Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Abyss Diana TC Signature to kwintesencja inżynierii i dbałości o detale. Słuchawki te, stworzone z myślą o najbardziej wymagających audiofilach, którzy cenią sobie najwyższy poziom rozdzielczości i wyrafinowania, zostały zaprojektowane od podstaw, aby dostarczyć niezapomniane wrażenia. Ich ultralekka konstrukcja, wykonana z lotniczego aluminium, zapewnia nie tylko niezwykłą wytrzymałość, ale także komfort noszenia przez cały dzień. Pałąk z wysokiej jakości skóry, uzupełniony zawieszeniem z Ultrasuede, oraz ręcznie składane poduszki nauszne typu „pillow top” z europejskiej skóry jagnięcej, gwarantują idealne dopasowanie i minimalny nacisk, nawet dla osób noszących okulary. Co więcej, w zestawie znajduje się opcja nauszników z portem basowym, pozwalająca na dalsze dostosowanie brzmienia do indywidualnych preferencji słuchacza.







Rewolucyjne Przetworniki Planarne

Sercem Diana TC Signature są nowej generacji, autorskie przetworniki planarne Abyss TC Signature o średnicy 63 mm. Wykorzystują one duży magnes neodymowy i ultracienką membranę, co pozwala na reprodukcję niezwykle szybkich transjentów i potężnego, głębokiego basu, schodzącego poniżej 20 Hz (patent USA #10.455.343). Dzięki temu słuchawki te oferują brzmienie zbliżone do dużego systemu głośnikowego z subwooferami, jednak w znacznie bardziej intymnej i szczegółowej odsłonie. Nowa generacja ramy CNC z otwartym tyłem i wzorem otworów Fibonacciego została zoptymalizowana, aby maksymalizować odpowiedź basową i rozszerzać głębię sceny dźwiękowej daleko poza głowę słuchacza, tworząc wrażenie przestrzeni i otwartości.



Design, który Mówi Sam za Siebie

Estetyka Diana TC Signature to połączenie nowoczesności z rzemieślniczą precyzją. Obudowy boczne z obrabianego maszynowo aluminium zostały dopracowane pod kątem jeszcze niższej wagi i akustycznie dopasowane do przetworników. Wykończenie polimerowo-ceramiczne utwardzane w piecu, w połączeniu z niestandardową, artystyczną wkładką ze szkła Corning Gorilla Glass w kolorze Black Tourbillon, nadaje słuchawkom niepowtarzalny, luksusowy charakter. Każda para jest laserowo grawerowana z modelem i numerem seryjnym, a także podpisana przez trzech projektantów – Joe, Jasona i Erica Skubinskich, co podkreśla ich ekskluzywność i unikalność.



Specyfikacja Techniczna i Wszechstronność

Abyss Diana TC Signature to słuchawki zaprojektowane dla najbardziej wymagających systemów audio. Z impedancją nominalną 72 Ω i czułością 90 dB/mW, zalecana moc wzmacniacza wynosi od 2 do 8 watów przy 50 omach. Oferują one szerokie pasmo przenoszenia od 5 Hz do 58 KHz i wyjątkowo niskie zniekształcenia (średnio 0.025 % THD). Waga słuchawek to zaledwie 369 g (z nausznikami), co dodatkowo podkreśla ich przenośny charakter. W zestawie znajduje się wysokiej jakości kabel słuchawkowy JPS Labs z możliwością wyboru złącza, a opcjonalny upgrade do kabla Superconductor HP jest wysoce rekomendowany dla maksymalizacji rozdzielczości.



Gwarancja i Dziedzictwo

Abyss Audio oferuje wiodącą w branży 10-letnią prywatną gwarancję (wymagana rejestracja), co świadczy o niezachwianej wierze w jakość i trwałość swoich produktów. Słuchawki Abyss Diana TC Signature są w całości projektowane, obrabiane, wykańczane, montowane i testowane w zakładzie firmy w Buffalo, Nowy Jork, USA, co gwarantuje najwyższe standardy wykonania. Abyss Diana TC Signature to nie tylko słuchawki, to inwestycja w niezrównane doznania muzyczne, które zadowolą nawet najbardziej wyrafinowane podniebienia audiofilów. To produkt, który z dumą można polecić każdemu, kto szuka szczytu inżynierii dźwięku w przenośnej formie.



Cena i dostępność

Produkt można już zamawiać w cenie 22995 PLN. Zainteresowanych klientów zapraszamy do odsłuchu w salonach HiFiPRO oraz MP3Store.

















źródło: Info Prasowe - MIP