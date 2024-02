ASUS Zenbook DUO - 14-calowy laptop z dwoma ekranami OLED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS wprowadza na polski rynek nowy, rewolucyjny Zenbook DUO (2024) UX8406 – pierwszy na świecie ultramobilny laptop z dwoma 14-calowymi ekranami dotykowymi OLED o rozdzielczości 3K i częstotliwości odświeżania 120 Hz. To niesamowite urządzenie wyposażone w odłączaną, pełnowymiarową klawiaturę Bluetooth i touchpad ASUS ErgoSense, zmienia pojęcie uniwersalności urządzeń mobilnych. Zenbook DUO to sprzęt z linii Intel Evo Edition, który doskonale łączy wielozadaniowość i niezwykłą mobilność, zachowując przy tym niewielką wagę wynoszącą zaledwie 135 kg. Do dyspozycji mamy tutaj dwa pełnowymiarowe wyświetlacze ASUS Lumina OLED 16:10 o rozdzielczości 3K i częstotliwości odświeżania 120 Hz, połączone zawiasem 180°.







Pozwala to natychmiastowo rozszerzyć obszar roboczy do imponujących 19.8 cala. Z urządzenia można korzystać zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej, w jednym z wielu trybów: laptopa, podwójnego ekranu, stacjonarnym lub sharingu. Tryby te są kontrolowane za pomocą intuicyjnego oprogramowania ASUS ScreenXpert. Wraz z urządzeniem otrzymujemy również odłączaną klawiaturę, która pozwala w pełni wykorzystać obszar roboczy albo umieścić ją na dolnym wyświetlaczu, uzyskując wygląd klasycznego laptopa.



Zenbook DUO łączy w sobie najlepsze podzespoły, gwarantujące produktywność i zabawę przez cały dzień: procesor Intel Core Ultra 9 z zintegrowaną jednostką przetwarzania neuronowego (NPU) do akceleracji sztucznej inteligencji, do 32 GB pamięci LPDDR5x, dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności do 2 TB, baterię o długiej żywotności i pojemności 75 Wh oraz system audio Dolby Atmos z certyfikatem Harman Kardon. Najnowszy model został stworzony z myślą o środowisku naturalnym i zapewnieniu wyjątkowej wytrzymałości. Do jego budowy wykorzystano szereg materiałów pochodzących z recyklingu. Całość spełnia amerykańskie standardy MIL-STD-810H, gwarantujące wysoką wytrzymałość sprzętu.



Niezwykły design

Zenbook DUO to pierwszy na świecie laptop z dwoma ekranami dotykowymi OLED o przekątnej 14 cali, rozdzielczości 3K i częstotliwości odświeżania 120 Hz. To niezwykłe rozwiązanie, połączone z odłączaną klawiaturą i zintegrowaną podstawką, tworzy kompaktową, skoncentrowaną na użytkowniku konstrukcję, która na nowo definiuje zasady uniwersalności w trakcie podróży. Sprzęt ten, zgodny z certyfikatem Intel Evo Edition, doskonale łączy wielozadaniowość z wyjątkową mobilnością, zachowując przy tym niewielką wagę 1.35 kg.



Najnowszy model posiada ekrany ASUS Lumina OLED z certyfikatami Dolby Vision, Pantone Validated i 100% pokryciem palety barw DCI-P3, co gwarantuje żywe i wiernie odwzorowane kolory. Ekrany otrzymały również certyfikat VESA DisplayHDR True Black 500, świadczący o najgłębszych poziomach czerni. Umożliwiają też bardzo precyzyjne wprowadzanie danych za pomocą opcjonalnego rysika ASUS Pen o 4096 poziomach nacisku. Wbudowane oprogramowanie ScreenXpert zapewnia intuicyjną obsługę gestów wielodotykowych, podobną do tej w smartfonach: użytkownicy mogą uruchomić wirtualną klawiaturę, zmaksymalizować okno i wykonać wiele innych czynności za pomocą prostych gestów kilkoma palcami.



Odłączana klawiatura Zenbook DUO idealnie mieści się między dwoma ekranami, ułatwiając przenoszenie urządzenia. Takie rozwiązanie zwiększa poręczność i wygodę, umożliwiając użytkownikom swobodne korzystanie z klawiatury lub jej ładowanie w dowolnym momencie bez dodatkowych przygotowań. Złącze pogo-pin na krawędzi dolnego ekranu zapewnia łatwość dokowania, a automatycznie pozycjonujące magnesy na pogo-pinach i rogach drugiego ekranu dodatkowo poprawiają ogólne wrażenia użytkowania.



Niebywale wszechstronny

Laptopy ASUS charakteryzują się zorientowaną na użytkownika konstrukcją, która wyróżnia je spośród innych urządzeń. Zenbook DUO wyposażono w ultracichą, pełnowymiarową klawiaturę ASUS ErgoSense Bluetooth z zintegrowanym touchpadem, co w połączeniu z płaskim zawiasem wyświetlacza 180° i wygodną wbudowaną podstawką umożliwia kilka różnorodnych trybów pracy. Intuicyjne oprogramowanie ScreenXpert zapewnia łatwą kontrolę zawartości ekranu we wszystkich trybach.



Tryb podwójnego ekranu:

W tym trybie możesz połączyć klawiaturę bezprzewodową z powierzchnią roboczą o łącznej przekątnej 19,8 cala, która działa jako jeden duży ekran dzięki funkcji ViewMax. Możesz też korzystać z dwóch niezależnych wyświetlaczy o proporcjach 16:10 i łatwo zarządzać otwartymi oknami za pomocą funkcji App Switcher. Zapewnia ona pełną kontrolę nad uruchomionymi aplikacjami i pomaga skoncentrować się na aktualnie wykonywanym zadaniu.



Tryb stacjonarny:

W tym trybie laptop ma zawiasy ustawione pionowo, co tworzy dwa ekrany w układzie portretowym. Z bezprzewodową klawiaturą jest to idealne rozwiązanie dla programistów, badaczy, pisarzy i wszystkich, którzy potrzebują dostępu do dużych arkuszy danych, np. do analizy finansowej. Użytkownicy mogą na jednym ekranie wyświetlać aplikacje zwiększające produktywność, a na drugim materiały referencyjne, dokumentację lub źródła badawcze. Mogą też skorzystać z funkcji ViewMax, która wyświetla zawartość na całej szerokości ekranu, dając do dyspozycji ogromną 19,8-calową przestrzeń roboczą.



Tryb laptopa:

W tym trybie użytkownicy mogą umieścić klawiaturę i touchpad ASUS ErgoSense Bluetooth na dolnym wyświetlaczu, tworząc w ten sposób tradycyjny układ laptopa z 14-calowym ekranem o proporcjach 16:10. W tym trybie klawiatura jest automatycznie ładowana przez złącze pogo-pin. Użytkownicy mają również możliwość skonfigurowania dolnego ekranu jako wirtualnej pełnowymiarowej klawiatury, jeśli nie mają ze sobą dedykowanej klawiatury.



Tryb sharing:

Ten tryb umożliwia łatwe udostępnianie treści podczas spotkań i prezentacji biznesowych. Oba ekrany mogą być rozłożone płasko na biurku dzięki zawiasom 180°, co pozwala wszystkim uczestnikom oglądać wyświetlane treści bez zbierania się wokół jednego ekranu. To z kolei sprzyja zaangażowaniu i dyskusji w trakcie pracy. Ponadto, zawartość górnego ekranu może być obrócona o 180° w razie potrzeby.



Niesamowite możliwości

Pomimo niezwykle kompaktowej budowy Zenbook DUO oferuje wysoką wydajność i funkcjonalność. Laptop ten jest wyposażony w najnowszą generację procesorów Intel - aż do Core Ultra 9 z serii H - oraz w maksymalnie 32 GB pamięci LPDDR5x RAM i dysk SSD PCIe 4.0 do 2 TB. Nowa bateria o pojemności 75 Wh zapewnia długą pracę i obsługuje do 20% więcej cykli ładowania niż poprzednia generacja. Zenbook DUO jako laptop z certyfikatem Intel Evo szybko się wybudza, ładuje i umożliwia pracę przez cały dzień, co pozwala użytkownikom na podróżowanie bez potrzeby korzystania z ładowarki.



Procesory z rodziny Intel Core Ultra są wyposażone w zintegrowany układ Neural Processing Unit (NPU) - dedykowany silnik, który uwalnia potencjał sztucznej inteligencji na komputerach klasy PC. Zapewniają one również zaawansowaną grafikę i wysoką wydajność przy niskim zużyciu energii. Użytkownicy mogą pracować, grać i tworzyć bez obaw o czas pracy na baterii. NPU to doskonałe rozwiązanie do odciążenia CPU i zapewnienia energooszczędnej akceleracji AI dla nowoczesnych aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję. Umożliwia on szybkie przetwarzanie AI i poprawia wielozadaniowość. Zenbook DUO jest więc bardzo wydajnym urządzeniem do codziennych zadań, pracy twórczej i rozrywki. Dzięki dużej powierzchni ekranu w Zenbook DUO z dwoma 14-calowymi panelami OLED, użytkownicy mogą uruchamiać wszystkie ulubione aplikacje zwiększające produktywność i mieć je na widoku w tym samym czasie.



Zenbook DUO to smukły laptop o grubości zaledwie 14.6 mm, który oferuje bogaty zestaw portów I/O. Posiada dwa porty Thunderbolt 4, port USB 3.2 Gen 1 Typ-A, port HDMI 2.1 (TMDS) i praktyczne gniazdo audio jack 3.5 mm. Dzięki temu użytkownicy nie muszą zabierać ze sobą ciężkich stacji dokujących ani wielu przejściówek podczas podróży. Laptop ten jest również wyposażony w potężny system audio z certyfikatem Harman Kardon i Dolby Atmos, który zapewnia niezwykle realistyczny i wielowymiarowy dźwięk przestrzenny.



Dostępność i cena

ASUS Zenbook DUO (2024) UX8406 będzie dostępny w Polsce od 26.02 w cenie od 9999 PLN. Z okazji premiery produktu, producent przygotował również specjalną ofertę promocyjną, w której możesz zyskać rozszerzenie standardowej gwarancji door-to-door z 24 do 48 miesięcy.





























Źródło: Info Prasowe - ASUS