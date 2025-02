Smartfony HONOR X8c oraz HONOR X6b - oficjalny debiut w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Globalna marka technologiczna HONOR ogłosiła Polską premierę dwóch nowych smartfonów – modeli HONOR X8c oraz HONOR X6b. HONOR X8c został wyposażony w główny aparat o rozdzielczości 108 MP, który umożliwia robienie szczegółowych i wyraźnych zdjęć nawet w słabym oświetleniu. Dodatkowo smartfon posiada 5 MP aparat szerokokątny oraz optyczną stabilizację obrazu (OIS), zapewniającą ostrość i stabilność nocnych ujęć. Urządzenie umożliwia nagrywanie filmów w jakości 1080P z 8-krotnym zoomem cyfrowym, a przedni aparat 50 MP, wspierany przez inteligentne doświetlanie i tryby szerokokątne, gwarantuje doskonałe selfie oraz zdjęcia grupowe.







Smartfon wyróżnia się lekką, a jednocześnie wytrzymałą konstrukcją, potwierdzoną certyfikatem odporności na pył i wodę IP64. HONOR X8c oferuje długi czas pracy na jednym ładowaniu dzięki baterii o pojemności 5000 mAh i obsłudze szybkiego ładowania 35 W. Użytkownicy otrzymują 256 GB pamięci wewnętrznej na pliki oraz 16 GB (8+8 GB) pamięci RAM zapewniające płynną pracę. 6.7-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz dba o najwyższą jakość obrazu, a zaawansowane funkcje ochrony oczu zwiększają komfort użytkowania. Całość działa pod kontrolą systemu MagicOS 9.0, oferującego inteligentne funkcje, takie jak Magiczny Portal i Magiczna Kapsuła, które ułatwiają codzienną obsługę urządzenia.





HONOR X6b

Kolejny smartfon z serii X, który właśnie zadebiutował w Polsce – HONOR X6b – został wyposażony w pojemną baterię 5200 mAh z obsługą szybkiego ładowania 35W HONOR SuperCharge, 128 GB pamięci na pliki oraz funkcję HONOR RAM Turbo, pozwalającą wirtualnie rozszerzyć pamięć RAM z 4 GB do 8 GB. Smartfon posiada aparat AI Ultra-clear Camera 50 MP z inteligentnymi funkcjami, takimi jak Smile Snapshot i Super Night Scene Algorithm. Jego 6.56-calowy wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 90 Hz i jasności do 780 nitów zapewnia doskonałą widoczność nawet w pełnym słońcu, a dodatkowe funkcje ochrony oczu zwiększają komfort użytkowania. HONOR X6b wyróżnia się wyjątkową trwałością, potwierdzoną 5-gwiazdkowym certyfikatem odporności na upadki od SGS. Wzmocnione narożniki i technologia pochłaniania uderzeń pozwalają przetrwać upadki z wysokości nawet do 1.5 metra. Mimo solidnej konstrukcji smartfon pozostaje smukły i lekki – ma zaledwie 8.39 mm grubości, co zapewnia wygodę użytkowania. Dzięki połączeniu wytrzymałości, wydajności i inteligentnych funkcji HONOR X6b wyróżnia się na tle innych smartfonów klasy średniej.



Dostępność i cena

HONOR X8c oraz HONOR X6b są dostępne od dziś w dwóch kolorach – czarnym i odcieniach zielonego – w ofercie online wybranych elektromarketów w Polsce. Ceny wynoszą odpowiednio 1099 PLN za HONOR X8c i 499 PLN za HONOR X6b.

























