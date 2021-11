ASUS przedstawia Vivobook 13 Slate OLED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS Vivobook 13 Slate OLED to pierwszy na świecie 13.3-calowy laptop z odłączanym ekranem OLED i systemem Windows, który zmienia zasady gry, aby użytkownik mógł korzystać z każdej funkcji w dowolnym miejscu. Teraz nie musisz nosić ze sobą wielu różnych urządzeń do pracy i rozrywki — ten wszechstronnie wyposażony, osobisty towarzysz nadaje się do wielu zastasowań dzięki niesamowitemu ekranowi dotykowemu OLED i czterordzeniowemu procesorowi Intel. Nowy Vivobook to niezwykle estetyczny i wszechstronny model z odłączaną, pełnowymiarową klawiaturą i podstawką z zawiasem odchylanym pod kątem 170°. Towarzyszy mu również bardzo precyzyjny rysik ASUS Pen 2.0, który jest schludnie schowany w poręcznym magnetycznym uchwycie, dzięki czemu jest zawsze pod ręką.







Vivobook 13 Slate OLED świetnie sprawdza się do rozrywki dzięki dużemu ekranowi dotykowemu OLED Dolby Vision o przekątnej 13.3 cala, który jest w stanie wyświetlić 1,07 miliarda kolorów i przewyższa każdy zwykły tablet. Ten wspaniały wyświetlacz ma panoramiczny współczynnik proporcji na poziomie 16:9, co zapewnia pełnoekranowe wrażenia podczas oglądania filmów i programów telewizyjnych w przeciwieństwie do wyświetlaczy o współczynniku 16:10 lub 4:3. Posiada również walidację PANTONE Validated ze 100% pokryciem kinowej gamy kolorów DCI-P3, co zapewnia dokładne, żywe kolory, a certyfikat DisplayHDR True Black 500 gwarantuje głęboką czerń i doskonałe podświetlenie. To wszystko wraz z niewiarygodnym współczynnikiem kontrastu na poziomie 1 000 000:1 oznacza, że wydobywa każdy szczegół nawet w najciemniejszych scenach. Ten wyświetlacz OLED zapewnia krótki czas reakcji 0.2 milisekundy, a także znacznie lepszą ochronę oczu z naturalnie niższym poziomem niebieskiego światła — nawet o 70% niższym niż wyświetlacz LCD — co gwarantuje ochronę oczu z certyfikacją TÜV Rheinland.



Dopełnieniem wciągającej rozrywki jest czterogłośnikowy system dźwiękowy Dolby Atmos, który wykorzystuje inteligentny wzmacniacz celem bezpiecznego sterowania czterema głośnikami szerokopasmowymi z maksymalną możliwą głośnością bez zniekształceń — do 3.5 razy głośniej niż w przypadku standardowego wzmacniacza — dla bogatego i czystego dźwięku. Oczywiście streaming filmów i gaming w chmurze również wymagają szybkich, nieprzerwanych połączeń, więc ultraszybki standard Wi-Fi 6 jest wzbogacony o technologię ASUS WiFi Master, która zapewnia bardziej stabilną i niezawodną łączność.



Vivobook 13 Slate OLED ułatwia realizację kreatywnych hobby i zainteresowań dzięki responsywnemu ekranowi dotykowemu i precyzyjnemu rysikowi ASUS Pen 2.0. Wystarczy wyjąć rysik zgodny z protokołem Microsoft Pen Protocol 2.0 z uchwytu magnetycznego i już jest gotowy do pisania, rysowania lub robienia notatek dzięki 4096 poziomom czułości nacisku, naciskowi końcówki o mocy 5-350 gramów i częstotliwości próbkowania 266 Hz. Cztery wymienne końcówki rysika mają różne tekstury, które naśladują ołówki 2H, H, HB i HB, zapewniając niezwykle naturalne odczucie podczas szkicowania i rysowania. Ładowanie jest łatwe i możliwe przy użyciu dowolnej ładowarki USB-C, a po sparowaniu przez Bluetooth przycisk skrótu zapewnia intuicyjne funkcje jednym kliknięciem, takie jak robienie zrzutów ekranu lub przechodzenie do następnej strony prezentacji. Jest to idealny powód do skorzystania z bezpłatnej subskrypcji Adobe Creative Cloud, która obejmuje miesięczny dostęp do wszystkich znanych na całym świecie kreatywnych aplikacji firmy Adobe.



Jeśli chodzi o pracę, model Vivobook 13 Slate OLED wyróżnia wydajność w czasie podróży. Wystarczy przypiąć odłączaną klawiaturę, aby błyskawicznie przebrnąć przez nawał zadań. Magnetycznie mocowana klawiatura ma klawisze oddalone od siebie o 19.05 mm, co zapewnia wygodne pisanie — tak samo jak na standardowej klawiaturze stacjonarnej — z długim skokiem na poziomie 1,4 mm. Wypukłe nasadki klawiszy zwiększają również komfort palców. Duży touchpad został zaprojektowany z myślą o maksymalnej responsywności i dokładności, a jego specjalna powłoka jest jedwabiście gładka.



Wydajność zapewnia czterordzeniowy procesor Intel 3,3 GHz wyposażony w najwyższej klasy komponenty, w tym dysk SSD PCIe Gen 3.0 x4 o pojemności do 256 GB i do 8 GB szybkiej pamięci RAM LPDDR4X w maksymalnej wersji. Co więcej, technologia Intel Bridge umożliwia działanie dowolnej aplikacji przeznaczonej na system Android w systemie Windows 11, otwierając drzwi zupełnie nowego świata produktywności i rozrywki.



Chcesz podłączyć urządzenie USB lub słuchawki albo przenieść niektóre pliki? Nie ma problemu, bo model wyposażony jest w dwa porty USB-C, gniazdo audio i czytnik kart micro SD. A celem szybkiego logowania za jednym dotknięciem palca na przycisku zasilania znajduje się opcjonalny czytnik linii papilarnych.



Ładowanie akumulatora 50 Wh o niezwykle długiej żywotności również jest proste. Łatwość ładowania zapewnia USB-C, co oznacza, że można go ładować z power banku lub właściwie dowolnej ładowarki USB-C, natomiast gdy jest podłączony do zestawu ładuje się do 60% w zaledwie 39 minut, więc możesz pożegnać się z plątaniną kabli.



Oprócz standardowego modelu, Vivobook 13 Slate OLED będzie również dostępny w dwóch ekscytujących i ekskluzywnych edycjach, które odzwierciedlają współczesną popkulturę i składają hołd indywidualności. Na początku 2022 r. dostępne będą dwie wersje Artist Edition zaprojektowane we współpracy z artystami Stevenem Harringtonem i Philipem Colbertem. Steven Harrington to współczesny kalifornijski artysta, a jego Artist Edition to unikalny projekt inspirowany wyjątkowymi i ekscentrycznymi dziełami sztuki tego artysty. Artist Edition Philipa Colberta to wyjątkowa wariacja tego surrealistycznego, współczesnego artysty z Londynu.



Wszystkie edycje specjalne są wyposażone w specjalną podstawkę, tapetę, pudełko, pokrowiec, klawiaturę, twardą teczkę i naklejki na klawiaturę. W skład zestawu Artist Edition Philipa Colberta wchodzi również para sznurowadeł z limitowanej edycji. Do każdej standardowej edycji Vivobook 13 Slate OLED dołączona jest klawiatura, podstawka i rysik ASUS Pen 2.0.



































Źródło: Info Prasowe / ASUS