Amazfit - system operacyjny dla smartwatchy z AI od Zepp Health

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zepp Health ogłosił wprowadzenie nowego systemu operacyjnego Zepp OS 3.5 wraz z przełomowym rozwiązaniem Zepp Flow. Rozwiązanie, jako część systemu, wykorzystuje wielojęzyczne modele językowe (Large Language Model) oraz, zasilany przez te modele, w pełni zintegrowany interfejs językowy (Natural-Language User Interface). Interfejs ten umożliwi nowy rewolucyjny sposób interakcji z użytkownikami. Zepp Flow™, jako rdzeń Zepp OS 3.5, jest więcej niż tylko asystentem głosowym. Inspiracją w trakcie prac nad nowym rozwiązaniem były koncepcje równowagi i harmonii. Stąd też nazwa Flow , która ma ucieleśniać naturalną, intuicyjną i nieprzerwaną współpracę z człowiekiem.







Rozwiązanie Zepp Flow rozumie naturalny język użytkownika. Dzięki temu nie musi on ręcznie sterować smartwatchem za każdym razem, gdy chce np. zmienić ustawienia systemowe, włączyć lub wyłączyć powiadomienia, sprawdzić prognozę pogody lub przepis na zdrowe danie czy włączyć monitoring ulubionych treningów. Zamiast tego może powiedzieć to, co chce bez konieczności posługiwania się konkretnymi wymaganymi słowami. Zepp Flow zinterpretuje i wykona żądanie, a interakcja między smartwatchem Amazfit a jego użytkownikiem może być prostsza i przyjemniejsza.



Zepp Flow oferuje możliwości, które na nowo definiują technologię wearable i interkację z użytkownikami:

1. Naturalna rozmowa: w przeciwieństwie do tradycyjnych asystentów głosowych, Zepp Flow umożliwia użytkownikom swobodne wypowiadanie się bez konieczności podawania wymaganych poleceń

2. Skuteczne rozpoznawanie: Zepp Flow szybko i dokładnie rozpoznaje mowę użytkownika, zapewniając płynną i responsywną interakcję

3. Logiczne i precyzyjne rozumowanie: użytkownicy muszą jedynie opisać, czego chcą, a Zepp Flow rozpozna zamiary i udzieli właściwej odpowie



Przykładowe zastosowanie Zepp Flow:

• Harmonogram: „Zaplanuj spotkanie na poniedziałek o 9:00”

• Odpowiadanie na wiadomości tekstowe: „Odpowiedz, że wkrótce tam będę”

• Zarządzanie czasem: „Ustaw licznik na dziesięć minut”

• Pogoda: „Jaka będzie pogoda dziś po południu?”

• Ćwiczenia: „Jakie jest moje obecne tempo?”

• Zdrowie: „Jak długi był mój sen REM tej nocy?”

• Porady: „Zaproponuj przepis na zdrowy obiad”.

• Powiadomienia: „Idę spać. Nie chcę powiadomień.”



Dostępność Zepp OS 3.5 i Zepp Flow:

• Aktualizacja do najnowszej wersji systemu operacyjnego Zepp OS 3.5 wraz z Zepp Flow obejmie smartwatche serii Amazfit Balance w krajach anglojęzycznych w Europie i Ameryce (Irlandia, Kanada, USA, Wielka Brytania) od 26 lutego 2024

• Aktualizacja Amazfit Balance do Zepp OS 3.5 z Zepp Flow w Austrii, Andorze, Belgii, Francji, Hiszpanii, Lichtensteinie, Luksemburgu, Monako, Niemczech, San Marino, Szwajcarii i Włoszech zaplanowana jest na 1 maja 2024

• Serie Amazfit Cheetah, Amazfit Falcon oraz T-Rex Ultra zaczną otrzymywać aktualizację od 28 maja 2024;

• Aktualizacja serii Amazfit Active zaplanowana jest od 20 czerwca 2024.











Źródło: Info Prasowe - Amazfit