu oraz istotny aspekt nie tylko dla streamerów, ale również podczas codziennej komunikacji ze znajomymi czy współpracownikami. Spik SX3 wyposażono w kierunkowy mikrofon o wysokiej czułości -38 dB, który skutecznie i odpowiednio głośno rejestruje głos użytkownika, ograniczając hałas otoczenia, np. odgłosy pisania na klawiaturze. Zastosowana gąbka pełni funkcję filtra pop, co redukuje tzw. wybuchowe zgłoski, a przez to poprawia czytelność komunikacji. Mikrofon jest odpinany, dzięki czemu w tych słuchawkach z powodzeniem można wyjść na zewnątrz i posłuchać muzyki czy podcastów na spacerze.



Komfort na wysokim poziomie

Słuchawki Secret Gear Spik SX3 zostały zaprojektowane z myślą o komforcie dłuższego użytkowania. Niska waga – około 238 g – materiałowe pady ze specjalną fakturą poprawiają przepływ powietrza sprawiają, że Spik SX3 dobrze sprawdzi się podczas wielogodzinnych sesji bez efektu ciężkości czy ścisku (regulowany w dużym zakresie pałąk).



Wygodne podłączenie i sterowanie

W zestawie znajdują się dwa odpinane przewody – USB oraz jack 3.5 mm – co zapewnia szeroką kompatybilność z komputerami, laptopami, konsolami i smartfonami. Są odpowiednio długie – 2.2 m – by zachować swobodę użytkowania przy biurku. Wydzielone przyciski na lewej muszli słuchawek Spik SX3 pozwalają na dopasowanie głośności, wyciszenie mikrofonu, jak i przełączanie profili dźwięku.



Słuchawki Spik SX3 dostępne są w sieci sklepów Media Expert w cenie 169 PLN brutto.





Najważniejsze cechy słuchawek Secret Gear Spik SX3:

• przewodowe słuchawki o zamkniętej konstrukcji muszli,

• duże przetworniki 53 mm z uniwersalnym dźwiękiem 7.1,

• własny układ dźwiękowy, odpowiednie brzmienie niezależnie od źródła,

• wysokiej klasy mikrofon: kierunkowy, na elastycznym ramieniu, odpinany,

• dwa profile dźwięku: gamingowy i muzyczny,

• miękkie pady z tkaniny dla poprawy komfortu termicznego,

• uniwersalne podłączenie: USB lub jack 3.5 mm,

• sterowanie: wydzielone przyciski i pokrętło.

































źródło: Info Prasowe - mysecret