Fractal wprowadza cztery nowe produkty

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Fractal przedstawia dziś Summit, Define One, Refine 2 i Radius: cztery nowe produkty w kategoriach obudów PC, mebli gamingowych i chłodzenia. Summit to nowa seria obudów PC ATX, która łączy wyrazisty skandynawski design z wysoką wydajnością w grach. Detale z giętego drewna o jakości meblowej, dopasowane nóżki z litego drewna i dopracowane wykończenia nadają obudowie charakterystyczny wygląd, a nowoczesne wnętrze zapewnia szeroką kompatybilność z wysokowydajnymi podzespołami. Trzy fabrycznie zamontowane wentylatory Momentum 14 zapewniają wydajny przepływ powietrza. Obudowa mieści karty graficzne o długości do 425 mm i chłodnice 360 mm z przodu oraz na górze. Summit obsługuje także płyty główne z odwróconymi złączami i oferuje wyjmowane uchwyty, zintegrowane prowadzenie kabli oraz dostęp bez użycia narzędzi, aby ułatwić montaż.







Define One, to nowy model w serii Define, łączący świeże podejście do wzornictwa i konstrukcji z cichą wydajnością, która od lat definiuje tę linię. Obudowa ATX z zabudowanym frontem ma aluminiowe boczne wloty powietrza, wygłuszony panel przedni i panele boczne, trzy fabrycznie zamontowane wentylatory Momentum oraz specjalny kanał powietrzny kierujący przepływ w stronę karty graficznej. Obsługuje karty graficzne o długości do 368 mm, chłodnice 360 mm z przodu, chłodnice 280 mm na górze oraz płyty główne z odwróconymi złączami, a wyjmowane uchwyty i zintegrowane prowadzenie kabli ułatwiają instalację.





Refine 2 rozwija serię foteli gamingowych Fractal, oferując ulepszone wsparcie ergonomiczne, większy zakres regulacji, płynniejszy ruch i odświeżony wybór materiałów, a wszystko to w formie inspirowanej skandynawskim wzornictwem mebli. Nowe, elastyczne podparcie lędźwiowe z podwójną poduszką podąża za ruchami pleców użytkownika, a blokowane podłokietniki 4D, szersze zakresy regulacji, udoskonalony zagłówek i zmieniona amortyzacja poprawiają komfort siedzenia. Udoskonalone materiały Fabric i Mesh uzupełniają nowe wersje Hybrid, łączące podpierające oparcie z siatki z tapicerowanym siedziskiem z tkaniny.





Radius, to nowa generacja systemów chłodzenia wodnego CPU typu all-in-one Fractal, łącząca responsywne chłodzenie z czystym designem i sprawnym montażem. Radius jest dostępny w rozmiarach 240 mm i 360 mm oraz wyposażony w fabrycznie zamontowane wentylatory Dynamic 3, okablowanie zintegrowane z wężami, przegubowe złączki kolankowe i obrotową pokrywę pompy. Wersje RGB są zintegrowane z Adjust Pro, co umożliwia sterowanie wydajnością pompy i oświetleniem z poziomu przeglądarki bez instalowania dodatkowego oprogramowania.

































źródło: Info Prasowe / Fractal