ASUS prezentuje Zenfone 11 Ultra

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W trakcie specjalnego wydarzenia premierowego ASUS ujawnił szczegóły dotyczące Zenfone 11 Ultra, prezentując ten model jako nową definicję smartfona pełnego mocy. Zenfone 11 Ultra reprezentuje krok naprzód we wszystkich aspektach – od ulepszonej kamery, przez potężniejszy procesor, aż po bardziej pojemną baterię, a wszystko to zamknięte w starannie zaprojektowanej obudowie. Zenfone 11 Ultra to propozycja dla użytkowników oczekujących najwyższej jakości wykonania, fotografii na flagowym poziomie, zaawansowanych funkcji AI oraz długiego czasu pracy na baterii. Mówiąc krótko - Zenfone 11 Ultra spełnia wszystkie oczekiwania stawiane flagowemu smartfonowi w 2024 roku.







Model będzie dostępny w czterech nowych kolorach, inspirowanych różnorodnością krajobrazów świata, idealnie wpisujących się w indywidualny styl każdego użytkownika. Zenfone 11 Ultra został również zaprojektowany z myślą o zrównoważonym rozwoju, wykorzystując do jego produkcji materiały z recyklingu, w tym ramkę wykonaną w 100% z przetworzonego aluminium. Dodatkowo, jeszcze większa część opakowania nadaje się do recyklingu, co podkreśla zaangażowanie firmy w ochronę środowiska.



Harmonia wizualnych doznań i zrównoważonego designu w stylu Ultra

Zenfone 11 Ultra zachwyca ekranem, który stanowi prawdziwą ucztę dla zmysłów. Sprzęt wyposażony został w 6.78-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 144 Hz z technologią Pixelworks, która gwarantuje użytkownikom niesamowitą głębię obrazu i żywe kolory. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu technologii LTPO, podniesiono nie tylko jakość wyświetlanego obrazu, ale również zapewniono wyjątkową oszczędność energii. Równie imponujący jest design urządzenia, wyróżniający się niezwykłym stosunkiem ekranu do obudowy na poziomie 94%, osiągnięty dzięki mniejszym ramkom wokół ekranu.



Zenfone 11 Ultra łączy w sobie elementy natury i nowoczesności. Dostępny jest w czterech kolorach inspirowanych krajobrazami z różnych zakątków świata: Skyline Blue i Eternal Black czerpią inspirację z dni i nocy skandynawskiego nieba, natomiast Misty Grey i Desert Sand oddają klimat mglistych poranków oraz zapierających dech w piersiach pustynnych krajobrazów. Na tylnej obudowie urządzenia znalazło się lustrzane logo ASUS, celebrujące 30-lecie marki, które w połączeniu z matowym wykończeniem nie tylko cieszy oko, ale również zapewnia wygodę użytkowania poprzez polepszenie jego chwytu.



Zenfone 11 Ultra to symbol stylu, wydajności i zaangażowania w zrównoważony rozwój. Ramka telefonu, wykonana w całości z aluminium pochodzącego z recyklingu, oraz wyświetlacz, w którym ponad jedna piąta użytego szkła pochodzi z recyklingu, są świadectwem dążenia firmy ASUS do kreowania ekologicznych rozwiązań. Ponadto, dzięki redukcji wykorzystania plastiku w opakowaniach o 94% i stosowaniu papieru do pakowania swojego produktu, firma czyni kolejny krok w kierunku zrównoważonej przyszłości.



Ultra-wydajność i zwiększona pojemność baterii

Napędzany przez flagowy procesor Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform, Zenfone 11 Ultra zapewnia bezproblemową pracę w każdych warunkach. Od intensywnych sesji gamingowych, po multitasking - 16 GB RAM i 512 GB pamięci masowej gwarantują płynność działania, wysoką jakość grafiki i bezproblemową obsługę zadań AI. Zastosowanie energooszczędnego procesora Snapdragon 8 Gen 3, współpracującego z innymi komponentami wysokiej klasy oraz baterią o pojemności 5500 mAh, pozwoliło wydłużyć czas pracy urządzenia o 26,5% w porównaniu do jego poprzednika. Użytkownicy mogą cieszyć się teraz nieprzerwanym dostępem do swoich ulubionych treści przez ponad 26 godzin. Zenfone 11 Ultra z nowym standardem wytrzymałości baterii, redefiniuje oczekiwania wobec smartfonów. Oprócz tego, urządzenie zostało wyposażone w technologię HyperCharge o mocy 65 W, która umożliwia szybkie ładowanie. Zenfone 11 Ultra wspiera również ładowanie bezprzewodowe, kompatybilne z większością ładowarek Qi, zapewniając użytkownikom dodatkową wygodę i elastyczność w korzystaniu z urządzenia.



Doskonałość ultra-fotografii

Zestaw aparatów Zenfone 11 Ultra stanowi rewolucję w dziedzinie mobilnej fotografii i filmowania, wyznaczając zupełnie nowe standardy. Główny aparat o rozdzielczości 50 MP, wspierany przez szereg zaawansowanych technologii, takich jak 6-osiowy Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0, stabilizację wideo Super HyperSteady i technologię przestrzennego dźwięku 3D OZO Audio, zapewnia niezrównaną stabilność obrazu i doskonałą jakość dźwięku, podnosząc tym samym poprzeczkę dla technologii rejestrowania obrazu w smartfonach. Innowacyjny 6-osiowy Hybrid Gimbal Stabilizer trzeciej generacji gwarantuje, że nagrania są wolne od niepożądanych rozmyć i drgań, nawet podczas ruchu, umożliwiając użytkownikom tworzenie profesjonalnych zdjęć bez najmniejszego wysiłku.



Zenfone 11 Ultra wyróżnia się również dzięki ulepszeniom oprogramowania, które znacząco rozszerzają jego możliwości fotograficzne. Tryb AI Portrait Video oferuje efekt głębi ostrości, wprowadzając profesjonalną estetykę do nagrań wideo, natomiast manualna regulacja ostrości pozwala użytkownikom na kreatywną kontrolę nad wizualną narracją. Funkcje ułatwiające użytkowanie, takie jak HyperClarity i AI Object Sense podnoszą jakość zdjęć, ułatwiając uchwycenie każdego momentu z życia w niezwykle realistycznym stylu. HyperClarity, aktywowane podczas zoomowania, znacznie poprawia klarowność obrazu. Wykorzystuje algorytmy oparte na uczeniu głębokim w celu rekonstrukcji i wzbogacania zdjęć o szczegóły. Ponadto, przedni aparat 32 MP z lepszą wydajnością w słabym oświetleniu i szerszym kątem widzenia zapewnia niezrównane selfie, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.



Era ultra-inteligencji z Zenfone 11 Ultra

Zenfone 11 Ultra otwiera nowy rozdział w korzystaniu z urządzeń mobilnych, wykorzystując zaawansowane funkcje AI oraz moc obliczeniową procesora Snapdragon 8 Gen 3, by na nowo zdefiniować interakcje użytkowników ze swoimi smartfonami. Funkcja AI Noise Cancellation, oparta na zaawansowanych technikach uczenia maszynowego, zapewnia użytkownikom krystalicznie czystą jakość dźwięku w każdych warunkach – od rozmów telefonicznych czy poprzez komunikatory internetowe, aż po komunikację w trakcie gry.



Innowacyjna funkcja AI Call Translator natychmiast przekształca mowę na tekst i tłumaczy ją na wybrany język. Wykorzystuje przy tym zaawansowane modele AI do rozumienia kontekstu rozmowy. Funkcja ta umożliwia także płynną komunikację pomijającą bariery językowe, z przekształcaniem tłumaczenia z powrotem na syntetyzowany głos, ułatwiając zrozumienie i połączenie użytkowników na całym świecie.



Funkcja AI Wallpaper pozwala na łatwe tworzenie spersonalizowanych tapet, dostosowanych do stylu i osobowości użytkownika, wykorzystując zaledwie kilka prostych poleceń i algorytm AI do generowania unikalnych projektów. Dodaje to osobistego charakteru każdemu urządzeniu, odzwierciedlając indywidualność jego właściciela.



Kolejną rewolucją jest funkcja AI Transcript wspierana przez zaawansowane technologie AI, która zapewnia transkrypcję w czasie rzeczywistym podczas korzystania z dyktafonu, zarówno dla nowych nagrań, jak i istniejących już plików audio. Dzięki niej użytkownicy mogą łatwo przechwytywać i zapisywać ważne dla nich rozmowy.



Zenfone 11 Ultra rewolucjonizuje również zarządzanie plikami za pomocą wyszukiwania semantycznego, umożliwiając wyszukiwanie zdjęć i innych danych w galerii, aplikacjach czy ustawieniach przy użyciu słów kluczowych. Ta intuicyjna funkcja, działająca w trybie offline, rozumie polecenia w języku naturalnym i jest dostępna w wielu językach.



Dzięki ASUS GlideX, użytkownicy mogą łatwo streamować aplikacje ze smartfona na inne urządzenia, ułatwiając transfer plików, połączenia konferencyjne i integrację urządzeń. Mirroring ekranu na komputerze umożliwia dzielenie się treściami multimedialnymi, natomiast Phone Link redefiniuje interakcję smartfona z komputerem, oferując prosty transfer plików na zasadzie „przeciągnij i upuść”, zarządzanie wiadomościami tekstowymi i połączeniami oraz dostosowywanie powiadomień dla maksymalnej wygody i efektywności.



Premiera Zenfone 11 Ultra to kamień milowy w innowacjach smartfonowych - prezentuje urządzenie, które jest kwintesencją nowoczesnej technologii, zrównoważonego designu i wyjątkowej wydajności. Zenfone 11 Ultra, łącząc w sobie elegancki design, zaawansowane możliwości aparatu, funkcje oparte na AI i długi czas pracy na baterii, wyznacza nowe standardy oczekiwań wobec flagowców w 2024 roku i późniejszych latach.



Dostępność i cena

Od dziś ASUS Zenfone 11 Ultra jest dostępny w przedsprzedaży na terenie Polski w dwóch wersjach kolorystycznych - Skyline Blue i Eternal Black. Ceny urządzeń rozpoczynają się od 4599 PLN za wersję 12/256GB oraz 5099 PLN za wersję 16/512GB. Producent przygotował też specjalną promocję, w której w trakcie przedsprzedaży będzie można zakupić najnowszy model Zenfone 11 Ultra o 400 PLN taniej (liczba sztuk promocyjnych ograniczona).

































źródło: Info Prasowe - ASUS