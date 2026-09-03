2026-09-03 13:17
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
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Fractal wprowadza cztery nowe produkty

Obrazek Fractal wprowadza cztery nowe produkty

Fractal przedstawia dziś Summit, Define One, Refine 2 i Radius: cztery nowe produkty w kategoriach obudów PC, mebli gamingowych i chłodzenia. Summit to nowa seria obudów PC ATX, która łączy wyrazisty skandynawski design z wysoką wydajnością w grach. Detale z giętego drewna o jakości meblowej, dopasowane nóżki z litego drewna i dopracowane wykończenia nadają obudowie charakterystyczny wygląd, a nowoczesne wnętrze zapewnia szeroką kompatybilność z wysokowydajnymi podzespołami. Trzy fabrycznie zamontowane wentylatory Momentum 14 zapewniają wydajny przepływ powietrza. Obudowa mieści karty graficzne o długości do 425 mm i chłodnice 360 mm z przodu oraz na górze. Summit obsługuje także płyty główne z odwróconymi złączami i oferuje wyjmowane uchwyty, zintegrowane prowadzenie kabli oraz dostęp bez użycia narzędzi, aby ułatwić montaż.



Define One, to nowy model w serii Define, łączący świeże podejście do wzornictwa i konstrukcji z cichą wydajnością, która od lat definiuje tę linię. Obudowa ATX z zabudowanym frontem ma aluminiowe boczne wloty powietrza, wygłuszony panel przedni i panele boczne, trzy fabrycznie zamontowane wentylatory Momentum oraz specjalny kanał powietrzny kierujący przepływ w stronę karty graficznej. Obsługuje karty graficzne o długości do 368 mm, chłodnice 360 mm z przodu, chłodnice 280 mm na górze oraz płyty główne z odwróconymi złączami, a wyjmowane uchwyty i zintegrowane prowadzenie kabli ułatwiają instalację.


Refine 2 rozwija serię foteli gamingowych Fractal, oferując ulepszone wsparcie ergonomiczne, większy zakres regulacji, płynniejszy ruch i odświeżony wybór materiałów, a wszystko to w formie inspirowanej skandynawskim wzornictwem mebli. Nowe, elastyczne podparcie lędźwiowe z podwójną poduszką podąża za ruchami pleców użytkownika, a blokowane podłokietniki 4D, szersze zakresy regulacji, udoskonalony zagłówek i zmieniona amortyzacja poprawiają komfort siedzenia. Udoskonalone materiały Fabric i Mesh uzupełniają nowe wersje Hybrid, łączące podpierające oparcie z siatki z tapicerowanym siedziskiem z tkaniny.


Radius, to nowa generacja systemów chłodzenia wodnego CPU typu all-in-one Fractal, łącząca responsywne chłodzenie z czystym designem i sprawnym montażem. Radius jest dostępny w rozmiarach 240 mm i 360 mm oraz wyposażony w fabrycznie zamontowane wentylatory Dynamic 3, okablowanie zintegrowane z wężami, przegubowe złączki kolankowe i obrotową pokrywę pompy. Wersje RGB są zintegrowane z Adjust Pro, co umożliwia sterowanie wydajnością pompy i oświetleniem z poziomu przeglądarki bez instalowania dodatkowego oprogramowania.




Fractal wprowadza cztery nowe produkty

Fractal wprowadza cztery nowe produkty

Fractal wprowadza cztery nowe produkty

Fractal wprowadza cztery nowe produkty

Fractal wprowadza cztery nowe produkty

Fractal wprowadza cztery nowe produkty

źródło: Info Prasowe / Fractal
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