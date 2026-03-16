2026-03-16 15:41
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
Mafia przejmuje World of Tanks

World of Tanks rozwija czerwony dywan przez szanowaną rodziną z Lost Heaven. Od 19 do 29 marca dowódcy zostaną zaproszeni do interesów w stylu „starej ojczyzny” – przez lojalność, ambicję i przytłaczającą siłę ognia. Inspirowana legendarną produkcją oryginalną 2K, Specjalna Przepustka bitewna: Mafia zgłębia mroczne realia kryminalnego półświatka. W ramach progresji wydarzenia, graczom przyjdzie zrekrutować szanowanych bohaterów z gry Mafia: Definitive Edition jako dowódców pojazdów, odblokować tematyczne malowania, inskrypcje, dodatki 3D i style 2D inspirowane najważniejszymi momentami z gry.



Każda operacja potrzebuje osiłka. W tej roli wystąpi Predatore, włoski czołg średni IX poziomu zdolny do „przekazania wieści”. Zgodnie z tradycją włoskich pojazdów średnich, Predatore cechuje imponująca siła ognia, a do tego charakteryzuje doskonała mobilność. Jego nadzwyczajna prędkość maksymalna pozwala mu siać zniszczenie w każdym miejscu pola bitwy.

Każdy przebiegły boss otacza się zaradnym zespołem. Dzięki Specjalnej Przepustce bitewnej: Mafia, dowódcy będą mogli rozbudować swoją załogę o rekrutów, którzy wiedzą, jak radzić sobie z delikatnymi sytuacjami.
• Tommy Angelo – kiedyś kierowca taksówki przemierzający ulice Lost Heaven, teraz jest licząca się osobistość w mafii, która zdobyła sobie szacunek ciężką pracą.
• Paulie Lombardo – dowcipniś o ciętym języku, który podtrzymuje morale i nie boi się użyć pięści.
• Sam Trapani – charakteryzujący się cichą skutecznością i niezachwianą lojalnością, to typ poplecznika, któremu każdy Don ufa bez zastrzeżeń.
• Frank Colletti – opanowany doradca, stojący za kulisami każdego mądrego posunięcia.
• Don Ennio Salieri – lider, który wie, że na szacunek trzeba zasłużyć.
Tommy i Paulie dołączą do załóg w ramach postępu przez etapy przepustki bitewnej. Ci, którzy zechcą rozbudować swoją organizację, mogą to zrobić dzięki specjalnym pakietom w grze, które odblokują Sama, Frankiego i Dona.

Każdy szanujący się członek rodziny musi wyglądać równie elegancko, co niebezpiecznie. Trzy, pełne klasy style 2D będą mogły zostać wykorzystane do osiągnięcia pełni sukcesu:
• Little Italy
• Fair Play
• Lost Heaven Noir

Przez całe wydarzenie dowódcy będą mogli też wziąć udział w specjalnych misjach, aby zyskać nagrody, a widzowie na platformie Twitch otrzymają tematyczne dropy.
Czas do roboty. Należy zostawić trochę śladów i pamiętać – wszyscy tu jesteśmy rodziną.






źródło: Info Prasowe - Wargaming
