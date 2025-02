Nowa era dla vivo w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

vivo już wkrótce zaprezentuje swoje najnowsze portfolio produktowe! Marka przygotowuje premierowe smartfony, które trafią na polski rynek, oferując użytkownikom doskonałą jakość, nowoczesny design i przełomowe rozwiązania technologiczne. Firma od lat konsekwentnie dostarcza wysokiej jakości smartfony, łączące nowoczesny design, precyzję wykonania oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne. W zakresie fotografii vivo współpracuje z firmą ZEISS, legendarnym producentem profesjonalnej optyki. Ta strategiczna kooperacja pozwala wynieść fotografię mobilną na nowy poziom, łącząc wieloletnie doświadczenie ZEISS z innowacyjnymi technologiami vivo, tworząc jeden z najlepszych systemów fotograficznych w smartfonach.







Firma przygotowuje się do wprowadzenia premierowych urządzeń, które w drugim kwartale 2025 roku trafią na półki sklepowe. Nowe modele będą należały do uznanych serii smartfonów, wcześniej docenionych przez polskich użytkowników. To początek nowego rozdziału vivo w Polsce. Szczegóły dotyczące premier i dostępnych modeli zostaną ogłoszone w najbliższych tygodniach.



“Polacy wyróżniają się wysoką świadomością technologiczną, a ich oczekiwania wobec jakości produktów i możliwości fotograficznych smartfonów nieustannie rosną. Dlatego też Polska jest dla vivo jednym z kluczowych rynków. Wiem, że nasze innowacyjne rozwiązania nieprzerwanie budzą duże zainteresowanie wśród polskich konsumentów, dlatego z ogromnym entuzjazmem ogłaszam, że już wkrótce w naszym kraju zadebiutują najnowsze modele smartfonów vivo. Jestem przekonany, że najwyższa jakość wykonania, design premium oraz wyjątkowe możliwości fotograficzne spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.” – mówi Damian Poniatowski, Sales Director vivo Polska.



























źródło: Info Prasowe - vivo