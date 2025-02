Amazfit Active 2 z nowym Zepp OS trafia do Polski

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Amazfit zaprezentowała dzisiaj w Madrycie najnowszy sportowy smartwatch Amazfit Active 2. Najnowsza seria oferuje rozwiązania, które dotychczas były dostępne w modelach z wyższej półki cenowej. Smartwatch do monitorowania parametrów treningowych i regeneracyjnych wykorzystuje sensor optyczny BioTracker 6.0 PPG. Ekran AMOLED o maksymalnej jasności 2000 nitów chroni szkło szafirowe. Dodatkowo fani sportów wytrzymałościowych mogą korzystać z bezpłatnych map off-line. Amazfit Active 2 imponuje także dostępem do ponad 160 trybów sportowych, w tym rozbudowanych treningów biegowych, ewaluacji ćwiczeń siłowych pod kątem płynności czy stabilności ruchów, a także szczegółowymi danymi z gry w padla. W ramach partnerstwa z HYROX, najszybciej rozwijającego się sportu na świecie, Amazfit Active 2 otrzymał również dwa specjalne tryby: HYROX Race oraz Hyrox PFT.







Sportowy design z ultrajasnym ekranem

Amazfit Active 2 jest skierowany do osób preferujących zegarki lekkie, umiarkowanej wielkości.

- Ekran AMOLED o średnicy 1.32” oferuje maksymalną jasność na poziomie 2000 nitów. Tak wysoka intensywność emitowanego światła zapewni użytkownikom większy komfort podczas treningów na świeżym powietrzu i przy pełnym słońcu.

- Korpus i umiejscowione na prawym boku dwa przyciski wykonano ze stali nierdzewnej. Przyciski zostały nisko osadzone, dzięki czemu nie ograniczają ruchów nadgarstka w trakcie ćwiczeń.



Dokładny i stabilny pomiar danych

Active 2 otrzymał sensor optyczny najnowszej generacji - BioTracker 6.0 PPG. Wraz z akcelerometrem, żyroskopem oraz ulepszonymi algorytmami tętna i snu smartwatch powinien zapewnić pomiar danych na poziomie Amazfit T-Rex 3. Wysoka dokładność i stabilność danych umożliwiają precyzyjniejszy odczyt stref tętna w trakcie wysiłku oraz danych potreningowych, regeneracyjnych. Amazfit Active 2 rejestruje i analizuje m.in. jakość snu i oddechu, zmienność rytmu zatokowego (HRV), tętno spoczynkowe, poziom stresu, zewnętrzną temperaturę ciała1, a także zmęczenie fizyczne i psychiczne (Readiness Score).



Bezpłatne mapy off-line, rozbudowane wsparcie w trakcie treningów

Najnowszy smartwatch Amazfit Active 2 obsługuje ponad 160 sportów: wytrzymałościowych, technicznych, siłowych. Jednocześnie umożliwia zmienianie i dostosowywanie widoków z parametrami treningowymi do indywidualnych potrzeb. Zegarek oferuje także bezpłatne mapy off-line. Wykrywa 25 ćwiczeń na różne partie mięśni oraz ocenia jakość treningu siłowego pod kątem m.in. stabilizacji i płynności ruchów. Po zakończonym treningu intensywność aktywowanych mięśni oraz ocena treningu widoczna jest w Zepp App



Dodatkowo Active 2 oferuje bezpłatne wsparcie ze strony Zepp Coach. Rozwiązanie, które pełni funkcję trenera AI, tworzy plany treningowe dostosowane do poziomu sportowego użytkownika. Alternatywnym rozwiązaniem jest możliwość tworzenia i wgrywania na zegarek własnych planów treningowych. Dzięki dodatkowym sensorom Amazfit Active 2 umożliwia również rozbudowany monitoring m.in. gry w padla, w tym liczbę uderzeń forehandem i z backhandu.





Specjalne tryby sportowe HYROX

W ramach partnerstwa z HYROX, Amazfit Active 2 otrzymał dwa specjalne tryby sportowe dostosowane do specyfiki tego najszybciej rozwijającego się sportu na świecie:

• Tryb HYROX Race rejestruje wszystkie dyscypliny w kolejności, jaka obowiązuje w trakcie zawodów. Dane dostępne z poziomu Active 2 oraz Zepp App szczegółowo opisują każde wykonane ćwiczenie.

• Tryb HYROX PFT, czyli Physical Fitness Test rejestruje wszystkie ćwiczenia w kolejności zgodnej z autorskim programem HYROX oceniającym poziom przygotowania do zawodów.



Active 2 i ekosystem

Dziesiątki rozwiązań monitorujących parametry treningowe i regeneracyjne mogą być wzbogacone mini-aplikacjami z Zepp App. Active 2 zainstalowanymi mini-aplikacjami może oszacować m.in. czas pracy baterii, prędkość podczas wspinaczki lub ilość tkanki tłuszczowej spalanej w trakcie treningu. Amazfit Active 2 współpracuje też z wybranymi urządzeniami peryferyjnymi m.in.: paskami monitorującymi tętno, prędkościomierzami i miernikami mocy w trakcie jazdy na rowerze oraz urządzeniami do pomiaru kadencji kolarskiej. Dane treningowe i zdrowotne mogą być udostępniane na zewnętrznych platformach: Strava, komoot, Health Connect, Apple Health, Google Fit, Relive czy TrainingPeaks.



Pierwszy zegarek z najnowszym Zepp OS 4.5

Amazfit Active 2 jest pierwszym sportowym zegarkiem Amazfit z najnowszym systemem operacyjnym Zepp OS 4.5. System wprowadza rozwiązania w czterech obszarach:

• Inteligentny asystent głosowy Zepp Flow: komunikaty głosowe, sugestie odpowiedzi na powiadomienia, wysyłanie wiadomości SMS na Androida, odpowiadanie na powiadomienia WhatsApp na iOS, transkrypcja, podsumowanie notatek głosowych.

• Rozbudowane centrum powiadomień: wyświetlanie i powiększanie obrazów w powiadomieniach (dostępne na systemie Android), możliwość odróżnienie odczytanych i nieodczytanych powiadomień, zwiększenie liczby emoji z 1,3 tys. do ponad 3 tys. znaków.

• Klawiatura systemowa: obsługa znaków specjalnych w językach hiszpańskim, włoskim, niemieckim, francuskim i portugalskim, sześć rozmiarów czcionki.



Wydajny i komfortowy

Amazfit Active 2 otrzymał baterię o pojemności 270 mAh. Mimo relatywnie niskiej pojemności, smartwatch może pracować na jednym ładowaniu baterii ok. 10 dni, a przy intensywniejszym korzystaniu z trybów sportowych – połowę tego czasu. Amazfit Active 2 waży zaledwie 29.5g lub 31.7g



Dostępność i cena

W Europie Amazfit Active 2 dostępny jest w dwóch wersjach: standardowej i premium. Rekomendowana cena podstawowego modelu wynosi 429 PLN. Active 2 w wersji premium ze szkłem szafirowym, dodatkowym sportowym paskiem oraz funkcją Zepp Pay umożliwiającą płatności zbliżeniowe kosztuje 569 PLN. Amazfit Active 2 dostępny jest stronie amazfitpolska.pl, w autoryzowanym sklepie Amazfit na allegro.pl, a także w Media Expert i x-kom.





















źródło: Info Prasowe - Amazfit