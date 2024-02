TP-Link - System Deco X50-Outdoor

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Właściciele domów jednorodzinnych lub mieszkań wielopokojowych często borykają się z utratą sygnału sieci bezprzewodowej lub długim buforowaniem. Wychodząc naprzeciw tym problemom, TP-Link prezentuje System Deco X50-Outdoor, który skutecznie eliminuje martwe strefy WiFi, teraz także w ogrodzie. Zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, Deco X50-Outdoor oferuje niesamowitą prędkość transmisji do 2402 Mb/s w paśmie 5GHz i do 574 Mb/s w paśmie 2,4GHz. Dzięki wykorzystaniu najnowszego standardu WiFi 6 oraz możliwości połączenia kilku współpracujących ze sobą urządzeń Deco, można stworzyć wydajny system WiFi nawet w wielopiętrowych domach.







Solidna i wytrzymała obudowa z klasą szczelności IP65, zapewnia Deco X50-Outdoor ochronę przed surowymi warunkami zewnętrznymi. Dzięki temu urządzenie jest odporne na wnikanie kurzu, wilgoć i inne czynniki, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań na zewnątrz budynków. Dodatkowo, każde urządzenie Deco X50-Outdoor wyposażone jest w 2 gigabitowe porty WAN/LAN. Urządzenia obsługują zasilanie PoE 802.3at oraz klasyczne zasilanie AC. Dzięki płynnej funkcji roamingu, użytkownicy mogą swobodnie poruszać się po domu lub ogrodzie, nie tracąc sygnału WiFi. Dzięki technologiom OFDMA i MU-MIMO, użytkownicy mogą cieszyć się czterokrotnie wyższą wydajnością oraz możliwością obsługi większej liczby urządzeń jednocześnie.



Deco X50-Outdoor gwarantuje także kompleksową ochronę, dzięki szyfrowaniu WPA3 oraz funkcjom bezpieczeństwa oferowanym przez TP-Link HomeShield. Rodzice docenią możliwość personalizacji funkcji kontroli rodzicielskiej, w tym tworzenie oddzielnych profili dla każdego domownika i ustawianie limitów czasowych. Konfiguracja systemu Deco X50-Outdoor jest banalnie prosta dzięki dedykowanej aplikacji, umożliwiającej szybkie i wygodne zarządzanie siecią. Ponadto, system jest kompatybilny ze wszystkimi modelami Deco, co pozwala na elastyczne rozbudowywanie sieci w zależności od potrzeb użytkownika.



Urządzenie jest już dostępne w sprzedaży w cenie około 540 PLN. Produkt został objęty trzyletnią gwarancją.

















Źródło: Info Prasowe - TP-Link