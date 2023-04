ASUS Zenbook S 13 OLED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas premiery Thincredible ASUS zaprezentował swoje najnowsze propozycje laptopów Zenbook i Vivobook. Na szczególną uwagę zasługuje Zenbook S 13 OLED (UX5304), debiutujący jako najsmuklejszy na świecie, ultraprzenośny laptop z ekranem OLED - który na nowo definiuje, czym może być ultramobilny laptop. Zarówno Zenbooki, jak i Vivobooki z najnowszej linii zostały wyposażone w niesamowite ekrany ASUS Lumina OLED, technologię ASUS IceCool oraz unikatowe i wyjątkowo wytrzymałe konstrukcje. Zenbook S 13 OLED to ultrakompaktowy laptop o grubości jedynie 1 cm i wadze zaledwie 1 kg, który posiada certyfikat Intel Evo. Dzięki temu sprzęt gwarantuje wyjątkową wydajność, żywotność baterii oraz trwałość. Co niezwykle ważne został on wyposażony jest w wyświetlacz ASUS Lumina OLED.







Z pełną liczbą portów wejścia/wyjścia i baterią o pojemności 63 Wh - Zenbook S 13 OLED to idealny wybór dla osób, które potrzebują maksymalnej mobilności dostosowanej do ich stylu życia. W linii Zenbook znajdziemy także Zenbook 14X OLED (UX3404) - kompaktowy i wysoce wydajny laptop mobilny oraz Zenbook 14 Flip OLED (UP3404) - konwertowalny, ultramobilny laptop o olbrzymiej wszechstronności.



Zenbook S 13 OLED będzie dostępny w przedsprzedaży od 25 kwietnia w cenach zaczynających się od 5999 PLN. Co więcej, producent przygotował także specjalną ofertę w ramach przedsprzedaży. Każdy, kto zdecyduje się na zakup Zenbooka S 13 OLED w konfiguracji z procesorem i5-1335U, 8 GB pamięci RAM oraz dyskiem SSD o pojemności 512 GB, będzie mógł go nabyć w specjalnej cenie 4999 PLN. Liczba sztuk biorących udział w promocji jest ograniczona.





















Źródło: Info Prasowe / ASUS