Nowe twarze w Ekipie Komputronik Gaming

Sześciu nowych graczy wzmocniło Ekipę Komputronik Gaming. Będą odpowiedzialne za testowanie najnowszego sprzętu technologicznego i wrzucanie recenzji na kanał Komputronik Gaming. Natalia „Vinio” to zapalona graczka World of Warcraft oraz Call of Duty. Od niedawna jest też streamerka na platformie Twitch.tv. Natalia będzie testować sprzęt gamingowy, m.in. w formacie „Play On & Ona”, prezentując bardzo ciekawą, kobiecą perspektywę w tej tematyce. Dodatkowo Natalia od sierpnia będzie prowadzić regularne streamy na kanale „Dla Gracza”.







Dawid „Wave PC” jest prawdziwym komputerowym weteranem, który już od wielu lat doradza, jak składać i wybierać PC. Prowadzi własny kanał na youtube, gdzie dzieli się swoją obszerną wiedzą. Dawid będzie niezawodnym testerem możliwości najbardziej wydajnych maszyn gamingowych, zarówno tych stacjonarnych, jak i mobilnych. Przynajmniej raz w miesiącu Wave przeprowadzi także technicznego stream’a, odpowiadającego na technologiczne pytania fanów.



Jakub „Smarte” to młody fan gier, który skupia się na tytule Fortnite. W krótkim czasie udało mu się zebrać ponad 120 tys. subskrypcji na swoim kanale Youtube. Smarte będzie udzielał się głównie w znanym formacie „Bitwa na Zestawy” oraz zupełnie nowym – „Komputronik Gaming LAB”.



„Czuga” to prawdziwy czarodziej. Proste rzeczy codziennego użytku potrafi zmienić w istnie dzieła sztuki, a cały ten proces prezentuje na swoich filmach. W Ekipie Komputronik Gaming będzie popisywał się swoimi umiejętnościami, podejmując wyzwania „customizacji” sprzętu dla graczy.



Zjednoczeni to dwóch braci prowadzących kanał let’s play’owy na platformie youtube. Do tej pory udało im się zebrać już ponad 90 tys. stałych widzów. Zjednoczeni od sierpnia będą prowadzić regularne streamy na kanale „Dla Gracza”.



Komputronik Gaming, to opiniotwórczy kanał gamingowy, który subskrybuje 118 tysięcy osób. Regularnie pojawiają się na nim filmy z ciekawostkami, poradami i recenzjami najnowszego sprzętu dla e-sportowców. Najlepsze filmy ogląda nawet 600 tysięcy widzów.

































