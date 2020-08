Noblechairs - HERO Gaming Chair - DOOM Edition

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jeśli lubisz rzeczy ze specjalnej edycji, to właśnie możesz nabyć krzesło dla swojego stanowiska do gier i rozrywki. Już od jakiegoś czasu firma Noblechairs podjęła współpracę ze studiem Bethesda Softworks, czego owocem była specjalna wersja krzeseł Fallout Edition dla fanów tego tytułu. Kontynuując serię, dziś marka ta przedstawia model HERO Gaming Chair - DOOM Edition, jak łatwo się domyślić, skierowaną do fanów mrocznych klimatów na Marsie w grze DOOM. Krzesło wykonano z wysokiej klasy materiałów, dzięki czemu jest ono w stanie wytrzymać obciążenie sięgające nawet 150 kilogramów. Niestety za skórę i dodatki w stylu DOOM Slayer, przyjdzie nam zapłacić aż 419,90 €uro, 379.99 Funtów lub 499.99 USD.



























Źródło: TechPowerUP