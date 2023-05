ASUS Zenbook S 13 OLED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najnowszy 13,3-calowy, ultramobilny laptop OLED to najbardziej ekologiczny Zenbook w historii. Cechuje go lekka konstrukcja, obudowa wykonana ze zrównoważonych materiałów z recyklingu oraz wydajność, która zapewnia więcej, w jeszcze lżejszym wydaniu. Zenbook S 13 OLED (UX5304) to urządzenie o super smukłym profilu jednego centymetra i super lekkiej obudowie o wadze jednego kilograma, które zapewnia bezkompromisową wydajność, łączność i żywotność baterii, czyniąc go praktycznym uosobieniem ultraprzenośnego wzornictwa i inżynierii. Sprzęt dostępny jest w dwóch kolorach: zupełnie nowym kolorze Basalt Grey lub klasycznym Ponder Blue.







Seria Zenbook od zawsze wyróżnia się niezrównaną wydajnością, a Zenbook S 13 OLED nie jest wyjątkiem. Model ten może być wyposażony maksymalnie w procesor Intel Core i7 13. generacji, 32 GB pamięci RAM LPDDR5 i dysk SSD PCIe 4.0 x4 o pojemności 1 TB. Dodatkowo posiada on pełen zestaw portów I/O pozwalając na wygodne korzystanie z urządzenia w trakcie podróży oraz baterię o pojemności 63 Wh zapewniającą długi czas pracy.



Za doskonały obraz w Zenbook S 13 OLED odpowiada ASUS Lumina OLED – ekran w formacie 16:10 i rozdzielczości 2,8K (2880 x 1800) z certyfikatem Dolby Vision, certyfikatem Pantone Validated i certyfikatem VESA DisplayHDR True Black 500, zapewniającym niesamowitą szczegółowość i najgłębsze poziomy czerni.



Nadzwyczaj smukły i lekki

Uzyskanie smukłego profilu 1 cm i wagi 1 kg Zenbooka S 13 OLED było możliwe dzięki zastosowaniu w jego projekcie i konstrukcji kilku zaawansowanych technik i materiałów, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia jego wagi i wymiarów w porównaniu z poprzednią generacją. Wszystko to bez uszczerbku na wydajności, łączności czy żywotności baterii.

- Wtapianie warstwy wyświetlacza: Aby uzyskać niewiarygodnie smukły profil, osadzono smuklejszą, ale w pełni funkcjonalną kamerę FHD IR bezpośrednio w obrabianej CNC pokrywie. Zastosowano również specjalnie zaprojektowany, ultrasmukły panel OLED, dzięki czemu pokrywa jest o 30% cieńsza.

- Zoptymalizowany układ wewnętrzny: Precyzyjna obróbka CNC we wnętrzu urządzenia pozwoliła na uzyskanie więcej miejsca na podzespoły. Do budowy sprzętu wykorzystano warstwowe płytki drukowane z większą gęstością okablowania i większą liczbą tranzystorów, zapewniając lepszą wydajność przy jednocześnie mniejszej wadze upakowanej w bardziej kompaktowej przestrzeni. Płyta główna została precyzyjnie zaprojektowana, aby pomieścić dodatkowy, ultracienki wentylator, który zwiększa przepływ powietrza w celu uzyskania lepszego chłodzenia. Zabieg ten pozwolił na odchudzenie dolnej części laptopa o około 25%.

- Dobór materiałów: Aby zminimalizować wagę, do budowy klawiatury użyto wytrzymałego i lekkiego stopu magnezu i aluminium, uformowanego w procesie obróbki CNC tworząc sztywną strukturę, która nie wymaga dodatkowego podparcia. W touchpadzie zastosowano niezwykle cienką szklaną powłokę, co pozwoliło zmniejszyć grubość klawiatury o kolejne 25%.



Rezultatem jest definiujący swoją klasę ultraprzenośny laptop, który wyniósł smukłość i lekkość na zupełnie nowy poziom – bez jakichkolwiek kompromisów. Pozwala na pracę do 14 godzin w trakcie streamingu wideo i oferuje jednocześnie jeszcze lepsze chłodzenie i wydajność w porównaniu do swojego poprzednika.



Ekologiczne materiały

Najnowszy Zenbook posiada certyfikat EPEAT Gold, który ma pozytywny wpływ na środowisko w całym cyklu życia produktu - od wykorzystania materiałów i produkcji, poprzez montaż, użytkowanie i zakończenie eksploatacji. Zmniejszono jego ślad węglowy poprzez zastosowanie materiałów pochodzących z recyklingu i zaprojektowanie bardziej ekologicznego opakowania.



Urządzenie jest najbardziej przyjaznym dla środowiska Zenbookiem, jaki kiedykolwiek wyprodukowano. Do jego budowy wykorzystano stop magnezowo-aluminiowy z recyklingu poprzemysłowego (PIR) zastosowany w elementach klawiatury, obudowie i pokrywie ekranu, zmniejszając ślad węglowy o ponad 50%. Z kolei nakładki klawiszy i głośniki są wykonane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu poużytkowego (PCR). Do produkcji głośników wykorzystano również tworzywa sztuczne pochodzące z oceanów. Samo opakowanie przeprojektowano tak, by w 100% nadawało się do recyklingu, wykorzystując do tego materiały wielokrotnego użytku i biodegradowalne. Dodatkowo zastosowano w 100% papier z certyfikatem FSC Mix, pochodzący z odpowiedzialnie zarządzanych lasów, kontrolowanego drewna i źródeł recyklingu. Papierowe wkładki do pakowania można również łatwo przekształcić w przydatne podstawki pod laptopa. Ponadto Zenbook S 13 OLED przewyższa o 43% normę efektywności energetycznej ENERGY STAR, aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej.



Po raz pierwszy zastosowano też specjalny proces produkcyjny, aby stworzyć ekskluzywny dla ASUS plazmowo-ceramiczny materiał aluminiowy na pokrywę urządzenia. Proces ten wykorzystuje czystą wodę i energię elektryczną oraz nie wymaga stosowania związków organicznych, silnych kwasów ani metali ciężkich. Zamiast tego, ta mało szkodliwa dla środowiska metoda oparta na kąpieli, powoduje fizyczną i chemiczną transformację aluminium tworząc materiał, który posiada zwiększoną odpornością na zużycie, daje ochronę przed korozją, lepsze zarządzanie termiczne, twardość i żywotność. Oprócz zalet fizycznych materiał ten zarówno w wyglądzie jak i dotyku podobny jest do naturalnego kamienia, który rezonuje z duchem serii Zenbook. Zastosowanie go sprawia, że każda pokrywa jest unikalna. Nie ma dwóch takich samych! Co więcej, Zenbook 13 S OLED jest również testowany pod kątem spełnienia norm najnowszego amerykańskiego militarnego standardu wytrzymałości MIL-STD-810H, z aż 12 metodami testowymi i 26 indywidualnymi testami - przechodząc najbardziej rygorystyczny test wytrzymałości laptopa na świecie.



Wydajność bez kompromisów

Zenbook S 13 OLED z certyfikatem Intel Evo zapewnia idealne połączenie wydajności i mobilności. Sprzęt został wyposażony maksymalnie w procesor Intel Core i7 13. generacji, którego wydajność może zostać zwiększona o 20%, uzyskując TDP na poziomie do 20 watów. Wspierany może być on przez maksymalnie 32 GB pamięci RAM LPDDR5, ultraszybki dysk SSD PCIe 4.0 x4 o pojemności 1 TB oraz baterię 63 Wh pozwalającą na długi czas pracy. Za zapewnienie szybkiego i stabilnego połączenia bezprzewodowego odpowiada z kolei WiFi 6E i technologia ASUS WiFi Master Premium.



Mimo niewielkich rozmiarów, Zenbook S 13 OLED wyposażono w pełen zestaw portów wejścia/wyjścia, co eliminuje konieczność zabierania ze sobą przejściówek i adapterów. Posiada on dwa ultraszybkie porty Thunderbolt 4 USB-C - obsługujące szybkie ładowanie, zewnętrzne wyświetlacze 4K i transfer danych na poziomie do 40 Gb/s - a także port USB 3.2 Gen 2 Typ-A, port HDMI 2.1 i gniazdo audio jack 3.5 mm. Dla zapewnienia lepszych doświadczeń podczas wideokonferencji w trakcie podróży zastosowano w nim kamerę FHD IR oferującą zaawansowane efekty i technologię redukcji szumów opartą na sztucznej inteligencji. Dodatkowo wspiera ona szybkie i bezpieczne logowanie za pomocą Windows Hello.



Potężny system audio z certyfikatem Harman Kardon i realistycznym dźwiękiem Dolby Atmos dysponuje inteligentnym wzmacniaczem połączonym z technologią ASUS Audio Booster, która zwiększa poziom głośności nawet 5.25x. Touchpad ASUS ErgoSense, który powiększony został o 9.5%, pozwala na płynną, komfortową i precyzyjną nawigację oraz posiada łatwą w czyszczeniu powłokę zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców.



Wyświetlacz ASUS Lumina OLED: Wyrazisty. Bardziej adaptacyjny. Bardziej niezawodny.

Aby zapewnić najlepsze wrażenia wizualne, Zenbook S 13 OLED wyposażono w wyświetlacz ASUS Lumina OLED o proporcjach 16:10. To zupełnie nowy standard ASUS nadawany tylko najwyższej jakości wyświetlaczom OLED, spełniającym surowe kryteria jakości i oferującym wrażenia wizualne, które są bardziej wyraziste, bardziej adaptacyjne i bardziej niezawodne. Wyświetlacze ASUS Lumina OLED standaryzują wysoce dopracowane rozwiązania wizualne wokół najlepszych wrażeń z paneli OLED. Wyświetlacz posiada również certyfikaty TÜV Rheinland i SGS w zakresie ochrony wzroku z 70% niższą emisją niebieskiego światła, zapewniając komfort dla oczu użytkownika nawet podczas długich sesji oglądania.



ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304) jest już dostępny w sprzedaży w cenie od 5999 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / ASUS