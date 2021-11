Mobvoi TicWatch Pro 3 Cellular/LTE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mobvoi ogłosiła dziś wprowadzenie na polski rynek wersji LTE modelu TicWatch Pro 3, cieszącego się dużym uznaniem. TicWatch Pro 3 Cellular/LTE korzysta z karty eSIM w sieci Orange, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać ze swojego dotychczasowego numer telefonu oraz przypisanych do niego danych mobilnych, darmowych minut i limitów wiadomości SMS. Wszystko to dostępne jest z poziomu małego smartwatcha z wbudowanym głośnikiem i mikrofonem. Zegarek jest doskonałą alternatywą dla smartfona, gdy nie mamy ochoty lub nie możemy z niego skorzystać.







Łączność komórkowa i GPS

TicWatch Pro 3 Cellular/LTE oferuje możliwość korzystania z sieci komórkowej bez potrzeby posiadania przy sobie telefonu. Dzięki niemu swobodnie nawiążemy i odbierzemy połączenia telefoniczne, wyślemy wiadomości tekstowe, prześlemy strumieniowo utwory muzyczne czy odnajdziemy swoją lokalizację wraz ze wskazówkami dotarcia do celu. To jednak tylko drobny ułamek potencjału najnowszej propozycji z portfolio Mobvoi. Dzięki wbudowanemu modułowi GPS dostajemy tu też możliwość szczegółowego rejestrowania przebiegu trasy i długości biegu lub pokonanej trasy rowerowej.



Najważniejsze funkcje

● łączność komórkowa - dzięki współpracy z siecią Orange smartwatch może korzystać z dotychczasowego numeru użytkownika. Oznacza to możliwość swobodnego prowadzenia rozmów telefonicznych, wysyłania i odbierania wiadomości SMS lub korzystania z ulubionych aplikacji do kontaktowania się ze znajomymi

● asystent Google – możliwość szybkiego i sprawnego uruchamiania funkcji smartwatcha, np. w biegu, poprzez wydawanie odpowiednich poleceń głosowych

● synchronizacja w chmurze – możliwość przesyłania wiadomości i alertów mailowych ze smartfona do zegarka, bez połączenia Bluetooth i konieczności pobierania samodzielnej aplikacji Google Wear OS dla Gmaila, WhatsApp i SMS-ów;

● alarmy „SOS” – w sytuacji zagrożenia, wykorzystując łączność LTE, smartwatch może natychmiast zadzwonić pod alarmowy numer 112 i błyskawicznie podać odpowiednim służbom naszą lokalizację

● płatności NFC - szybki, prosty i wygodny sposób płacenia. Dzięki Google Pay nie trzeba kłopotać się gorączkowym szukaniem karty płatniczej w portfelu czy kieszeni. Zapłacimy zegarkiem, wykonując jeden prosty ruch ręką.



Dostępny w sieci Orange

Dzięki współpracy z siecią Orange, z zegarka można korzystać jak z własnego telefonu, wykorzystując aktualny plan taryfowy. Nie musimy zabierać ze sobą telefonu na trening. Gdy znajdziemy się poza zasięgiem telefonu, zegarek po prostu automatycznie przełączy się z Bluetooth na sieć komórkową. Mamy możliwość śledzenia przebiegu naszego treningu, strumieniowania muzyki, korzystania z aplikacji zdrowotnych oraz fitnessowych i obsługi mnóstwa innych funkcjonalności zegarka, tak samo jak prowadzenia rozmów telefonicznych czy SMS-owania. Gdziekolwiek jesteśmy, nie tracimy łączności ze światem.



Monitorowanie stanu zdrowia i kondycji plus połączenie komórkowe

Aby ulepszyć TicWatch Pro 3 i poszerzyć horyzonty sportowej przygody, producent dodał do podstawowej wersji mnóstwo funkcji - w tym czujnik SpO2 (mierzy nasycenie krwi tlenem), dokładniejszy czujnik pracy serca i wysokościomierz.

Poprzednio stosowane przez Mobvoi aplikacje, w tym TicHealth, TicMotion, TicExercise i TicSleep, są dostępne także w tym modelu zegarka. Każda z tych aplikacji umożliwia monitorowanie aktywności, zdrowia i snu za pomocą zaawansowanych czujników, akcelerometru i żyroskopu do śledzenia ruchów. Dodatkowo TicExercise pozwala na śledzenie postępów w ćwiczeniach fizycznych i wyświetlanie wyników dzięki ponad 10 trybom treningowym oraz uwzględnia automatyczne wykrywanie rozpoczęcia treningu i śledzenie go za pomocą TicMotion, który może identyfikować i śledzić takie dyscypliny jak chodzenie, bieganie czy jazda na rowerze. Dzięki klasie wodoodporności IP68 z TicWatch Pro 3 Cellular/LTE na ręku spokojnie możemy pływać. Dodano także nowe aplikacje, takie jak TicOxygen, TicHearing, TicZen i TicBreathe, aby usprawnić monitorowanie stanu zdrowia oraz łagodzenie codziennej dawki stresu.



Pozostań w kontakcie przez 72 godziny dzięki pojemnej baterii

Mobvoi zwiększył rozmiar baterii w TicWatch Pro 3 do pojemności 577 mAh. Wewnętrzne badania firmy wykazały, że dłuższa żywotność baterii stanowi główną różnicę pomiędzy dobrym a świetnym smartwatchem. Dlatego teraz w trybie Smart można korzystać z zegarka aż do 72 godzin, podczas gdy w trybie Essential baterii wystarczy nawet na 45 dni użytkowania na jednym ładowaniu.



Poprawiona efektywność działania dzięki najnowszym rozwiązaniom

TicWatch Pro 3 Cellular/LTE w pełni wykorzystuje wydajność i energooszczędność platformy Qualcomm Snapdragon Wear 4100. Wysoka wydajność osiągana jest dzięki zmodernizowanym podsystemom CPU, GPU oraz pamięci. Z kolei wyjątkowo niski poziom poboru mocy jest możliwy dzięki 12-nanometrowemu procesowi technologicznemu oraz szeregowi optymalizacji całej platformy. Ulepszenia te przekładają się w praktyce na szybsze uruchamianie aplikacji i pomagają zapewnić płynną oraz responsywną obsługę smartwatcha.



TicWatch Pro 3 wykorzystuje system operacyjny Google Wear OS. Oznacza to, że otrzymujemy dostęp do aplikacji i usług Google, stworzonych ściśle z myślą o smartwatchach. Dzięki funkcji NFC Google Pay zapewnia szybki i bezproblemowy sposób płacenia w sklepie. Portfel i telefon możemy nie wyciągać z kieszeni przez cały dzień, dzięki baterii działającej do 72 godzin. Pomyślano tu także o wielu możliwościach personalizacji zegarka zgodnie z własnymi potrzebami, np. wybieraniu przydatnych kafelków czy zarządzaniu codziennymi zadaniami za pomocą Asystenta Google. Bez względu na to, czy dodajesz aplikacje z Google Play, zmieniasz tarcze zegarka czy potrzebujesz wsparcia w treningu, Google Wear OS sprawia, że ​​wszystko działa płynnie.



Dostępność:

Zegarek TicWatch Pro 3 Cellular/LTE jest dostępny na Mobvoi.com, Amazon.pl i w ofercie sieci Orange od 3 listopada w cenie 1634.99 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / Mobvoi