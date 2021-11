Razer - zestaw do pracy nowej generacji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer zaprezentowała dzisiaj trzy nowe urządzenia z serii Productivity: mysz bezprzewodową Pro Click Mini, klawiaturę bezprzewodową Pro Type Ultra oraz podkładkę Pro Glide XXL. Nowa seria Pro oferuje bezprzewodową łączność z wieloma urządzeniami, wydłużony czas pracy baterii i bardziej ciche działanie. Dzięki doświadczeniu Razera w tworzeniu wysokowydajnych, trwałych i ergonomicznych urządzeń, nowy sprzęt z serii Pro sprawdzi się idealnie zarówno w biurze, w domu czy jako mobilny zestaw urządzeń peryferyjnych. Ponieważ ludzie ciągle muszą pracować z domu, wysokiej jakości klawiatury i myszki mają jeszcze większe znaczenie, jeśli chodzi o zwiększanie produktywności pracy i zapewnianie płynnej organizacji pracy.







Seria Pro łączy w sobie najlepsze w branży ergonomiczne wzornictwo z nowoczesną, elegancką stylistyką oraz wydajnymi technologiami gamingowymi, dzięki czemu zapewnia swoim posiadaczom komfort użytkowania, długie działanie baterii oraz precyzję, które są niezbędne do osiągania sukcesów w pracy.



Razer Pro Click Mini

Elegancka i kompaktowa, Pro Click Mini została zaprojektowana tak, aby z łatwością zmieściła się w każdej torbie, teczce lub plecaku i mogła być używana zarówno podczas podróży, jak również podczas codziennych zastosowań w biurze czy domu. Dzięki cichym przełącznikom z wyczuwalnym klikiem, wytrzymującym do 15 milionów cykli aktywacji, Pro Click Mini zapewnia maksymalną produktywność i niezwykłą cichość działania w biurze, kawiarni, pociągu czy domu.



Myszka ma możliwość połączenia się z trzema urządzeniami przez Bluetooth i z czwartym za pomocą klucza sprzętowego 2.4 GHz. Tym samym Pro Click Mini może być używana do sterowania wieloma urządzeniami bez konieczności ciągłego parowania i rozłączania. Dzięki technologii HyperSpeed, dostępnej za pośrednictwem klucza sprzętowego 2.4 GHz (w zestawie), Pro Click Mini zapewnia wiodące w branży szybkie, niezawodne i wolne od opóźnień połączenie bezprzewodowe z komputerami stacjonarnymi lub laptopami.



Sercem Pro Click Mini jest czujnik optyczny Razer 5G Advanced, zapewniający niesamowitą dokładność, która poprawia wydajność pracy podczas wykonywania zadań wymagających precyzji. Nowe kółko Razer HyperScroll może przełączać się między trybami Free-Spin (swobodne obracanie) i Tactile (obracanie z wyczuwalnym oporem, o każdy ząbek), aby szybko i łatwo poruszać się po dużych dokumentach i stronach internetowych. Funkcja 4-kierunkowego przechylania kółka umożliwia łatwe przewijanie i poruszanie się w poziomie. Dzięki dodatkowym siedmiu, w pełni programowalnym przyciskom ułatwiającym obsługę w wielu aplikacjach, Pro Click Mini jest uniwersalną, wydajną myszą, idealnie dostosowaną do wymagań nowoczesnej pracy biurowej.





Razer Pro Type Ultra

Klawiatura Razer Pro Type Ultra, ulepszona dzięki opiniom społeczności, to kolejna generacja klawiatur Razer Pro, która od teraz zapewnia jeszcze cichsze i bardziej komfortowe pisanie podczas pracy w biurze. Urządzenie wyposażono w ciche mechaniczne przełączniki, wytrzymujące do 80 milionów naciśnięć oraz w nasadki klawiszy pokryte miękką w dotyku powłoką, która zapewnia komfort pisania przez cały dzień. Pluszowa podpórka pod nadgarstek ze sztucznej skórki zapewnia dodatkowe wsparcie i łagodzi potencjalne obciążenia nadgarstka.



Dzięki Bluetooth i HyperSpeed, Pro Type Ultra może być podłączona do 4 urządzeń jednocześnie, a za pomocą jednego kliknięcia można ją łatwo przełączać między podłączonymi urządzeniami. Klawiatura działa do 200 godzin na baterii i pozwala na jej ładowanie, za pomocą kabla, w trakcie pracy. Pro Type Ultra jest klawiaturą o najwyższej produktywności dla nowoczesnego biura.



Zarówno Pro Type Ultra, jak i Pro Click Mini są dostarczane z kluczem sprzętowym Razer Productivity Dongle, który pozwala użytkownikom podłączyć oba urządzenia do jednego wejścia sprzętowego, zwalniając port USB, zachowując przy tym szybkie, wolne od opóźnień połączenie HyperSpeed Wireless dla obu urządzeń .





Razer Pro Glide XXL

Uzupełnieniem nowej linii urządzeń peryferyjnych Razera jest Pro Glide XXL – miękka podkładka pod myszkę o bardzo dużej szerokości. Dzięki teksturowanej powierzchni z mikrosplotem, pozwalającej na bardzo dokładne śledzenie ruchów myszy i połączonej z warstwą gumową o dużej gęstości, Pro Glide XXL zapewnia amortyzowaną powierzchnię na całej szerokości biurka. Zwiększa to komfort użytkowania i minimalizuje zmęczenie. Pro Glide XXL tworzy idealną powierzchnię do pracy z Pro Click Mini i Pro Type Ultra, która nadaje przestrzeni roboczej profesjonalny wygląd oraz zwiększa wygodę oraz kontrolę nad myszką.



CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Pro Click Mini: 89.99 €uro (sugerowana cena detaliczna) - Razer.com i wybrani sprzedawcy: 2 listopada 2021

Razer Pro Type Ultra: 169.99 €uro (sugerowana cena detaliczna) - Razer.com i wybrani sprzedawcy: czwarty kwartał 2021

Razer Pro Glide XXL: 34.99 €uro (sugerowana cena detaliczna) - Razer.com i wybrani sprzedawcy: 2 listopada 2021





































Źródło: Info Prasowe / Razer