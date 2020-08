Konkurs LenovoZone - RekomendAkcja

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wybór idealnego komputera bywa prawdziwym wyzwaniem. Orientujesz się w trendach technologicznych i chcesz pomóc w wyborze innym, a przy okazji wygrać ThinkBooka 15? Weź udział w konkursie LenovoZone: RekomendAkcja! Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wejść na

stronę https://lenovozone.pl/produkty/ i do dowolnie wybranego sprzętu Lenovo dodać jego krótką rekomendację. Wpis może być krótki i ogólnie opisywać urządzenie lub skupić się na konkretnych cechach, które Twoim zdaniem czynią go wartym zakupu.







Zarekomenduj model, który sam posiadasz lub po prostu dobrze go znasz. W konkursie liczy się oryginalność, kreatywność i umiejętność wskazania charakterystycznych dla danego sprzętu cech. Im więcej wymienisz argumentów przemawiających za Twoim faworytem, tym większa szansa na wygraną.



Podejmij wyzwanie – przekonaj niezdecydowanych! Konkurs potrwa do 31 sierpnia 2020 r. Zamieszczając swoją rekomendację pomagasz innym wybrać odpowiedni sprzęt.













Źródło: Info Prasowe / Lenovo