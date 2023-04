Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Opaska sportowa to świetny towarzysz ćwiczeń. Teraz, dzięki możliwości płacenia przez interfejs NFC, opaska staje się także bardzo przydatnym gadżetem codziennego życia, zakupów czy podróży. Nowy model opaski sportowej Xiaomi Smart Band 7 NFC ma większy ekran w porównaniu do Mi Smart Band 6 NFC2, więcej funkcji oprogramowania, szybszy procesor oraz istotną funkcję, która zmienia wszystko – płatności zbliżeniowe Xiaomi Pay w najnowszej opasce dostępne są również dla posiadaczy kart Visa. Wystarczy przez chwilę korzystać z funkcji płatności zbliżeniowych (NFC), aby całkowicie zapomnieć o kartach płatniczych czy gotówce. Opaska jest już dostępna w sprzedaży w Polsce.







iaomi Smart Band 7 NFC, dzięki pojemnej baterii i niskiemu zużyciu prądu, może działać nieprzerwanie nawet do dwóch tygodni na jednym ładowaniu, a więc cały czas jest gotowa do pracy. Dzięki wodoodporności do 5 ATM możemy śmiało korzystać z niej na pływalni lub w basenie, a niewielka masa urządzenia – ok. 13 gramów sprawia, że jest lekkie i wygodne w noszeniu na co dzień. Xiaomi Smart Band 7 NFC oferuje również obsługę płatności kartami Mastercard. Pełna lista banków, obsługujących płatności dla kart Visa oraz Mastercard jest dostępna na stronie mi.com.



Cena opaski Xiaomi Smart Band 7 NFC to 299 PLN. Produkt będzie dostępny w Polsce na stronach: mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl i mi.com, w sklepach i punktach Xiaomi Store oraz u partnerów rynkowych: Komputronik, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Neonet, Techwish i X-kom.

















Źródło: Info Prasowe / Xiaomi