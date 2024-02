Premiera Xiaomi 14 na targach MWC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xiaomi prezentuje swoją najnowszą, flagową serię smartfonów - Xiaomi 14. Ponadto podczas tegorocznych targów MWC w Barcelonie, William Lu, partner oraz prezes Xiaomi Corporation, a także prezes międzynarodowego działu biznesowego Xiaomi, zaprezentował nową strategię grupy, zatytułowaną „Human X Car X Home”. Podczas premiery Xiaomi przedstawiło szereg nowych urządzeń, w tym tablet Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, opaskę Xiaomi Smart Band 8 Pro oraz zegarki Xiaomi Watch S3 i Xiaomi Watch 2. Produkty te trafią wkrótce do użytkowników.







Dodatkowo, firmy Xiaomi i Leica, będące strategicznymi partnerami od 2022 roku, ogłosiły kolejne wspólne inicjatywy, które zrewolucjonizują branżę mobilnej fotografii. Wprowadzając sukcesywnie nowe generacje produktów oraz dążąc nieustannie do doskonałości, Xiaomi redefiniuje standardy branżowe. Seria Xiaomi 14, wykorzystująca optykę Leica Summilux, to spektakularny efekt tej współpracy, który umacnia pozycję Xiaomi jako globalnego lidera w dziedzinie innowacji.



Seria Xiaomi 14 – przełom w mobilnej fotografii

Xiaomi 14 Ultra to flagowiec przeznaczony do fotografii, charakteryzujący się niezrównaną wydajnością oraz innowacyjnym designem. Smartfon wyróżnia się płaskim tyłem oraz okrągłym modułem aparatów. Dostępny jest w dwóch klasycznych kolorach: czarnym i białym. Model 14 Ultra jest zbudowany na ramie strukturalnej z pojedynczego bloku aluminium Xiaomi Guardian Structure. Tylna ścianka pokryta jest nano-technicznym tworzywem imitującym skórę. Smartfon cechuje 1.38-krotnie zwiększona wytrzymałość konstrukcji. Zastosowana na tylnej obudowie „wegańska skóra”, czyli tworzywo Xiaomi Nano-tech, ma nowo opracowaną formułę, przez co jest cieńsza, lżejsza oraz 6-krotnie bardziej odporna na zużycie.



Innowacyjny wyświetlacz All Around Liquid Display, zaokrąglony z czterech stron, łączy atrakcyjny wygląd z komfortem użytkowania. Ekran AMOLED C8 o przekątnej 6.73 cala i rozdzielczości WQHD+ (3200 x 1440) zapewnia doskonałe wrażenia wizualne. Wyświetlacz o gęstości pikseli wynoszącej 522 ppi, oferuje zmienną częstotliwość odświeżania od 1 do 120 Hz, przy szczytowej jasności 3000 nitów.



Xiaomi 14 Ultra, wyposażony jest w cztery tylne aparaty, z zakresem ogniskowych od 12 mm do 120 mm. Główny aparat posiada bezstopniową zmienną przysłonę ƒ/1.63-ƒ/4.0 oraz oferuje regulację ekspozycji. Duży, 1-calowy przetwornik obrazu LYT-900, o zakresie dynamicznym do 14EV, gwarantuje doskonałą jakość zdjęć, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Konfigurację uzupełniają teleobiektyw Leica 75 mm z ruchomymi soczewkami, obiektyw peryskopowy Leica 120 mm oraz ultraszerokokątny obiektyw Leica 12 mm.



Nagrywanie wideo w profesjonalnych formatach

Xiaomi 14 Ultra jest liderem w dziedzinie nagrywania wideo, obsługując rozdzielczość 8K / 30fps we wszystkich czterech aparatach. Dzięki optyce Leica i matrycom 50 MP, filmy o jakości 8K charakteryzują się niezrównaną klarownością, ułatwiając profesjonalną edycję podczas postprodukcji.



Główny aparat obsługuje także nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K przy 120 klatkach na sekundę i jest dostosowany do rejestracji w 5-krotnie zwolnionym tempie dla efektu slow-motion. Dodatkowo, przy rozdzielczości 4K, oferuje pełny zakres zoomu przy 60 klatkach na sekundę. Urządzenie obsługuje również standard obrazu Dolby Vision w rozdzielczości 4K / 60fps oraz posiada stabilizację optyczną dla płynnego nagrywania wideo. Zestaw 4 mikrofonów umożliwia nagrywanie dźwięku przestrzennego, jak i kierunkowego.



Nowy tryb filmowy wprowadza kinowe funkcje, m.in. współczynnik proporcji obrazu 2.39:1, zapewniając wygląd i rozmycie ruchu jak kinie. Zupełnie nowy tryb MasterCinema koduje filmy HDR w 10-bitowym standardzie Rec.2020, aby uchwycić pełnię szczegółów, świateł i cieni, przewyższając 8-bitowy standard BT.709, stosowany we wcześniejszych modelach Xiaomi. Tryb reżyserski oferuje profesjonalny interfejs z zaawansowaną kontrolą parametrów oraz nagrywaniem w formacie LOG dla ułatwienia postprodukcji. Xiaomi 14 Ultra można zintegrować z innymi urządzeniami firmy jako monitorami zewnętrznymi, w tym z nowym tabletem Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.



Wprowadzony wraz z Xiaomi 14 Ultra, zestaw Xiaomi 14 Ultra Photography Kit jest przeznaczony dla entuzjastów fotografii i wideo. Zawiera on uchwyt z dwustopniowym spustem migawki, dźwignię zoomu, konfigurowalny przycisk nagrywania wideo oraz dodatkowe pokrętło. Działa również jako zewnętrzny akumulator o pojemności 1500 mAh. To akcesorium dostępne jest oddzielnie.



Xiaomi 14 to kompaktowy telefon, oferujący wiodący obraz oraz bezkompromisowe wrażenia. Zaprojektowany jako telefon do codziennego użytku, Xiaomi 14 ma wymiary 152.8 mm x 71.5 mm x 8.20 mm. Jego zakrzywiony tylny panel zapewnia pewny chwyt, umożliwiając wygodne korzystanie przez dłuższy czas. Minimalistyczna estetyka została osiągnięta dzięki przeniesieniu głośnika do krawędzi ekranu oraz portu podczerwieni do dekla modułu aparatów. Ultrawąska ramka wykorzystuje zaawansowaną technologię FIAA do integracji obwodów wewnątrz wyświetlacza, dzięki czemu dolna krawędź ekranu ma grubość zaledwie 1.71 mm.



Xiaomi 14 ma zestaw trzech aparatów, zapewniających wszechstronne funkcje fotograficzne, w tym szeroki zakres ogniskowych od 14 mm do 75 mm. Xiaomi 14 został wyposażony w obiektyw Leica Summilux z ulepszoną przysłoną ƒ/1.6 w głównym aparacie, co w połączeniu z przetwornikiem obrazu Light Fusion 900 zapewnia zakres dynamiczny do 13.5 EV. Rozdzielczość ultraszerokokątnego aparatu Leica 14 mm została zwiększona do 50 MP, tak jak w teleobiektywie Leica 75 mm z ruchomymi soczewkami i o minimalnej odległości ogniskowania zaledwie 10 cm.



Xiaomi 14 ma 6.36-calowy ekran CrystalRes AMOLED 1.5K (2670 x 1200). Gęstość pikseli ekranu została zwiększona do 460 ppi. Dzięki szczytowej jasności 3000 nitów, kolory są żywe, a obraz pozostaje wyraźny nawet w bezpośrednim świetle słonecznym. Dodatkowo, zmienna częstotliwość odświeżania, w zakresie od 1 do 120 Hz, zapewnia płynność wyświetlania podczas przeglądania stron internetowych, czytania i w grach.



Wydajność bez kompromisów

Xiaomi 14 i Xiaomi 14 Ultra są napędzane przez wiodącą platformę mobilną Snapdragon 8 Gen 3, która może pochwalić się imponującym 32% wzrostem wydajności procesora oraz 34% spadkiem zużycia energii, a także 34% wzrostem wydajności GPU w porównaniu do poprzedniej generacji. Seria Xiaomi 14 jest wyposażona w modem Qualcomm FastConnect 7800, który zapewnia łączność Wi-Fi 6E o imponującej przepustowości 320 MHz. Xiaomi 14 Ultra idzie o krok dalej, dzięki opcji High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link, zapewniając najszersze pasmo transmisji kanał i najniższe dostępne opóźnienia.



Wyposażone w system chłodzenia Xiaomi IceLoop, oba urządzenia oferują płynność pracy w wymagających scenariuszach, takich jak nagrywanie wideo, fotografia, sztuczna inteligencja w czasie rzeczywistym oraz intensywne gry. Xiaomi 14 Ultra ma nowy system Xiaomi Dual-Channel IceLoop, z dodatkowym drugim ciepłowodem wyłącznie dla modułu kamery, zapewniającym płynniejsze fotografowanie i nagrywanie filmów.



Xiaomi 14 i Xiaomi 14 Ultra są wyposażone w system zarządzania baterią Xiaomi Surge, gwarantujący wydłużoną wydajność przez cały dzień. Xiaomi 14 jest zasilany przez baterię 4610 mAh, obsługującą ładowanie przewodowe 90W HyperCharge i bezprzewodowe 50W HyperCharge. Z kolei Xiaomi 14 Ultra ma większą baterię 5000 mAh z ładowaniem przewodowym 90W HyperCharge oraz najnowszą technologię ładowania bezprzewodowego 80W HyperCharge.



HyperOS – przyszłość inteligentnego ekosystemu Xiaomi

Serię Xiaomi 14 została wyposażona w najnowszy system operacyjny Xiaomi HyperOS, będący efektem siedmioletniego procesu rozwoju. To oprogramowanie, oparte na potrzebach użytkownika, zostało zaprojektowane do obsługi koncepcji „Człowiek X Samochód X Dom” i skupia się na czterech głównych celach:

• kompleksowej modernizacji,

• inteligentnej komunikacji między urządzeniami,

• proaktywnej sztucznej inteligencji,

• zapewnieniu kompleksowego bezpieczeństwa.



Dzięki Xiaomi HyperOS, użytkownicy serii Xiaomi 14 mogą cieszyć się zwiększoną płynnością działania systemu, zaawansowanymi funkcjami zarządzania plikami i pamięcią, odświeżonym interfejsem graficznym, płynną komunikacją między urządzeniami oraz kompleksowymi funkcjami ochrony prywatności. Integracja z usługą Google Photos umożliwia użytkownikom bezpieczne tworzenie kopii zapasowych zdjęć i filmów bezpośrednio w aplikacji Galeria Xiaomi. Dodatkowo, użytkownicy mogą przeglądać, edytować i udostępniać treści zarchiwizowane w Google Photos z poziomu Galerii Xiaomi. Ta funkcjonalność zostanie udostępniona użytkownikom na całym świecie wiosną 2024 roku.



Seria Xiaomi 14 w pełni wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji, obsługiwane przez Xiaomi HyperOS. Duże modele sztucznej inteligencji zostały zintegrowane z różnymi aplikacjami systemowymi, co zapewnia bardziej efektywne działanie oraz inteligentne funkcje. Dzięki funkcji Napisy AI, użytkownicy mogą otrzymać transkrypcję treści mówionych podczas wideokonferencji w czasie rzeczywistym. Funkcja AI Album Search wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego, umożliwiając wyszukiwanie konkretnych obrazów w kolekcjach zdjęć użytkowników poprzez opisanie tego, czego szukają. AI Portraits używa zaawansowanych algorytmów do tworzenia innowacyjnych kompozycji portretowych na podstawie istniejących obrazów, a funkcja AI Expansion umożliwia realistyczne rozszerzanie istniejącej zawartości obrazu, otwierając nowe kreatywne możliwości.



Funkcja Xiaomi HyperMind, która wykorzystuje proaktywną sztuczną inteligencję, umożliwia urządzeniom zrozumienie potrzeb użytkownika i dopasowanie do nich. Xiaomi HyperMind korzysta z czterech możliwości percepcyjnych urządzeń - otoczenia, obrazu, dźwięku i zachowania - aby uczyć się preferencji użytkownika i automatycznie dostosowywać działanie ekosystemu Xiaomi do jego potrzeb. Na przykład, jeśli użytkownik zazwyczaj włącza światło w salonie po odblokowaniu inteligentnego zamka do drzwi, Xiaomi HyperMind automatycznie oświetli pokój po nauczeniu się tego wzorca, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę.



Ceny i dostępność

Xiaomi 14 12GB RAM + 256 GB pamięci - 4799 PLN

Xiaomi 14 Ultra 16GB RAM + 512 pamięci - 6799 PLN







Xiaomi 14 na rozpoczęcie sprzedaży będzie dostępny w promocji wraz z hulajnogą elektryczną Xiaomi Scooter 3. Modele Xiaomi 14 i Xiaomi 14 Ultra otrzymają aktualizacje do 4 kolejnych generacji systemu operacyjnego Android, a także poprawki bezpieczeństwa przez 5 lat. Użytkownicy obu urządzeń mają dostęp do 100 GB przestrzeni dyskowej w chmurze Google One przez 6 miesięcy próbnych i 3 miesiące dostępu bez reklam do YouTube Premium i aplikacji YouTube Music.

































Źródło: Info Prasowe - Xiaomi