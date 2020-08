ASUS przedstawia zasilacze TUF Gaming Bronze

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS dość mocno promuje swoje "submarki", jak ROG (Republic of Gamers) i TUF Gaming. O ile produkty ROG są kierowane do szeroko pojętej grupy graczy, to już TUF jest ukłonem w stronę użytkowników ceniących sobie ponad wszystko stabilność działania i niezawodność podzespołów. Dla nich właśnie ASUS przygotował nową serię zasilaczy TUF Gaming Bronze o mocy 550 i 650 Watów. Zgodnie z nazwą urządzenia spełniają wymagania certyfikatu sprawności 80 Plus Bronze, a ponadto dostaniemy podwójnie łożyskowany (dwa łożyska kulkowe), bardzo wytrzymały wentylator 135 mm Axial Tech, technologię 0 dB, czyli wyłączenie pracy wirnika, jeśli obciążenie zasilacza nie przekracza 30% mocy, a na wszystko dostaniemy sześć lat gwarancji producenta. Cen jeszcze nie podano.



























Źródło: TechPowerUP