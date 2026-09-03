ASUS prezentuje komputery ProArt z NVIDIA RTX Spark

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS zaprezentował nowe laptopy ProArt P16 i P14 oraz kompaktowy komputer mini PC ProArt GR1X, wykorzystujące możliwości platformy NVIDIA RTX Spark. Nowe urządzenia pokazują potencjał AI w praktycznych zastosowaniach - od zaawansowanych procesów kreatywnych wspieranych przez sztuczną inteligencję po rozwiązania wykorzystujące agentów AI. NVIDIA RTX Spark na nowo definiuje możliwości komputerów osobistych, łącząc obsługę osobistych agentów AI, zaawansowane narzędzia do tworzenia treści oraz wysoką wydajność w grach w ramach nowych platform ASUS ProArt. Zostały one od podstaw zaprojektowane z myślą o kolejnej generacji komputerów z systemem Windows. RTX Spark, skierowany do twórców, deweloperów AI i graczy, przenosi kompletną platformę AI NVIDIA oraz szeroki zestaw technologii RTX do smukłych laptopów i kompaktowych, energooszczędnych komputerów stacjonarnych.







ProArt w centrum uwagi podczas IFA 2026

ASUS IFA Showroom 2026 to specjalnie przygotowana przestrzeń wystawowa w Berlinie, w której jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem targów IFA prezentowane są najnowsze urządzenia ProArt wykorzystujące AI oraz innowacje w zakresie wzornictwa. Wydarzenie odbywa się w dniach 2–5 września w hotelu ABION Spreebogen Waterside i jest skierowane do zaproszonych przedstawicieli mediów oraz partnerów. To pierwszy globalny pokaz medialny ASUS poświęcony agentom AI i praktycznym zastosowaniom sztucznej inteligencji działającym bezpośrednio na komputerach ProArt. Prezentacje pokazują, jak agentowa AI może zmieniać sposób pracy twórców - od pierwszych etapów kreacji aż po finalną produkcję.



ASUS IFA Showroom daje zaproszonym przedstawicielom mediów i partnerom możliwość bliższego poznania najnowszych produktów ProArt, samodzielnego przetestowania prezentowanych rozwiązań oraz rozmowy z ekspertami ASUS jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem IFA. Przestrzeń podzielono na siedem interaktywnych stref, a program uzupełnia sesja keynote. Odwiedzający mogą poznać zarówno najnowsze rozwiązania sprzętowe i wzornicze, jak i praktyczne zastosowania agentów AI w pracy twórców i deweloperów. Przygotowano również dedykowaną strefę fotograficzną dla mediów, prezentującą ekosystem ProArt oraz jego najnowsze urządzenia.



Komputery ProArt AI z NVIDIA RTX Spark

ProArt P16, P14 i GR1X, wykorzystujące platformę NVIDIA RTX Spark, oferują wysoką wydajność obliczeniową AI zarówno w smukłych laptopach dla twórców, jak i kompaktowych komputerach stacjonarnych. Sercem platformy jest superchip RTX Spark, który łączy procesor graficzny NVIDIA Blackwell RTX z 6144 rdzeniami, procesor NVIDIA Grace wyposażony w maksymalnie 20 rdzeni oraz rdzenie Tensor piątej generacji obsługujące precyzję FP4. Poszczególne komponenty komunikują się za pośrednictwem szybkiego interkonektu NVIDIA NVLink-C2C. Dzięki wydajności AI sięgającej 1 petaflopa oraz nawet 128 GB zunifikowanej pamięci o wysokiej przepustowości RTX Spark pozwala realizować wymagające zadania związane ze sztuczną inteligencją bezpośrednio na urządzeniu, zachowując przy tym wysoką efektywność energetyczną. Twórcy i deweloperzy mogą dzięki temu korzystać z zaawansowanych zastosowań AI na własnych komputerach, bez konieczności polegania wyłącznie na przetwarzaniu w chmurze. Lokalne AI zapewnia przy tym trzy kluczowe korzyści.



Po pierwsze, własna moc obliczeniowa AI pozwala zastąpić zmienne koszty usług chmurowych, rozliczanych w modelu pay-per-use, przewidywalnymi i dostępnymi na żądanie zasobami. Twórcy mogą swobodnie uruchamiać agentów AI i wielokrotnie powtarzać wykonywane przez nich zadania bez limitów tokenów, wykorzystując chmurę jedynie wtedy, gdy potrzebna jest dodatkowa moc obliczeniowa lub dostęp do najbardziej zaawansowanych modeli. Po drugie, RTX Spark ułatwia ochronę prywatności danych. Prompty, pliki i materiały wykorzystywane podczas pracy twórczej mogą pozostawać bezpośrednio na urządzeniu, a lokalnie działające modele AI pozwalają kontynuować pracę również bez dostępu do internetu. Po trzecie, lokalne AI daje znacznie większe możliwości personalizacji. Użytkownicy mogą dobierać modele do konkretnych zadań, dostosowywać sposób ich działania za pomocą promptów lub fine-tuningu, a także tworzyć własny zestaw zaufanych narzędzi i umiejętności. W efekcie uniwersalny model AI może stać się spersonalizowanym środowiskiem pracy dopasowanym do indywidualnych potrzeb twórcy.



Ekosystem ASUS dla twórców wykorzystujących agentową AI

RTX Spark znacząco poszerza możliwości twórców i deweloperów, oferując nową platformę obliczeniową stworzoną z myślą o AI. Dzięki integracji z ekosystemem CUDA zapewnia dostęp do stale rosnącej liczby aplikacji dla twórców, modeli AI oraz narzędzi deweloperskich, które mogą działać lokalnie z akceleracją RTX. W efekcie użytkownicy otrzymują wydajne środowisko do pracy z generatywną AI, tworzenia i rozwijania modeli oraz budowania zaawansowanych procesów opartych na sztucznej inteligencji. Dzięki nawet 128 GB zunifikowanej pamięci RTX Spark eliminuje również jedno z największych ograniczeń tradycyjnych komputerów PC - dostępną pojemność pamięci. Pozwala to lokalnie uruchamiać większe modele AI, generować treści w wyższej rozdzielczości oraz realizować bardziej złożone zadania i procesy. Dla twórców i deweloperów AI oznacza to dostęp do zupełnie nowych możliwości bez konieczności przenoszenia najbardziej wymagających operacji do chmury. ASUS dodatkowo wykorzystuje potencjał platformy RTX Spark, rozwijając wokół niej własny ekosystem oparty na trzech kluczowych obszarach:

- Lokalna generatywna AI w ekosystemie ProArt: ASUS oferuje autorskie aplikacje ProArt, które pozwalają wykorzystać możliwości lokalnego AI bezpośrednio w codziennej pracy twórczej. MuseTree integruje dwa czołowe modele do generowania obrazów działające lokalnie FLUX i WAN, umożliwiając tworzenie treści bez limitów tokenów. Z kolei StoryCube wykorzystuje AI do rozpoznawania scen, organizowania multimediów i inteligentnego zarządzania zasobami w systemie Windows.

- Najlepsze możliwości lokalnego AI i chmury: ProArt łączy lokalne przetwarzanie AI z akceleracją RTX z wiodącymi usługami kreatywnymi w chmurze, w tym pakietami Adobe Creative Cloud. Dzięki temu twórcy mogą elastycznie wybierać między pracą lokalną a rozwiązaniami chmurowymi - w zależności od wymaganej wydajności, poziomu prywatności i charakteru realizowanego projektu. Na wybranych laptopach ASUS możliwości hybrydowej pracy z AI dodatkowo rozszerza specjalny pakiet Google AI.

- Rozwój ekosystemu agentowej AI: podczas IFA ASUS prezentuje kolejny etap rozwoju pracy twórczej wspieranej przez agentów AI, integrując sprawdzone rozwiązania branżowe z aplikacjami ASUS oraz ComfyUI - jedną z czołowych platform open source do tworzenia procesów wykorzystujących generatywną AI. Prezentowane rozwiązania pokazują, jak agenci AI mogą współpracować na kolejnych etapach pracy, od generowania i edycji treści po zarządzanie zasobami - zamiast funkcjonować jako niezależne, odizolowane narzędzia. Przykładem jest integracja autorskiego rozwiązania ASUS Zenni Claw z aplikacją MuseTree. Celem ASUS jest rozwój ProArt jako jednej z wiodących platform dla nowej generacji procesów opartych na AI, a tym samym współtworzenie standardów wykorzystania agentowej AI bezpośrednio na komputerach PC.



ProArt P16 i P14 - pierwsze laptopy ProArt z NVIDIA RTX Spark - Nowa konstrukcja, jeszcze smuklejszy i lżejszy ProArt

Dzięki wysoce zintegrowanej architekturze NVIDIA RTX Spark nowe ProArt P16 i P14 łączą wysoką wydajność w zadaniach AI i pracy kreatywnej z wyjątkowo smukłą i lekką konstrukcją wykonaną z wykorzystaniem precyzyjnej obróbki CNC. ProArt P16 ma zaledwie 12.9 mm grubości i waży 1.77 kg, dzięki czemu jest najsmuklejszym 16-calowym laptopem z RTX Spark, a zarazem najsmuklejszym 16-calowym modelem ProArt w historii. W porównaniu z poprzednią generacją jego obudowa jest o 14% smuklejsza, a masa została zredukowana o 9%. Mobilny charakter urządzenia uzupełnia pojemna bateria 99 Wh, która pozwala na dłuższą pracę twórczą z dala od gniazdka. ProArt P14 waży natomiast zaledwie 1.48 kg przy grubości 13.9 mm, co czyni go najlżejszym laptopem ProArt w historii. Bateria o pojemności 90 Wh zapewnia energię potrzebną do całodziennej pracy w podróży. Oba modele łączą możliwości platformy RTX Spark z wysoką mobilnością, dając twórcom swobodę pracy praktycznie z dowolnego miejsca.



Zaawansowane ekrany ASUS Lumina Pro OLED

Laptopy wyposażono w ekrany ASUS Lumina Pro OLED, które dzięki dokładności odwzorowania kolorów na poziomie Delta E < 1 zapewniają precyzję obrazu wymaganą w profesjonalnej pracy twórczej. ProArt P16 oferuje rozdzielczość do 4K, częstotliwość odświeżania 120 Hz z VRR oraz obsługę NVIDIA G-SYNC, natomiast ProArt P14 zapewnia rozdzielczość do 3K, gwarantując ostry i płynny obraz podczas pracy kreatywnej. Jasność sięgająca 1600 nitów oraz powłoka ograniczająca refleksy pozwalają zachować wysoką czytelność i szczegółowość obrazu zarówno podczas profesjonalnej edycji i renderowania, jak i tworzenia oraz rozwijania procesów wykorzystujących AI.



Przemyślane wzornictwo na miarę ery AI

Nowe laptopy ProArt zaprojektowano z myślą o rzeczywistych potrzebach twórców, łącząc dopracowane wzornictwo z rozwiązaniami zwiększającymi komfort codziennej pracy. Dwa warianty kolorystyczne Nano Black i Neo White nadają urządzeniom wyrazisty charakter, a bogaty zestaw portów zapewnia dostęp do najważniejszych złączy bez konieczności korzystania z dodatkowych adapterów. Całość uzupełnia precyzyjny haptyczny touchpad, który zapewnia naturalną i responsywną informację zwrotną, zwiększając intuicyjność obsługi przy zachowaniu wyjątkowo smukłej konstrukcji laptopów.



ProArt GR1X Mini PC - twórz bez ograniczeń. Twój agent AI zawsze gotowy do działania

ProArt GR1X Mini PC przenosi możliwości platformy NVIDIA RTX Spark do kompaktowego komputera stworzonego z myślą o agentowej AI i twórcach, którzy potrzebują stałego dostępu do wysokiej wydajności obliczeniowej. Niewielka konstrukcja pozwala realizować wymagające zadania związane z AI, renderowaniem 3D, tworzeniem treści oraz lokalnym rozwijaniem modeli i rozwiązań AI - bez kompromisów w zakresie wydajności. Przy wymiarach zaledwie 150 × 150 × 51 mm ProArt GR1X oferuje możliwości klasy stacji roboczej, uzupełnione zaawansowanym systemem chłodzenia zaprojektowanym z myślą o nieprzerwanej pracy 24/7.



Precyzyjnie opracowany układ z dwoma wentylatorami wykorzystuje łącznie 218 łopatek, zapewnia nawet 1,6-krotnie większą powierzchnię odprowadzania ciepła oraz siedmiostopniową regulację pracy wentylatorów. Pozwala to utrzymać wysoką wydajność przy jednoczesnym zachowaniu niskiego poziomu hałasu. ProArt GR1X będzie dostępny w ponadczasowej czerni oraz nowym srebrnym wariancie kolorystycznym, przenosząc charakterystyczne wzornictwo rodziny ProArt na segment komputerów stacjonarnych. Łączność przewodowa 10GbE, WiFi 7 i Bluetooth 5.4 zapewniają szybkie i stabilne połączenia, a obsługa nawet czterech ekranów 4K pozwala stworzyć rozbudowane stanowisko do profesjonalnej pracy twórczej.



Poznaj komputery ASUS AI podczas IFA 2026

Podczas IFA 2026 zaproszeni przedstawiciele mediów i goście mogą osobiście przetestować najnowsze komputery ASUS AI w przestrzeni ASUS IFA Media Showroom. Zamiast tradycyjnych, statycznych prezentacji produktów ASUS stawia na praktyczne demonstracje pokazujące możliwości AI w rzeczywistych zastosowaniach, od tworzenia treści i pracy z agentami AI, przez profesjonalne zastosowania biznesowe, aż po inteligentne funkcje przydatne na co dzień. Od modeli ProArt P16, P14 i GR1X z NVIDIA RTX Spark po najnowsze urządzenia z serii ExpertBook i Zenbook - ASUS pokazuje, jak rozwiązania oparte na AI mogą stać się integralną częścią różnorodnych scenariuszy pracy. Pomagają twórcom sprawniej realizować pomysły, profesjonalistom zwiększać produktywność, a pozostałym użytkownikom korzystać z bardziej inteligentnych i intuicyjnych możliwości komputerów.





























źródło: Info Prasowe / ASUS