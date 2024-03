Nowa bramka FRITZ!Smart Gateway z Zigbee i DECT ULE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AVM wprowadziła do Polski bramkę FRITZ!Smart Gateway, która wzbogaca ekosystem FRITZ! Smart Home o obsługę bezprzewodowej technologii Zigbee oraz DECT ULE. Otwiera to wiele możliwości, zwłaszcza w obszarze sterowania oświetleniem. Użytkownicy w prosty sposób zintegrują żarówki LED Zigbee różnych producentów z istniejącą siecią domową FRITZ!. Dodatkowo mogą połączyć z inteligentnym domem jeszcze większą liczbę urządzeń DECT, takich jak inteligentne: głowice termostatyczne, gniazdka, przyciski i żarówki LED. Bramka FRITZ!Smart Gateway umożliwia komunikację z routerem FRITZ!Box za pośrednictwem sieci Wi-Fi i interfejsu LAN.







Urządzenie można umieścić w dowolnym pomieszczeniu (wystarczy gniazdo zasilające). Po zainstalowaniu bramki, wszystkimi domowymi urządzeniami wykorzystującymi Zigbee i DECT można wygodnie sterować na wiele sposobów: za pomocą inteligentnego przycisku FRITZ!DECT 440, aparatu FRITZ!Fon, przeglądarki oraz zdalnie za pomocą aplikacji FRITZ!App Smart Home. Bramka FRITZ!Smart Gateway ma wbudowany port USB, który służy jako stacja ładująca dla urządzeń mobilnych.



Prosta konfiguracja i łatwa obsługa Zigbee

FRITZ!Smart Gateway obsługuje oprócz standardu DECT ULE również Zigbee w wersji 3.0. Zastosowanie Zigbee sprawia, że ekosystem FRITZ! Smart Home jest kompatybilny z urządzeniami jeszcze większej liczby producentów. Żarówki LED Zigbee, podobnie jak urządzenia DECT ULE, można zintegrować z FRITZ! Smart Home w prosty sposób za pomocą jednego przycisku. Wszystkie urządzenia konfigurowane są centralnie z poziomu panelu routera FRITZ!Box i obsługiwane z dowolnego miejsca za pomocą przeglądarki i aplikacji na smartfony FRITZ!App. Oświetlenie LED Zigbee zarejestrowane w innej stacji bazowej można w prosty sposób połączyć z FRITZ! Smart Home korzystając z kreatora lub z poziomu ustawień zaawansowanych. Na stronie en.avm.de/gateway dostępna jest lista urządzeń Zigbee, które mogą być podłączone do systemu FRITZ! Smart Home poprzez FRITZ!Smart Gateway.



Specyfikacja techniczna FRITZ!Smart Gateway:

- Aby korzystać z bramki FRITZ!Smart Gateway wymagane jest posiadanie routera FRITZ!Box (od wersji systemu FRITZ!OS 7.50)

- Kompatybilny z Zigbee 3.0, szyfrowanie 128 bitów AES

- Obsługuje DECT ULE/HAN FUN

- Umożliwia obsługę wszystkich żarówek LED Philips Hue (od generacji 3. do 6.), IKEA TRÅDFRI i innych (lista kompatybilnych urządzeń na en.avm.de/gateway)

- Zwiększa liczbę dostępnych urządzeń DECT ULE w inteligentnym domu FRITZ!Box

- Łączy się automatycznie z routerem FRITZ!Box przez Wi-Fi albo LAN (brak funkcji wzmacniacza Wi-Fi)

- 1 port USB z funkcją ładowania urządzeń mobilnych

- Możliwość przeglądania i prostej obsługi wszystkich zarejestrowanych urządzeń w interfejsie użytkownika FRITZ!Box

- Sterowanie przez FRITZ!App Smart Home, FRITZ!Fon, FRITZ!DECT 440 lub przeglądarkę

- Asystent obsługuje integrację żarówek LED zarejestrowanych w innej stacji bazowej

- Nowe funkcje dzięki bezpłatnym aktualizacjom

- Gwarancja producenta: 5 lat

- Sugerowana cena detaliczna brutto: 398 PLN

- Produkt dostępny w Strefie Marek Allegro, w strefie marek Empik, na Amazon.pl oraz w sklepie partnerskim FRITZ-Shop.eu.























źródło: Info Prasowe - AVM