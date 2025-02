ASUS przedstawia Zenbook Duo 2025

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS Zenbook Duo, który został zaprezentowany na początku 2024 roku, zmienił reguły gry w świecie laptopów. To ultranowoczesne urządzenie łączy w sobie klasyczną konstrukcję "clamshell" z rewolucyjną funkcją podwójnego ekranu. Efekt? To ponad 30 sprzedanych sztuk dziennie w ostatnim roku i kluczowy udział w sprzedaży całej serii Zenbook. Tak spektakularny sukces potwierdza, że użytkownicy są gotowi na przyszłość laptopów – przyszłość, w której dwa ekrany otwierają nowe możliwości pracy i kreatywności.







Kluczowa zaleta? Maksymalna produktywność

Podwójny ekran = podwójna efektywność pracy. To właśnie sprawia, że Zenbook Duo stał się ulubieńcem użytkowników. Na platformach sprzedażowych takich jak Amazon czy Best Buy klienci zgodnie wskazują zwiększoną produktywność jako jego największą zaletę. Dzięki dwóm 14-calowym wyświetlaczom praca w biurze, podróży czy w domowym zaciszu staje się jeszcze wygodniejsza i bardziej intuicyjna. Najnowszy model Zenbook Duo stał się jeszcze potężniejszy. Dzięki najnowszej platformie Intel Core Ultra (Seria 2) oferuje jeszcze wyższą wydajność, dłuższy czas pracy na baterii i płynniejszą pracę wielozadaniową niż kiedykolwiek wcześniej. Co się nie zmienia? Forma i filozofia. Zenbook Duo nadal zapewnia najlepsze doświadczenie pracy na dwóch ekranach, otwierając przed użytkownikami zupełnie nowe możliwości.



Praca na dwóch ekranach – przewaga, którą widać gołym okiem

Badania pokazują, że korzystanie z dwóch monitorów może zwiększyć produktywność nawet o 30–50%. Dodatkowy ekran znacząco usprawnia pracę zarówno w biurze, jak i w domu - zwłaszcza użytkownikom klasycznych laptopów. Zenbook Duo przenosi te korzyści na nowy poziom, oferując pełnię możliwości podwójnego ekranu w każdej sytuacji. To idealne rozwiązanie dla profesjonalistów, takich jak konsultanci, menedżerowie sprzedaży czy kadra zarządzająca, którzy potrzebują maksymalnej efektywności na co dzień.



Stworzony z myślą o każdym użytkowniku

Zenbook Duo to istny game-changer dla osób często podróżujących. Tradycyjne rozwiązania, takie jak przenośne monitory, bywają po prostu niepraktyczne – ważą nawet 1 kg, zajmują sporo miejsca i wymagają dodatkowego okablowania. ASUS Zenbook Duo eliminuje ten problem - wyposażony został w dwa zintegrowane 14-calowe ekrany zamknięte w lekkiej i kompaktowej konstrukcji. Całość, łącznie z modułem klawiatury, waży jedynie 1.6 kg – tyle co standardowy 15-calowy laptop. Nowy model stanowi idealne rozwiązanie dla profesjonalistów będących w ciągłym ruchu, którzy potrzebują pełnej funkcjonalności bez zabierania ze sobą zbędnego bagażu.



Najważniejsze cechy Zenbook Duo

Model ASUS Zenbook Duo na rok 2025 został wyposażony w przełomowe funkcje, które wynoszą doświadczenie użytkownika na nowy poziom:

- Tryb podwójnego ekranu w układzie poziomym: Doskonały do pracy z aplikacjami biurowymi, komunikatorami, edycji tekstu i oglądania wideo. Umożliwia wygodną pracę wielozadaniową. Dzięki inteligentnym narzędziom pozwala ułatwić organizację pracy na dwóch ekranach

- Dwa 14-calowe ekrany OLED: Nowy Zenbook Duo 2025 oferuje dwa wyświetlacze OLED w rozdzielczości 3K i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Dzięki technologii OLED użytkownicy zyskują perfekcyjną jakość obrazu, głęboką czerń, niskie zużycie energii, błyskawiczny czas reakcji oraz smukłą i lekką konstrukcję, idealną do mobilnej pracy

- Kompaktowa obudowa ze stopu magnezu: Ważący zaledwie 1.6 kg Zenbook Duo jest o około 200 gramów lżejszy od porównywalnych modeli z 13-calowym ekranem. To doskonałe połączenie mobilności i pełnej funkcjonalności – bez żadnych kompromisów.

- Moc, która nadąża za Twoimi potrzebami: Zenbook Duo 2025 napędza najnowsza platforma Intel Core Ultra, wspierana przez 32 GB RAM i 2 TB SSD. Dzięki temu urządzenie oferuje topową wydajność, niezależnie od tego, czy pracujesz, tworzysz, czy multitaskujesz

- Naturalna i komfortowa obsługa: Mimo swojej innowacyjnej konstrukcji Zenbook Duo pozostaje tak intuicyjny i wygodny w użytkowaniu jak każdy tradycyjny laptop. Najnowszy model bez problemu dopasowuje się do różnych scenariuszy pracy



Technologia, która wyznacza standardy na całym świecie

ASUS Zenbook Duo to laptop, który wyróżnia się niezwykłą jakością wykonania. Dostępność najnowszego modelu na rynkach globalnych ma być znacznie większa niż w poprzednich latach. ASUS planuje zwiększenie dostaw do krajów EMEA, co umożliwi szerszy dostęp do tego nowoczesnego urządzenia. To nie tylko krok w kierunku zapewnienia użytkownikom lepszych rozwiązań technologicznych, ale także dowód na zaangażowanie firmy w dostarczanie innowacyjnych produktów, które nie idą na kompromis w zakresie jakości. ASUS stawia na rozwój i dostosowywanie się do potrzeb rynku, co czyni model Zenbook Duo idealnym wyborem dla wymagających użytkowników na całym świecie.



Sukces napędzany przez innowacje

ASUS Zenbook Duo udowodnił swoją wartość na rynku, uzyskując świetne wyniki sprzedaży i pozytywne opinie użytkowników. Jego innowacyjna konstrukcja z dwoma ekranami znacząco zwiększa produktywność, czyniąc go niezastąpionym narzędziem zarówno dla pracowników biurowych, jak i osób często podróżujących służbowo.



Nowa wersja Zenbook Duo 2025 to jeszcze większa moc i nowoczesne rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby współczesnych użytkowników. Laptop jest już dostępny w regularnej sprzedaży w cenie rozpoczynającej się od 9999 PLN.

































źródło: Info Prasowe - ASUS